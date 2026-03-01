AEGEAN: Ακυρώσεις πτήσεων - Αναλυτικά τα δρομολόγια που δε θα πραγματοποιηθούν

Συνολικά έχουν ακυρωθεί οι παρακάτω πτήσεις:
|Ημερομηνία
|Αριθμός πτήσης
|Από
|Προς
|28/2/2026
|A3966
|Αθήνα
|Ερμπίλ
|28/2/2026
|Α3 926
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|28/2/2026
|Α3 927
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|28/2/2026
|Α3 928
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|01/03/2026
|Α3 967
|Ερμπίλ
|Αθήνα
|01/03/2026
|Α3 929
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|01/03/2026
|Α3 926
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|01/03/2026
|A3 927
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|01/03/2026
|A3 922
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|01/03/2026
|Α3 946
|Αθήνα
|Βηρυτός
|01/03/2026
|A3 958
|Αθήνα
|Ντουμπάι
|01/03/2026
|A3 959
|Ντουμπάι
|Αθήνα
|01/03/2026
|A3 956
|Αθήνα
|Αμπού Ντάμπι
|01/03/2026
|A3 957
|Αμπού Ντάμπι
|Αθήνα
|01/03/2026
|A3 952
|Αθήνα
|Ριάντ
|01/03/2026
|Α3 950
|Αθήνα
|Τζέντα
|02/03/2026
|A3 929
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|02/03/2026
|Α3 946
|Αθήνα
|Βηρυτός
|02/03/2026
|A3 947
|Βηρυτός
|Αθήνα
|02/03/2026
|A3 924
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|02/03/2026
|A3 925
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|02/03/2026
|A3 926
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|02/03/2026
|A3 927
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|02/03/2026
|A3 964
|Αθήνα
|Βαγδάτη
|02/03/2026
|Α3 928
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|02/03/2026
|Α3 528
|Λάρνακα
|Τελ Αβίβ
|02/03/2026
|Α3 950
|Αθήνα
|Τζέντα
|02/03/2026
|Α3 953
|Ριάντ
|Τζέντα
|02/03/2026
|Α3 958
|Αθήνα
|Ντουμπάι
|02/03/2026
|Α3 959
|Ντουμπάι
|Αθήνα
|02/03/2026
|Α3 951
|Τζέντα
|Αθήνα
|03/03/2026
|Α3 965
|Βαγδάτη
|Αθήνα
|03/03/2026
|Α3 947
|Βηρυτός
|Αθήνα
|03/03/2026
|Α3 929
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|03/03/2026
|Α3 529
|Τελ Αβίβ
|Λάρνακα
|03/03/2026
|Α3 951
|Τζέντα
|Αθήνα
|03/03/2026
|Α3 924
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|03/03/2026
|Α3 925
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|03/03/2026
|Α3 950
|Αθήνα
|Τζέντα
|03/03/2026
|Α3 966
|Αθήνα
|Ερμπίλ
|03/03/2026
|Α3 928
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|03/03/2026
|Α3 958
|Αθήνα
|Ντουμπάι
|03/03/2026
|Α3 959
|Ντουμπάι
|Αθήνα
|03/03/2026
|A3 956
|Αθήνα
|Αμπού Ντάμπι
|03/03/2026
|Α3 957
|Αμπού Ντάμπι
|Αθήνα
|04/03/2026
|Α3 951
|Τζέντα
|Αθήνα
|04/03/2026
|Α3 967
|Ερμπίλ
|Αθήνα
|04/03/2026
|Α3 929
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.
Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι και επιπλέον το Ριάντ και τη Τζέντα για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 11 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 31 Μαρτίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.
Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις τρέχουσες συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση.