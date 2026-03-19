Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες παρά τον πόλεμο – Ανεβάζει τις τιμές-στόχους η Deutsche Bank

Η Deutsche Bank προχωρά σε αναπροσαρμογή των τιμών στόχων για όλες τις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες, διατηρώντας παράλληλα σύσταση αγοράς για ολόκληρο τον κλάδο, σε ένα περιβάλλον όπου η διεθνής αστάθεια δημιουργεί ελκυστικές αποτιμήσεις.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα ανεβάζει την τιμή στόχο της Alpha Bank από 4,10 ευρώ σε 4,45 ευρώ, της Eurobank από 4,10 ευρώ σε 4,35 ευρώ, της Τράπεζας Πειραιώς από 8,75 ευρώ σε 8,95 ευρώ, της Εθνικής Τράπεζας από 15,30 ευρώ σε 15,95 ευρώ και της Τράπεζας Κύπρου από 10,10 ευρώ σε 10,40 ευρώ, υπογραμμίζοντας έτσι την επενδυτική δυναμική του κλάδου.

Προτιμήσεις και αποτιμήσεις

Σε επίπεδο προτιμήσεων, η Deutsche Bank τοποθετεί την Eurobank στην κορυφή της λίστας, ακολουθούμενη από την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ η Εθνική Τράπεζα κατατάσσεται χαμηλότερα λόγω υψηλότερων τρεχουσών αποτιμήσεων.

Παρά τις διεθνείς ανησυχίες που προκύπτουν από γεωπολιτικές εντάσεις, τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης και την αύξηση των κινδύνων στο private credit, η Deutsche Bank εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σύγκριση με τους ευρωπαϊκούς ομολόγους τους. Η περιορισμένη έκθεσή τους σε τομείς υψηλού ρίσκου, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη μακροοικονομική εικόνα της χώρας, δημιουργεί ένα πιο προστατευμένο περιβάλλον.

Μακροοικονομικό περιβάλλον και ανάπτυξη

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η οποία αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 2% την περίοδο 2026-2027, υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και ενισχύει τη ζήτηση για χρηματοδότηση, συμβάλλοντας θετικά στην πορεία των τραπεζών. Παρά την ενίσχυση των κερδών τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν σχετικά φθηνές συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές, με δείκτη αποτίμησης περίπου 6,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, έναντι περίπου 8 φορές για τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η Deutsche Bank εξηγεί ότι η χαμηλή αναγνωρισιμότητα της ελληνικής αγοράς, η αρνητική εμπειρία από την προηγούμενη κρίση και η κατάταξη ως αναδυόμενης αγοράς διατηρούν τις αποτιμήσεις σε χαμηλότερα επίπεδα, ωστόσο αυτοί οι περιοριστικοί παράγοντες μειώνονται σταδιακά, ενισχύοντας την προοπτική σύγκλισης με τις ευρωπαϊκές αποτιμήσεις στο μέλλον.

Πιστωτική επέκταση και έσοδα

Κεντρικός παράγοντας για την κερδοφορία παραμένει η ισχυρή πιστωτική επέκταση, με την Ελλάδα να καταγράφει μια από τις υψηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη, με αύξηση δανείων περίπου 6% σε ετήσια βάση στις αρχές του 2026, κυρίως από εταιρικά δάνεια. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς η ελληνική οικονομία παραμένει σχετικά υπομοχλευμένη μετά την προηγούμενη δεκαετία, δημιουργώντας περιθώρια για νέες επενδύσεις και δανεισμό.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους προβλέπεται να ενισχυθούν σημαντικά από το 2026 και μετά, καθώς η πίεση στα επιτοκιακά περιθώρια υποχωρεί και δίνει τη θέση της σε σταθεροποίηση ή ακόμα και πιθανή βελτίωση από το 2027.

Βελτίωση ποιότητας ενεργητικού και κεφαλαίων

Η ποιότητα ενεργητικού εμφανίζει βελτίωση, με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα να κινούνται γύρω στο 2,6% και να αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση έως το 2027. Το κόστος κινδύνου μειώνεται σταδιακά, ενώ δεν διαφαίνονται νέες σημαντικές προβλέψεις. Η Deutsche Bank επισημαίνει ότι ακόμα και οι πρόσφατες αλλαγές γύρω από τον νόμο Κατσέλη δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στους ισολογισμούς, δεδομένου ότι τα σχετικά χαρτοφυλάκια έχουν ήδη μειωθεί μέσω τιτλοποιήσεων.

Παράλληλα, η επιτάχυνση της μείωσης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ενισχύει την ποιότητα κεφαλαίων, δημιουργώντας μεγαλύτερο περιθώριο για διανομές προς τους μετόχους.

Στρατηγικές επιλογές και προοπτικές

Σε επίπεδο στρατηγικής, η Deutsche Bank διατηρεί θετική στάση για όλες τις τράπεζες. Η Eurobank ξεχωρίζει λόγω ισχυρού προφίλ κερδοφορίας και στρατηγικής εξαγορών, η Alpha Bank αξιολογείται θετικά για τη δυναμική ανάκαμψης και τη βελτίωση εσόδων από προμήθειες, η Τράπεζα Πειραιώς για τη διαχείριση κόστους και τη φιλική πολιτική προς τους μετόχους, ενώ η Εθνική Τράπεζα διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή βάση παρά την υψηλότερη αποτίμηση.

Συνολικά, η Deutsche Bank θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να βρίσκονται σε τροχιά ισχυρής κερδοφορίας και κεφαλαιακής ενίσχυσης, με βασικούς καταλύτες την πιστωτική επέκταση, την αύξηση εσόδων και την ενίσχυση των διανομών, υποστηρίζοντας περαιτέρω υπεραπόδοση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό κλάδο.