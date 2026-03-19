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Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:31 - 19 Μαρ 2026

Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της το απόγευμα της Πεμπτης (19/3), ότι η κοινοπραξία Energean(διαχειριστής) – ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY, συμμισθωτές της υπεράκτιας παραχώρησης «Μπλοκ 2» στο βορειοδυτικό Ιόνιο, υπέβαλε επισήμως γνωστοποίηση για τη συνέχιση των ερευνητικών εργασιών στην περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της δεύτερης φάσης ερευνών στην παραχώρηση, η οποία περιλαμβάνει και ερευνητική γεώτρηση ένα σημαντικό ορόσημο για την προσπάθεια της Ελλάδας να επιταχύνει την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων.

Το «Μπλοκ 2» είχε παραχωρηθεί αρχικά στην Κοινοπραξία TotalEnergies – Edison International – ΕΛΠΕ. Τη σχετική Σύμβαση Μίσθωσης συνυπέγραψε η Ελληνική Δημοκρατία στις 31.10.2017 και κυρώθηκε με τον Νόμο 4525/2018, παρέχοντας αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας και παραγωγήςυδρογονανθράκων στην περιοχή.

Έπειτα από διαδοχικές μεταβολές στη σύνθεση της Κοινοπραξίας, τον Νοέμβριο του 2025 η ExxonMobil ανακοίνωσε, στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, τη συμφωνία εισόδου της στην τότε Κοινοπραξία Energean HELLENiQ ENERGY. Η ExxonMobil εισήλθε επισήμως στην παραχώρηση ως συμμισθωτής στις 10 Μαρτίου, κατόπιν της Υπουργικής Απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η μεταβίβαση των αντίστοιχων ποσοστών της Energean και της HELLENiQ ENERGY.

Έχοντας εκπληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις τους και αξιολογήσει θετικά το δυναμικό της περιοχής, οι συμμισθωτές του «Μπλοκ 2» υπέβαλαν στις 13 Μαρτίου 2026, μία ημέρα πριν την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ερευνών, επίσημη γνωστοποίηση της πρόθεσής τους να προχωρήσουν στην επόμενη φάση. Αυτή η δεύτερη φάση ερευνών περιλαμβάνει την υποχρέωση διεξαγωγής μίας ερευνητικής γεώτρησης, στο πλαίσιο του Ελάχιστου Προγράμματος Εργασιών.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος, δήλωσε: «Η μετάβαση του Μπλοκ 2 στη δεύτερη φάση ερευνών, που περιλαμβάνει την εκτέλεση της πρώτης θαλάσσιας ερευνητικής γεώτρησης μετά από 40 χρόνια, συνιστά ένα πολύ σημαντικό βήμα προόδου για τον τομέα υδρογονανθράκων της χώρας. Αντικατοπτρίζει τις γεωλογικές και οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας και αντανακλά την εμπιστοσύνη κορυφαίων επενδυτών.

Το γεγονός ότι αυτή η ερευνητική προσπάθεια σχεδιάζεται σε θαλάσσιο βάθος 900 μέτρων και σε απόσταση μεγαλύτερη των 55 χλμ. από την ακτή, αποτελεί επίσης ένδειξη της προόδου που συντελείται πλέον στην εγχώρια υπεράκτια έρευνα. Παράλληλα, η επόμενη φάση ερευνών αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω τη γεωλογική γνώση για το υπέδαφος της χώρας, και να προσφέρει πολύτιμα νέα δεδομένα για τη συνολική αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων της Ελλάδας, πέρα από τα στενά όρια της συγκεκριμένης παραχώρησης».

Ενόψει της δεύτερης φάσης ερευνών, και σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις, οι συμμισθωτές προχώρησαν επίσης στην αποδέσμευση μέρους της περιοχής παραχώρησης του «Μπλοκ 2».

Τελευταία τροποποίηση στις 19/03/2026 - 15:39
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