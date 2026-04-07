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Χατζηβασιλείου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητώ άρση ασυλίας – «Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε»
Πολιτική
20:15 - 07 Απρ 2026

Χατζηβασιλείου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητώ άρση ασυλίας – «Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε»

Reporter.gr Newsroom
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Ο βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ότι ζητά την άρση της ασυλίας του σχετικά με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι ελέγχεται για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε και εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Όπως εξηγεί, πέρσι είχε παραιτηθεί από την κυβέρνηση για λόγους πολιτικής ευθιξίας, καθώς στην πρώτη δικογραφία υπήρχε αναφορά σε τηλεφωνική του επικοινωνία το 2021, η οποία όμως δεν είχε ποινικό ενδιαφέρον. Η ίδια υπόθεση επανέρχεται τώρα χωρίς νέα στοιχεία. Ο βουλευτής διευκρινίζει ότι η επικοινωνία του δεν σχετίζεται με την έρευνα για οικονομική απάτη και παράνομες επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογραμμίζει ότι ως εκπρόσωπος μιας αγροτικής περιοχής επιδίωξε νόμιμες διαδικασίες μεταβίβασης δικαιωμάτων μεταξύ αγροτών συζύγων για λόγους ανωτέρας βίας (εγκυμοσύνη της συζύγου), σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις. Η αίτηση υποβλήθηκε νόμιμα αλλά απορρίφθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τονίζει ότι η πραγματικότητα αυτή δεν αμφισβητείται και ζητά την άρση της ασυλίας του για να ολοκληρωθεί η υπόθεση. Η δικογραφία, σύμφωνα με τον ίδιο, περιέχει αβάσιμες εικασίες, για τις οποίες θα τοποθετηθεί αρμοδίως, ενώ επισημαίνει ότι η εντιμότητα αποτελεί για εκείνον αξία αδιαπραγμάτευτη.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου τη Δευτέρα του Θωμά, στις 20 Απριλίου 2026, προκειμένου να εξετάσει αν θα εισηγηθεί την άρση της βουλευτικής ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου.

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