Παράθυρο διαλόγου από τον Τραμπ, εν μέσω εχθροπραξιών - «Βυθίσαμε εννέα ιρανικά πολεμικά πλοία» - Η λίστα με τους νεκρούς Ιρανούς αξιωματούχους

Το Ιράν θέλει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ μία ημέρα μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε την Κυριακή (1/3) ο Ντόναλντ Τραμπ στο The Atlantic.

«Θέλουν να μιλήσουν και έχω συμφωνήσει να μιλήσω, οπότε θα μιλήσω μαζί τους», είπε ο Τραμπ. «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έπρεπε να είχαν δώσει αυτό που ήταν πολύ πρακτικό και εύκολο να γίνει νωρίτερα. Περίμεναν πολύ καιρό».

Ο Τραμπ δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις, αλλά είπε ότι ορισμένοι από τους Ιρανούς αξιωματούχους που είχαν προηγουμένως συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ είναι τώρα νεκροί.

«Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν φύγει», είπε στο The Atlantic. «Μερικοί από τους ανθρώπους με τους οποίους είχαμε να κάνουμε έχουν φύγει, επειδή αυτό ήταν ένα μεγάλο - αυτό ήταν ένα μεγάλο χτύπημα».

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Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ δήλωσε στο CNBC την Κυριακή ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν είναι «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα». Ο Τραμπ είχε δηλώσει το Σάββατο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ θα συνεχιστούν «αδιάλειπτα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή για όσο χρειαστεί».

Η στάση του Ιράν