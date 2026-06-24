Bloomberg: Οι όροι της ΕΕ για την έγκριση εξαγοράς της Warner Bros από την Paramount

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα από τα τελευταία εμπόδια που απομένουν για τον Ντέιβιντ Έλισον, διευθύνοντα σύμβουλο της Paramount, καθώς η εταιρεία του επιδιώκει να εξαγοράσει τη Warner Bros. Discovery.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές εμφανίζονται διατεθειμένες να εγκρίνουν τη συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο εταιρείες θα καταθέσουν πρόταση που θα αντιμετωπίζει τις ανησυχίες σχετικά με τη διανομή κινηματογραφικών ταινιών, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Σε αυτό το φόντο, η Paramount φέρεται να είναι πρόθυμη να αποδεχθεί απαίτηση της ΕΕ για αποχώρηση από την κοινοπραξία που διατηρεί με την Universal Pictures στον τομέα της διανομής ταινιών, προκειμένου να εξασφαλίσει την έγκριση της εξαγοράς.

Οι Financial Times είχαν μεταδώσει νωρίτερα ότι η συγχώνευση αναμένεται να εγκριθεί, εφόσον η εταιρεία αποδεχθεί συγκεκριμένα διορθωτικά μέτρα.

Η επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέζα Ριμπέρα, αναφέρθηκε σε ορισμένες από τις ανησυχίες των ευρωπαϊκών αρχών κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο Bloomberg TV την Τετάρτη. Όπως δήλωσε, η ΕΕ επιθυμεί να διασφαλίσει ότι θα εξακολουθούν να υπάρχουν «εναλλακτικές επιλογές στις οποίες μπορούν να προσφεύγουν οι παραγωγοί και οι δημιουργοί κινηματογραφικού περιεχομένου», ώστε να διανέμουν το έργο τους στις κινηματογραφικές αίθουσες και στα νοικοκυριά, στο πλαίσιο εξέτασης της συμφωνίας.

Η Ριμπέρα σημείωσε ότι η εξαγορά της Warner Bros. από την Paramount, ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα των δημιουργών να προσεγγίζουν το κοινό στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, οι ρυθμιστικές αρχές στις Βρυξέλλες εξετάζουν «σε ποιο βαθμό μειώνεται η δυνατότητα» των δημιουργών και των παραγωγών «να αναπτύσσουν νέες ιδέες σε μια αγορά που είναι ιδιαίτερα σημαντική από πλευράς κερδοφορίας», ανέφερε.

Από τη μεριά της, η διοίκηση της Paramount στοχεύει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας εντός του τρίτου τριμήνου του τρέχοντος έτους. Εφόσον η εξαγορά εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, η οικογένεια Έλισον, η οποία διατηρεί στενές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα αποκτήσει τον έλεγχο μιας από τις ισχυρότερες αυτοκρατορίες μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως.

Ωστόσο, η Paramount βρίσκεται αντιμέτωπη με πιεστικά χρονικά περιθώρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως προθεσμία την 7η Ιουλίου για να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε ενδελεχέστερη διερεύνηση της συγχώνευσης. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις συγχωνεύσεις παρέχουν στους αγοραστές περιορισμένο χρονικό διάστημα για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες ανησυχίες περί ανταγωνισμού που μπορεί να προκύψουν κατά την αρχική εξέταση της υπόθεσης.

Στην περίπτωση της εξαγοράς της Warner Bros., αυτό σημαίνει ότι τυχόν διορθωτικά μέτρα θα πρέπει να κατατεθούν έως τις αρχές του επόμενου μήνα, ώστε οι αρμόδιες αρχές να έχουν τον απαραίτητο χρόνο να τα αξιολογήσουν κατά τη διάρκεια μιας σύντομης παράτασης της διαδικασίας.

Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε είτε να εγκρίνει τη συμφωνία, είτε να ξεκινήσει τη λεγόμενη έρευνα «δεύτερης φάσης» (Phase 2), η οποία θα καθυστερούσε την τελική απόφαση κατά περίπου τρεις μήνες, αν και οι σχετικές προθεσμίες μπορούν να παραταθούν.