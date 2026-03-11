Pulse: Διψήφιο προβάδισμα ΝΔ, ανατροπή στην τρίτη θέση – Το 72% επικροτεί τη βοήθεια προς την Κύπρο

Σχεδόν 4 στους 5 Έλληνες ανησυχούν για τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ/Ισραήλ εναντίον του Ιράν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, όπως έδειξε η δημοσκόπηση της Pulse που διενεργήθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ και μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης (11/3).

Συγκεκριμένα, από το δείγμα 1056 ενηλίκων Ελλήνων πολιτών, το 48% ανησυχεί πολύ και το 31% αρκετά με τα όσα συμβαίνουν ανατολικά της χώρας μας, ενώ μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 5% φαίνεται να αδιαφορεί.

Ως προς τις επιπτώσεις που προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία, αυτές εντοπίζονται κυρίως στο πεδίο της οικονομίας, με το 39% να ανησυχεί για την άνοδο στις τιμές της ενέργειας και των παραγωγικών προϊόντων. Παράλληλα, το 23% ανησυχεί για την πιθανή στρατιωτική εμπλοκή, ενώ έπεται η ανησυχία για τη γενικότερη αναστάτωση που θα προκαλέσει και στη χώρα μας η εντεινόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Αυτοί που ανησυχούν περισσότεροι για τις οικονομικές συνέπειες είναι οι επιχειρηματίες και οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Πώς αποτιμούν οι πολίτες τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για την Κύπρο

Το 72% των ερωτηθέντων αξιολόγησε με θετικό πρόσημο τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης στην Κύπρο, ενώ το 19% εξέφρασε αντίθετη άποψη.

Ως προς το πού τοποθετούνται οι ερωτηθέντες στο πολιτικό φάσμα, όσοι απάντησαν θετικά αυτοτοποθετούνται στη Δεξιά, το κέντρο ή την κεντροαριστερά. Παράλληλα, όμως, και το 44% όσων ανήκουν στην Αριστερά, αξιολόγησαν ως θετική την αντίδραση της κυβέρνησης για την Κύπρο.

Ελληνοτουρκικά

Το 22% απάντησε ότι τα ελληνοτουρκικά το απασχολούν πολύ, ενώ το 31% αρκετά. Την ίδια στιγμή, 1 στους 10 περίπου δεν ενδιαφέρεται παρά ελάχιστα.

Οι συσπειρωμένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας (από το 2023 μέχρι και σήμερα) δεν αμφιβάλουν για τις ενέργειες της κυβέρνησης (αποδοχή στο 94%), ενώ το ίδιο ισχύει και για τα 2/3 των μη συσπειρωμένων ψηφοφόρων.

Ωστόσο, ενώ σχεδόν 4 στους 10 δηλώνουν πως ανήκουν σε μία «γκρίζα ζώνη» σε ό,τι αφορά στις κομματικές τους προτιμήσεις, δηλώνουν ταυτόχρονα και ότι συμφωνούν γενικά με τις ενέργειες της κυβέρνησης σε ότι αφορά την εξωτερική της πολιτική.

Η δυναμική Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας, δεν φαίνεται ανεβάζουν σημαντικά τα ποσοστά τους.

Ειδικότερα, το 43% των ψηφοφόρων βλέπει αρνητικά το ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 27% αδιαφορεί.

Στα ίδια σχεδόν επίπεδα κινείται κι ο Αλέξης Τσίπρας, με το 41% να βλέπει αρνητικά την επιστροφή και το 22% να αδιαφορεί.

Το κόμμα Καρυστιανού αξιολογείται ως θετικό από το 13% των ερωτηθέντων, ενώ άλλο ένα 13% το βλέπει με ενδιαφέρον, τη στιγμή που το 25% το αντιμετωπίζει με αδιαφορία και το 29% αρνητικά.

Πρόθεση Ψήφου και αναποφάσιστοι

Στην Πρόθεση Ψήφου, το σκηνικό δεν παρουσιάζει αλλαγές ούτε και σε αυτήν τη δημοσκόπηση, με τη ΝΔ να προηγείται με μεγάλη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ που έρχεται δεύτερο, με την Πλεύση Ελευθερίας να ακολουθεί στην 3η θέση.

Πιο αναλυτικά, στην ΠΨ η ΝΔ συγκεντρώνει 25,5%, το ΠΑΣΟΚ 11%, η Πλεύση Ελευθερίας 8%, η Ελληνική Λύση 7%, το ΚΚΕ 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5% και η Φωνή Λογικής 3%. Ακολουθούν: Μέρα25 με 2%, Νίκη με 1,5% και «Δημοκράτες» με 1,5% επίσης.

Στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, η ΝΔ ανεβάζει το ποσοστό της στο 31,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 13,5% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 9,5%.