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Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα μας σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ
Πολιτική
20:48 - 01 Μαρ 2026

Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα μας σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Μέσω ανάρτησής του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε σήμερα (1/3) τις εξελίξεις στο Ιράν, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα «οφείλει να ενεργήσει στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης, της Ειρήνης και της σταθερότητας». 

Όπως λοιπόν σημείωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η πολεμική επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν συνιστά μια εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη, που απειλεί να βυθίσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή σε γενικευμένη σύρραξη.

Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και καμία νομιμοποιητική βάση για έναν νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σε ευθεία παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της Χάρτας του ΟΗΕ.

Η χώρα μας, ως μέλος της ΕΕ και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οφείλει να ενεργήσει στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης, της Ειρήνης και της σταθερότητας.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα μας σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ.

Και φυσικά, να μην διανοηθεί καν να εμπλέξει τη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο στις εχθροπραξίες.

Οφείλει άμεσα να μεριμνήσει για την προστασία και την ασφαλή επιστροφή όλων των Ελλήνων που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Και οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους πολιτικούς αρχηγούς για τις ενέργειες και τη στάση της κυβέρνησης».

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