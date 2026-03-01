AEGEAN: Ακυρώσεις πτήσεων - Αναλυτικά τα δρομολόγια που δε θα πραγματοποιηθούν

Η AEGEAN ενημερώνει ότι προχωρά σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι, του Αμπού Ντάμπι και επιπλέον του Ριάντ και της Τζέντα λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Συνολικά έχουν ακυρωθεί οι παρακάτω πτήσεις:

Ημερομηνία Αριθμός πτήσης Από Προς 28/2/2026 A3966 Αθήνα Ερμπίλ 28/2/2026 Α3 926 Αθήνα Τελ Αβίβ 28/2/2026 Α3 927 Τελ Αβίβ Αθήνα 28/2/2026 Α3 928 Αθήνα Τελ Αβίβ 01/03/2026 Α3 967 Ερμπίλ Αθήνα 01/03/2026 Α3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα 01/03/2026 Α3 926 Αθήνα Τελ Αβίβ 01/03/2026 A3 927 Τελ Αβίβ Αθήνα 01/03/2026 A3 922 Αθήνα Τελ Αβίβ 01/03/2026 Α3 946 Αθήνα Βηρυτός 01/03/2026 A3 958 Αθήνα Ντουμπάι 01/03/2026 A3 959 Ντουμπάι Αθήνα 01/03/2026 A3 956 Αθήνα Αμπού Ντάμπι 01/03/2026 A3 957 Αμπού Ντάμπι Αθήνα 01/03/2026 A3 952 Αθήνα Ριάντ 01/03/2026 Α3 950 Αθήνα Τζέντα 02/03/2026 A3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα 02/03/2026 Α3 946 Αθήνα Βηρυτός 02/03/2026 A3 947 Βηρυτός Αθήνα 02/03/2026 A3 924 Αθήνα Τελ Αβίβ 02/03/2026 A3 925 Τελ Αβίβ Αθήνα 02/03/2026 A3 926 Αθήνα Τελ Αβίβ 02/03/2026 A3 927 Τελ Αβίβ Αθήνα 02/03/2026 A3 964 Αθήνα Βαγδάτη 02/03/2026 Α3 928 Αθήνα Τελ Αβίβ 02/03/2026 Α3 528 Λάρνακα Τελ Αβίβ 02/03/2026 Α3 950 Αθήνα Τζέντα 02/03/2026 Α3 953 Ριάντ Τζέντα 02/03/2026 Α3 958 Αθήνα Ντουμπάι 02/03/2026 Α3 959 Ντουμπάι Αθήνα 02/03/2026 Α3 951 Τζέντα Αθήνα 03/03/2026 Α3 965 Βαγδάτη Αθήνα 03/03/2026 Α3 947 Βηρυτός Αθήνα 03/03/2026 Α3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα 03/03/2026 Α3 529 Τελ Αβίβ Λάρνακα 03/03/2026 Α3 951 Τζέντα Αθήνα 03/03/2026 Α3 924 Αθήνα Τελ Αβίβ 03/03/2026 Α3 925 Τελ Αβίβ Αθήνα 03/03/2026 Α3 950 Αθήνα Τζέντα 03/03/2026 Α3 966 Αθήνα Ερμπίλ 03/03/2026 Α3 928 Αθήνα Τελ Αβίβ 03/03/2026 Α3 958 Αθήνα Ντουμπάι 03/03/2026 Α3 959 Ντουμπάι Αθήνα 03/03/2026 A3 956 Αθήνα Αμπού Ντάμπι 03/03/2026 Α3 957 Αμπού Ντάμπι Αθήνα 04/03/2026 Α3 951 Τζέντα Αθήνα 04/03/2026 Α3 967 Ερμπίλ Αθήνα 04/03/2026 Α3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα



Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.



Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι και επιπλέον το Ριάντ και τη Τζέντα για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 11 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 31 Μαρτίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.



Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις τρέχουσες συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση.