ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ποια είναι τα μέλη της Ομάδας Εργασίας για την προετοιμασία της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ το 2027
Πολιτική
16:30 - 15 Απρ 2026

Ποια είναι τα μέλη της Ομάδας Εργασίας για την προετοιμασία της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ το 2027

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των ζητημάτων που αφορούν την οργάνωση της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Τα μέλη που μετέχουν στην Ομάδα Εργασίας

Πιο αναλυτικά, ως Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε η Πρώην Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Ιωάννα Κλάπα.

Ως μέλη ορίστηκαν οι:

Λίνος Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΕΔΔΑ.

Βασίλειος Σκουρής, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χαράλαμπος Παμπούκης, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.

Μαρία Σιμιτσή, Πρώην Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Αγάπη Χαλκιαδάκη – Γαλενιανού, Ομότιμη Σύμβουλος Επικρατείας (ΣτΕ).

Γεώργιος Γεωργιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ.

Γεώργιος Κασίμης, Εφέτης, αποσπασμένος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βασίλειος Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ.

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Μαρίνα Σκανδάλη, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποσπασμένη στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας δύναται να μετέχουν και τρίτοι, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της.

Οι αρμοδιότητες της Ομάδας Εργασίας

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Φλωρίδη, η Ομάδα Εργασίας αναλαμβάνει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Την επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας, για τα βασικά ζητήματα που θα αναδειχθούν ως κομβικά στον τομέα της Δικαιοσύνης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Τον συντονισμό και την υλοποίηση των απαραίτητων επαφών με αντιπροσωπείες κρατών-μελών της Ε.Ε., καθώς και με τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, με στόχο την ενημέρωσή τους για τις υπό προώθηση πρωτοβουλίες και ρυθμίσεις.

γ) Την ανάληψη κάθε πρόσφορης ενέργειας που κρίνεται αναγκαία για την αποτελεσματική οργάνωση και προώθηση των επιδιώξεων της Ελληνικής Προεδρίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τι νέο μας φέρνουν οι προτάσεις της ΕΕ για την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Τι νέο μας φέρνουν οι προτάσεις της ΕΕ για την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία

Η Ευρώπη θέλει να μπει στην πρώτη γραμμή της ΤΝ – Ο Ντράγκι πιέζει για μεταρρυθμίσεις
Ειδήσεις

Η Ευρώπη θέλει να μπει στην πρώτη γραμμή της ΤΝ – Ο Ντράγκι πιέζει για μεταρρυθμίσεις

BofA: «Φρένο» από την ΕΚΤ τον Ιούλιο – Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο
Ειδήσεις

BofA: «Φρένο» από την ΕΚΤ τον Ιούλιο – Πιθανή αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

Παπαθανάσης: Δύο ελληνικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στα 25 κορυφαία της Ε.Ε.
Οικονομία

Παπαθανάσης: Δύο ελληνικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στα 25 κορυφαία της Ε.Ε.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
21/07/2026 - 16:42

Πιερρακάκης: Στα €23 δισ. το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 – Υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι για επενδύσεις

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 16:41

Μπρατάκος: Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:35

ΕΟΤ: «Μεμονωμένο» το περιστατικό στην Ακρόπολη – Η ασφάλεια των επισκεπτών αποτελεί απόλυτη προτεραιτότητα

Πολιτική
21/07/2026 - 16:27

Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς για να καλύψει τα εσωτερικά της προβλήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:26

Νέα πρόταση στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό από την Αγάπη Σμπώκου – Οι προτεραιότητες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 16:24

Morgan Stanley: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Top Picks και τιμές στόχοι

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21/07/2026 - 16:20

Έκθεση-καμπανάκι του FAO: Γιατί η υγιεινή διατροφή γίνεται ολοένα ακριβότερη στην Ευρώπη

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:17

Καζακστάν: Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα «παγώνουν» τις εξαγωγές πετρελαίου

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:08

Τουρκία: Ο Οζγκιούρ Οζέλ αποχωρεί από το CHP και ιδρύει νέο κόμμα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:04

Σύγκρουση του «Έλυρος» με φορτηγό πλοίο στη Σούδα - Η ανακοίνωση του Λιμενικού

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:01

ΣΕΤΕ: Οι έξι προτεραιότητες για τον ελληνικό τουρισμό

Εμπορεύματα
21/07/2026 - 15:54

ΙΕΑ: «Ασπίδα» άνω του 1 δισ. βαρελιών απέναντι στις αναταράξεις της αγοράς πετρελαίου

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:49

Traffic Commander: Η ΕΛ.ΑΣ. επιστρατεύει drones και «πράσινο κύμα» για να βάλει τέλος στο κυκλοφοριακό χάος

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
21/07/2026 - 15:46

ΥΠΑ: Ορκίστηκαν 45 νέοι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Πολιτική
21/07/2026 - 15:45

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ βαφτίζει «Πανεπιστήμια» τα κερδοσκοπικά κολλέγια και η ΕΛΑΣ το αποδέχεται  

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21/07/2026 - 15:41

ΟΠΤΙΜΑ: Στα €222,5 εκατ. ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2025

Εργασιακά
21/07/2026 - 15:36

Κεραμέως: «Αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία» – Οι 4 αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

Ναυτιλία
21/07/2026 - 15:36

Διπλή διάκριση για την ΟΛΠ Α.Ε. στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Οικονομία
21/07/2026 - 15:31

Διψήφιο άλμα στις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Μάιο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:18

Σμότριτς: Δεν ενδιαφέρει το Ισραήλ να εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

Οικονομία
21/07/2026 - 15:10

Μειώνεται το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, αλλά διατηρεί την πρωτιά στην ΕΕ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:02

Χούθι: Προειδοποίηση στις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας

Πολιτική
21/07/2026 - 14:55

Κατρίνης από Έβρο: Δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ και πουθενά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 14:53

Απονομή 64 νέων Υποτροφιών από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 14:43

Η Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ

Ανεμοδείκτης
21/07/2026 - 14:33

Το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού πάει περίπατο, έρχονται εκλογές

Ειδήσεις
21/07/2026 - 14:32

Σε κατηγορία ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς η Αττική και ακόμη τέσσερις περιοχές την Τετάρτη (22/7)

Οικονομία
21/07/2026 - 14:29

Οι τράπεζες κρατούν ανοιχτή τη στρόφιγγα των δανείων – Σταθερά τα κριτήρια χρηματοδότησης

Πολιτική
21/07/2026 - 14:14

ΠΑΣΟΚ: Πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό σχέδιο για την ενέργεια – Οι πέντε εθνικοί στόχοι (πίνακες)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/07/2026 - 14:11

Ford Kuga Full Hybrid: Τα τέσσερα σημεία που ξεχωρίζει το πολυτελές SUV με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ