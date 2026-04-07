Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 20 Απριλίου κρίνεται η ασυλία Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου τη Δευτέρα του Θωμά, στις 20 Απριλίου 2026, προκειμένου να εξετάσει αν θα εισηγηθεί την άρση της βουλευτικής ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου.

Τα ονόματα των δύο πολιτικών φέρονται να περιλαμβάνονται σε νέα δικογραφία της Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναμένεται να διαβιβαστεί σύντομα στη Βουλή.

Η τελική απόφαση για το ζήτημα της ασυλίας θα ληφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής, σε χρόνο που θα καθοριστεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων.

Παράλληλα, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο η ίδια συνεδρίαση της Ολομέλειας να περιλάβει τόσο τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για τους δύο βουλευτές όσο και την ήδη διατυπωμένη άποψη της Επιτροπής για έντεκα ακόμη πρόσωπα.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο κ. Αθανασίου, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας, δεν έλαβε μέρος στην τελευταία συνεδρίαση και αντικαταστάθηκε από τη βουλευτή της ΝΔ, Ιωάννα Λυτρίβη.