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Συναγερμός για τα viral παιχνίδια «Squishy»: Προειδοποίηση για τοξικές ουσίες και εγκαύματα
Υγεία
20:10 - 24 Ιουν 2026

Συναγερμός για τα viral παιχνίδια «Squishy»: Προειδοποίηση για τοξικές ουσίες και εγκαύματα

Reporter.gr Newsroom
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Επίσημη προειδοποίηση για τα δημοφιλή παιχνίδια «Squishy Dumplings» και «NeeDoh».

Μια σοβαρή προειδοποίηση ασφαλείας προς καταναλωτές και επιχειρήσεις εξέδωσε δημοτικό συμβούλιο στη Μεγάλη Βρετανία, μετά την κατάσχεση δυνητικά τοξικών παιχνιδιών τύπου «squishy» που έχουν γίνει ανάρπαστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο της κομητείας του Northumberland ανακοίνωσε ότι τα δημοφιλή παιχνίδια «Squishy Dumplings» και «NeeDoh» στερούνταν των νόμιμων πληροφοριών ιχνηλασιμότητας, οι οποίες είναι απαραίτητες για να αποδειχθεί η συμμόρφωσή τους με τα αυστηρά πρότυπα ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

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