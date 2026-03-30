Μιλένα Αποστολάκη, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει τις επόμενες εκλογές;

Θέση «μάχης» για την πρωτιά στις επερχόμενες εκλογές έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ, όπως φάνηκε και από το κλίμα στο Συνέδριο του κόμματος, καθώς και τις τοποθετήσεις όλων των κορυφαίων στελεχών.

Συναντήσαμε, λοιπόν, τη Μιλένα Αποστολάκη στο Συνέδριο και τη ρωτήσαμε εάν ο στόχος του ΠΑΣΟΚ για την πρώτη θέση είναι εφικτός. Δείτε τι μας απάντησε.

Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει τις εκλογές, παρότι οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν 15 μονάδες πίσω;

«Ασφαλώς και μπορεί. Υπάρχει σήμερα μία κοινωνική πλειοψηφία που πρέπει να μετασχηματιστεί σε πολιτική πλειοψηφία. Κι αυτό δεν είναι “στοίχημα” για το ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι χρέος για το ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες υποφέρουν και οι θεσμοί έχουν δεχτεί μία επίθεση που δεν έχει προηγούμενο. Άρα, έχουμε μπροστά μας έναν δρόμο δύσκολο και ανηφορικό που, εάν μας χαρακτηρίσει από εδώ και πέρα η σοβαρότητα, η ενότητα και κυρίως η αίσθηση της ευθύνης και του χρέους, η Αλλαγή θα ξαναγίνει πραγματικότητα».