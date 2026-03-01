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AEGEAN: Ακυρώσεις πτήσεων - Αναλυτικά τα δρομολόγια που δε θα πραγματοποιηθούν
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19:30 - 01 Μαρ 2026

AEGEAN: Ακυρώσεις πτήσεων - Αναλυτικά τα δρομολόγια που δε θα πραγματοποιηθούν

Reporter.gr Newsroom
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Η AEGEAN ενημερώνει ότι προχωρά σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι, του Αμπού Ντάμπι και επιπλέον του Ριάντ και της Τζέντα λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.          

Συνολικά έχουν ακυρωθεί οι παρακάτω πτήσεις:

Ημερομηνία Αριθμός πτήσης Από Προς
28/2/2026 A3966 Αθήνα Ερμπίλ
28/2/2026 Α3 926 Αθήνα Τελ Αβίβ
28/2/2026 Α3 927 Τελ Αβίβ Αθήνα
28/2/2026 Α3 928 Αθήνα Τελ Αβίβ
01/03/2026 Α3 967 Ερμπίλ Αθήνα
01/03/2026 Α3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα
01/03/2026 Α3 926 Αθήνα Τελ Αβίβ
01/03/2026 A3 927 Τελ Αβίβ Αθήνα
01/03/2026 A3 922 Αθήνα Τελ Αβίβ
01/03/2026 Α3 946 Αθήνα Βηρυτός
01/03/2026 A3 958 Αθήνα Ντουμπάι
01/03/2026 A3 959 Ντουμπάι Αθήνα
01/03/2026 A3 956 Αθήνα Αμπού Ντάμπι
01/03/2026 A3 957 Αμπού Ντάμπι Αθήνα
01/03/2026 A3 952 Αθήνα Ριάντ
01/03/2026 Α3 950 Αθήνα Τζέντα
02/03/2026 A3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα
02/03/2026 Α3 946 Αθήνα Βηρυτός
02/03/2026 A3 947 Βηρυτός Αθήνα
02/03/2026 A3 924 Αθήνα Τελ Αβίβ
02/03/2026 A3 925 Τελ Αβίβ Αθήνα
02/03/2026 A3 926 Αθήνα Τελ Αβίβ
02/03/2026 A3 927 Τελ Αβίβ Αθήνα
02/03/2026 A3 964 Αθήνα Βαγδάτη
02/03/2026 Α3 928 Αθήνα Τελ Αβίβ
02/03/2026 Α3 528 Λάρνακα Τελ Αβίβ
02/03/2026 Α3 950 Αθήνα Τζέντα
02/03/2026 Α3 953 Ριάντ Τζέντα
02/03/2026 Α3 958 Αθήνα Ντουμπάι
02/03/2026 Α3 959 Ντουμπάι Αθήνα
02/03/2026 Α3 951 Τζέντα Αθήνα
03/03/2026 Α3 965 Βαγδάτη Αθήνα
03/03/2026 Α3 947 Βηρυτός Αθήνα
03/03/2026 Α3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα
03/03/2026 Α3 529 Τελ Αβίβ Λάρνακα
03/03/2026 Α3 951 Τζέντα Αθήνα
03/03/2026 Α3 924 Αθήνα Τελ Αβίβ
03/03/2026 Α3 925 Τελ Αβίβ Αθήνα
03/03/2026 Α3 950 Αθήνα Τζέντα
03/03/2026 Α3 966 Αθήνα Ερμπίλ
03/03/2026 Α3 928 Αθήνα Τελ Αβίβ
03/03/2026 Α3 958 Αθήνα Ντουμπάι
03/03/2026 Α3 959 Ντουμπάι Αθήνα
03/03/2026 A3 956 Αθήνα Αμπού Ντάμπι
03/03/2026 Α3 957 Αμπού Ντάμπι Αθήνα
04/03/2026 Α3 951 Τζέντα Αθήνα
04/03/2026 Α3 967 Ερμπίλ Αθήνα
04/03/2026 Α3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα


Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.

Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι και επιπλέον το Ριάντ και τη Τζέντα για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 11 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 31 Μαρτίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.

Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις τρέχουσες συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση.

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