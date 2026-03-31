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Αποστολάκη: Το ΠΑΣΟΚ δεν επικεντρώνεται στην ηγεσία και στις κορυφές, αλλά στην κοινωνία
Πολιτική
11:49 - 31 Μαρ 2026

Αποστολάκη: Το ΠΑΣΟΚ δεν επικεντρώνεται στην ηγεσία και στις κορυφές, αλλά στην κοινωνία

Reporter.gr Newsroom
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Η Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90.1» το πρωί της Τρίτης (31/3), τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τον αγώνα του» και ότι το πώς θα διαμορφωθεί το μετεκλογικό τοπίο με τις ενδεχόμενες συνεργασίες, θα το αποφασίσει ο «κυρίαρχος ελληνικός λαός».  

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ότι το κόμμα διεκδικεί μια μεγάλη ανατροπή, κάτι που μπορεί να είναι δύσκολο αλλά σύμφωνα με την ίδια εφικτό, ακόμη και απέναντι σε δημοσκοπικά δεδομένα που μέχρι στιγμής δεν το καταγράφουν ως πρώτη δύναμη. Επισήμανε ότι στόχος είναι η εκλογική ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας και ξεκαθάρισε πως, σε περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συνεργασίας μαζί της, καθώς θα ήταν οξύμωρο να συνεργαστείς με εκείνους που προσπαθείς να ανατρέψεις και των οποίων την πολιτική θεωρείς επιζήμια για τη χώρα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ δεν επικεντρώνεται στις ηγεσίες ή στις κορυφές, αλλά στην κοινωνία, εκεί όπου επιδιώκει να απευθυνθεί, να χτίσει συμμαχίες και να διαμορφώσει πολιτικές πλειοψηφίες.

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής για την υπόθεση των υποκλοπών, δήλωσε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τον πρόεδρο του κόμματος. Υπενθύμισε ότι για την εξεταστική επιτροπή το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη τοποθετηθεί, σημειώνοντας ότι στην προηγούμενη Βουλή υπήρξε εξεταστική για τις υποκλοπές και πως, όπως προέκυψε από τη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, υπήρξαν μάρτυρες που ψευδομαρτύρησαν κατόπιν εντολής, με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις να τους έχουν δοθεί από τη Νέα Δημοκρατία.

Διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει ποιος συγκεκριμένα έδωσε τις ερωτήσεις, αλλά υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σύστημα που συνδέεται με το επιτελικό κράτος και το Μέγαρο Μαξίμου, με ευθεία αναφορά στον πρωθυπουργό.

«Και όχι μόνο αυτό αλλά διαβεβαίωσαν τον ψευδομάρτυρα ότι όσο η ΝΔ είναι στην εξουσία δεν έχει να φοβάται τίποτα και έχουμε έναν εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων, στον οποίο επεβλήθη ποινή κάθειρξης 126 ετών, να απευθύνει άμεσες εκβιαστικές βολές στον πρωθυπουργό υπενθυμίζοντάς του πως έπεσε από το προεδρικό αξίωμα ο Νίξον με τις υποκλοπές. Κατά συνέπεια εδώ είναι δεδομένο ότι υπήρξε ένας παρακρατικός μηχανισμός. Προκαλεί αλγεινή εντύπωση στο σύνολο της κοινωνίας η μη αντίδραση των μελών του υπουργικού συμβουλίου. Αυτή τη σιωπή η δημοκρατία μας δεν μπορεί να την αντέξει και το ΠΑΣΟΚ θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για τη χώρα και το πολίτευμα», είπε ακόμη.

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