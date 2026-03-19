Δούκας: Δεν αισθάνομαι φόβο απέναντι σε πιθανή διαγραφή - Σημαντικό να μην αποσιωπά κανείς όσα πιστεύει

Σε συνέντευξή του στο OPEN, ενόψει του επικείμενου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε σήμερα (19/3) στις εσωκομματικές εξελίξεις και στις αποφάσεις που καλείται να λάβει το κόμμα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Αθηναίων ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα ηγεσίας, τονίζοντας πως εκφράζει ανοιχτά και σταθερά τις απόψεις του. Όπως σημείωσε, δεν αισθάνεται φόβο απέναντι σε πιθανή διαγραφή, αλλά θεωρεί σημαντικό να μην αποσιωπά όσα πιστεύει. Υπογράμμισε επίσης ότι η σιωπή δεν ωφελεί, ενώ τα συνέδρια δεν πρέπει να περιορίζονται σε τυπικές επιδοκιμασίες, αλλά να αποτελούν πεδίο ουσιαστικού διαλόγου και λήψης αποφάσεων.

Αναφερόμενος στις προτάσεις του, διευκρίνισε ότι δεν έχουν συγκρουσιακό χαρακτήρα και κάλεσε όσους συμμερίζονται παρόμοιες απόψεις να προχωρήσουν σε κοινές πρωτοβουλίες. Τόνισε ότι το συνέδριο οφείλει να καθορίσει στρατηγικές κατευθύνσεις, όπως τη στάση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, επισημαίνοντας πως τέτοιες αποφάσεις πρέπει να είναι συλλογικές και να εκφράζουν το σύνολο του κόμματος.

Ο Δούκας επανέλαβε τη διαφωνία του με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ενώ δήλωσε ότι στηρίζει πλήρως τον στόχο του Νίκου Ανδρουλάκη για εκλογική νίκη, ακόμη και με μικρή διαφορά. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι το κόμμα μπορεί να ανακάμψει, με αφετηρία το συνέδριο.

Παράλληλα, χαρακτήρισε αρνητική προοπτική μια πιθανή συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, θεωρώντας την επιζήμια τόσο για τη χώρα όσο και για το ΠΑΣΟΚ. Σε ερώτηση για το πολιτικό του στίγμα, απάντησε πως ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και όχι στη δεξιά.

Τέλος, σχολίασε με χιούμορ τον Κώστα Μπακογιάννη, λέγοντας ότι δείχνει τόσο ενδιαφέρον για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ που θα μπορούσε… να ενταχθεί στο κόμμα.

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