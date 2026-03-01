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Πηγή φωτογραφίας @WhiteHouse στο X
Πηγή φωτογραφίας @WhiteHouse στο X
Ειδήσεις
19:11 - 01 Μαρ 2026

Παράθυρο διαλόγου από τον Τραμπ, εν μέσω εχθροπραξιών - «Βυθίσαμε εννέα ιρανικά πολεμικά πλοία» - Η λίστα με τους νεκρούς Ιρανούς αξιωματούχους

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Το Ιράν θέλει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ μία ημέρα μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε την Κυριακή (1/3) ο Ντόναλντ Τραμπ στο The Atlantic.

«Θέλουν να μιλήσουν και έχω συμφωνήσει να μιλήσω, οπότε θα μιλήσω μαζί τους», είπε ο Τραμπ. «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έπρεπε να είχαν δώσει αυτό που ήταν πολύ πρακτικό και εύκολο να γίνει νωρίτερα. Περίμεναν πολύ καιρό».

Ο Τραμπ δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις, αλλά είπε ότι ορισμένοι από τους Ιρανούς αξιωματούχους που είχαν προηγουμένως συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ είναι τώρα νεκροί.

«Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν φύγει», είπε στο The Atlantic. «Μερικοί από τους ανθρώπους με τους οποίους είχαμε να κάνουμε έχουν φύγει, επειδή αυτό ήταν ένα μεγάλο - αυτό ήταν ένα μεγάλο χτύπημα».

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Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ δήλωσε στο CNBC την Κυριακή ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν είναι «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα». Ο Τραμπ είχε δηλώσει το Σάββατο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ θα συνεχιστούν «αδιάλειπτα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή για όσο χρειαστεί».

Η στάση του Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί φέρεται να είπε στον ομόλογό του Ομάν, Σαγίντ Μπαντρ αλ Μπουσαΐντι, σε τηλεφωνική συνομιλία ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε κάθε σοβαρή προσπάθεια για αποκλιμάκωση της έντασης.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΞ του Ομάν έγινε εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στην περιοχή και αντανακλά προσπάθειες διπλωματίας παράλληλα με τις στρατιωτικές εντάσεις.

«Βυθίσαμε εννέα πολεμικά πλοία»

Επιπλέον, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν και βύθισαν εννέα ιρανικά πολεμικά πλοία, σύμφωνα με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μερικά από τα πλοία είναι «σχετικά μεγάλα και σημαντικά», έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «Κυνηγάμε τα υπόλοιπα - Σύντομα θα επιπλέουν και αυτά στον βυθό της θάλασσας!»

Σε μια ξεχωριστή επίθεση, οι αμερικανικές δυνάμεις «κατέστρεψαν σε μεγάλο βαθμό» το ναυτικό αρχηγείο του Ιράν, ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτηση. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν μια ιρανική κορβέτα κλάσης Jamaran στον Κόλπο του Ομάν.

Από τη μεριά τους οι Φρουροί της Επανάστασης στοχεύουν δεξαμενόπλοια, ενώ οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι υπήρξε πυραυλική επίθεση στο αεροπλανοφόρο Lincoln.

H λίστα των δολοφονηθέντων

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού έδωσε τη λίστα των Ιρανών αξιωματούχων που σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις μέχρι σήμερα (1/3), πέρα φυσικά από τον Αλί Χαμενεϊ.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τους:

Χασάν Νασράλα – ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και το μεγαλύτερο μέρος της ανώτατης ηγεσίας της Χεζμπολάχ

Γιαχία Σινουάρ – ηγέτης της οργάνωσης Χαμάς

Μοχάμεντ Ντέιφ – διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και το μεγαλύτερο μέρος της ανώτατης ηγεσίας της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς

Μοχάμεντ αλ-Γαμάρι – αρχηγός του γενικού επιτελείου του στρατού του καθεστώτος τρόμου των Χούθι

Διάφορους ηγέτες του συστήματος ασφαλείας του Ιράν, μεταξύ των οποίων: Αλί Ρασίντ – διοικητής του Στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπιγιά, Μοχάμεντ Χοσεΐν Μπαγκέρι, αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ιράν, Χοσεΐν Σαλαμί, διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης και άλλοι.

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Εκτός από τον Χαμενεΐ, δεκάδες κορυφαίοι Ιρανοί στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις.

Το Ιράν εισέρχεται σε μια «μεταβατική περίοδο», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μέχρι να εκλεγεί νέος ανώτατος ηγέτης, ένα τριμελές συμβούλιο θα κυβερνά τη χώρα. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο οποίος είναι στο συμβούλιο, εμφανίστηκε σε βίντεο στην κρατική τηλεόραση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgrnbnr0r87t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί, που ξεκίνησαν από θάλασσα και αέρα, θα συνεχιστούν «αδιάλειπτα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή για όσο χρειαστεί».

Το Ιράν έπληξε ένα λιμάνι στο Ομάν, το οποίο είχε προσπαθήσει να μεσολαβήσει σε μια συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Οι εχθροπραξίες απειλούν να ανατρέψουν τις αγορές ενέργειας και να διαταράξουν περαιτέρω την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Ένα πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε και άλλα εκτράπηκαν από το Στενό του Ορμούζ.

Οι ιρανικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε άλλα γειτονικά κράτη συνεχίστηκαν καθώς η Τεχεράνη προσπάθησε να επεκτείνει τη σύγκρουση και να αυξήσει τα διακυβεύματα για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

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Τελευταία τροποποίηση στις 01/03/2026 - 21:23
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