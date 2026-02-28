Χρηστίδης: Τρία χρόνια μετά δεν υπάρχει ούτε ένας ένοχος για το δυστύχημα στα Τέμπη

Ως μια εξέλιξη που θα επηρεάσει άμεσα και την Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο οικονομίας όσο και στην καθημερινότητα των πολιτών, χαρακτήρισε την επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική εκπομπή του Open, σημειώνοντας ότι «στη διεθνή σκακιέρα γίνονται κινήσεις στις οποίες η χώρα μας οφείλει να είναι παρούσα με εξαιρετική προσοχή, συνέπεια και συγκρότηση στο διεθνές δίκαιο».

Τόνισε ότι πρόκειται για μια περίοδο ρευστότητας που επηρεάζει όλες τις χώρες και ότι οι επιπτώσεις της θα φτάσουν και στην Ευρώπη.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε τεκτονικές αλλαγές. Η Ευρώπη οφείλει να θωρακιστεί και η Ελλάδα ακόμη περισσότερο», υπογράμμισε, επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσων ελέγχων ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και να μη μετακυλιστεί το κόστος των εξελίξεων στους πολίτες.

Αναφερόμενος στη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, μίλησε για μια ημέρα πένθους και μνήμης για τους 57 συνανθρώπους μας που χάθηκαν τόσο άδικα, τονίζοντας την ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Όπως ανέφερε, «τρία χρόνια μετά, το μόνο που γνωρίζει η ελληνική κοινωνία είναι ότι δύο τρένα βρέθηκαν στην ίδια γραμμή. Δεν γνωρίζουμε τι έφταιξε, τι έχει αλλάξει, ούτε υπάρχει ένα συγκεκριμένο και καθαρό πόρισμα».

Σχολιάζοντας τα αντικρουόμενα πορίσματα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και τις διαφορετικές κυβερνητικές τοποθετήσεις, μέσα σε αυτά τα χρόνια, έκανε λόγο για «ένα μπάχαλο, στο οποίο όση επικοινωνιακή χρυσόσκονη κι αν ρίξουμε, το πρόβλημα παραμένει. Νιώθουμε ασφάλεια ότι μπορούν να μπαίνουν τα παιδιά μας στο τρένο;».

«Τρία χρόνια μετά, δεν υπάρχει καμία απάντηση, δεν υπάρχει ένας ένοχος, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να έχει κάτσει στο εδώλιο και να ξέρουμε ότι αυτός έχει την ευθύνη. Δεν μας άφησαν καν να διερευνήσουμε τις ευθύνες των αρμόδιων υπουργών, όπως ο κ. Καραμανλής που έλεγε, λίγες μέρες πριν το δυστύχημα, ότι είναι ντροπή να αμφισβητούμε την ασφάλεια των σιδηροδρόμων», συμπλήρωσε.

Με φόντο τη δικαστική απόφαση για το ζήτημα των υποκλοπών, ο Παύλος Χρηστίδης ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει τη σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή αλλά και συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.

«Και φυσικά το θέμα θα πάει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Τέσσερις ιδιώτες παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο, αρχηγούς του Επιτελείου Στρατού, 85 φυσικά πρόσωπα και η κυβέρνηση δεν κάνει κάτι να μας πει τι ακριβώς συνέβη, γιατί δεν το κάνει;», αναρωτήθηκε.

Και κατέληξε: «Ή γιατί είναι ανίκανη και σε μια περίοδο εξαιρετικά επικίνδυνη και ρευστή στο διεθνές σκηνικό, δεν μπορεί να ελέγξει τι γίνεται μέσα στη χώρα από τέσσερα φυσικά πρόσωπα ή γιατί όλο αυτό ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο».

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