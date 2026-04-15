Ποια είναι τα μέλη της Ομάδας Εργασίας για την προετοιμασία της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ το 2027

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Με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των ζητημάτων που αφορούν την οργάνωση της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Τα μέλη που μετέχουν στην Ομάδα Εργασίας

Πιο αναλυτικά, ως Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε η Πρώην Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Ιωάννα Κλάπα.

Ως μέλη ορίστηκαν οι:

Λίνος Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΕΔΔΑ.

Βασίλειος Σκουρής, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χαράλαμπος Παμπούκης, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.

Μαρία Σιμιτσή, Πρώην Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Αγάπη Χαλκιαδάκη – Γαλενιανού, Ομότιμη Σύμβουλος Επικρατείας (ΣτΕ).

Γεώργιος Γεωργιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ.

Γεώργιος Κασίμης, Εφέτης, αποσπασμένος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βασίλειος Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ.

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Μαρίνα Σκανδάλη, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποσπασμένη στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας δύναται να μετέχουν και τρίτοι, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της.

Οι αρμοδιότητες της Ομάδας Εργασίας

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Φλωρίδη, η Ομάδα Εργασίας αναλαμβάνει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Την επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας, για τα βασικά ζητήματα που θα αναδειχθούν ως κομβικά στον τομέα της Δικαιοσύνης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Τον συντονισμό και την υλοποίηση των απαραίτητων επαφών με αντιπροσωπείες κρατών-μελών της Ε.Ε., καθώς και με τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, με στόχο την ενημέρωσή τους για τις υπό προώθηση πρωτοβουλίες και ρυθμίσεις.

γ) Την ανάληψη κάθε πρόσφορης ενέργειας που κρίνεται αναγκαία για την αποτελεσματική οργάνωση και προώθηση των επιδιώξεων της Ελληνικής Προεδρίας.