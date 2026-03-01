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ΔΕΗ: Μειώσεις έως 23% στα τιμολόγια το Μάρτιο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20:23 - 01 Μαρ 2026

ΔΕΗ: Μειώσεις έως 23% στα τιμολόγια το Μάρτιο

Reporter.gr Newsroom
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Αναρτήθηκαν πριν λίγο στο site της ΔΕΗ οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Μάρτιο 2026.

Η ΔΕΗ μειώνει , όπως αναφέρει ενημέρωση , την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,129 €/kWh από την ήδη χαμηλότερη τιμή της αγοράς 0,13928 €/kWh τον προηγούμενο μήνα, στηρίζοντας με συνέπεια τα ελληνικά νοικοκυριά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως αναφέρει η ΔΕΗ , η τιμή του πράσινου τιμολογίου είναι χαμηλότερη κατά περίπου 17% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, καθώς τον Μάρτιο του 2025 η τιμή είχε διαμορφωθεί στα 0,1548 €/kWh. Η μείωση των τιμών είναι αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Όπως αναφέρεται:

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου μειώνεται και αυτή στα 0,1148 €/kWh, προσφέροντας σημαντικό όφελος στους πελάτες με διζωνικούς μετρητές, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιούν τις χαμηλότερες τιμές τις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4All για τον Μάρτιο διαμορφώνεται σε 0,1067 €/kWh, μειωμένη κατά 23% σε σχέση με τα 0,13798 €/kWh του Φεβρουαρίου, προσφέροντας ανταγωνιστική χρέωση σε πελάτες που επιλέγουν ευελιξία.

Τα σταθερά

Στα σταθερά μπλε προϊόντα της, η ΔΕΗ προσφέρει επιλογές για μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης σε επίπεδο νοικοκυριού. Τον Μάρτιο, το ΔΕΗ myHomeOnline συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 50€, προσφέροντας επιπλέον όφελος σε νοικοκυριά που επιλέγουν σταθερή χρέωση και ψηφιακή εξυπηρέτηση.

Παράλληλα, το ΔΕΗ myHome Plan συνεχίζει να απευθύνεται σε οικογένειες που θέλουν σταθερότητα και καλύτερο προγραμματισμό, με προωθητικό κουπόνι 100€. Στα μπλε σταθερά τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και τον Μάρτιο τις σταθερές τιμές της: myHomeEnter στα 0,145 €/kWh και myHomeOnline στα 0,142 €/kWh. Με σταθερή χρέωση κιλοβατώρας και χωρίς προϋποθέσεις, τα μπλε προγράμματα εξασφαλίζουν έλεγχο στο ενεργειακό κόστος και προστασία από τις αυξομειώσεις.

Για επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις, η ΔΕΗ προσφέρει το ΔΕΗ myBusinessEnter, ένα σταθερό προϊόν 12μηνης διάρκειας για μικρές επιχειρήσεις χαμηλής τάσης, με απλή και διαφανή τιμολόγηση χωρίς μηχανισμό διακύμανσης. Η χρέωση διαμορφώνεται στα 0,151 €/kWh, χωρίς προϋποθέσεις, ενώ το πρόγραμμα συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 50€.

Το κυμαινόμενο

Παράλληλα, διαθέσιμο είναι και το κυμαινόμενο επαγγελματικό τιμολόγιο ΔΕΗ myBusiness4All, το οποίο για τον Μάρτιο διαμορφώνεται σε 0,1187 €/kWh, προσφέροντας ανταγωνιστική τιμή για μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν ευελιξία.

Τέλος, το νέο δυναμικό τιμολόγιο ΔΕΗ myBusiness Dynamic παραμένει διαθέσιμο για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές και δυνατότητα προσαρμογής της κατανάλωσης, με χρέωση απευθείας συνδεδεμένη με την ωριαία τιμή της χονδρικής αγοράς και εκ των προτέρων ενημέρωση για τις συμφέρουσες ώρες της επόμενης ημέρας.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/03/2026 - 20:26
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