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Κοινή επιστολή Ελλάδας και Κύπρου για χρηματοδότηση του καλωδίου από την ΕΤΕπ – Τι αναφέρουν
Πολιτική
15:09 - 20 Απρ 2026

Κοινή επιστολή Ελλάδας και Κύπρου για χρηματοδότηση του καλωδίου από την ΕΤΕπ – Τι αναφέρουν

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνέχεια των πρόσφατων τοποθετήσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη σχετικά με την επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών δεδομένων του έργου Great Sea Interconnector, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Κύπριος ομόλογός του Μιχαήλ Δαμιανός προχώρησαν στην αποστολή κοινής επιστολής προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ζητώντας τη χρηματοδότηση του έργου, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης σχετικής διαδικασίας due diligence.  

Στην επιστολή τους, οι δύο υπουργοί επισημαίνουν ότι το έργο έχει ήδη ενταχθεί στα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι τον Σεπτέμβριο του 2024 οι δύο χώρες υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης για την προώθησή του.

Τονίζουν επίσης τη σημασία της συμμετοχής της ΕΤΕπ στο παρόν στάδιο, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά με αξιολογήσεις για τις επιπτώσεις της διασύνδεσης τόσο στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στη συνολική αποδοτικότητα του ενεργειακού συστήματος.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ανάγκη το έργο να ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα επικαιροποιημένα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα, το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου του ENTSO-E, καθώς και με τους ευρύτερους στόχους της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι ο ENTSO-E έχει απορρίψει αίτημα της τουρκικής πλευράς για ηλεκτρική διασύνδεση με τα Κατεχόμενα, διευκρινίζοντας πως το μοναδικό εγκεκριμένο έργο που συνδέει την Κυπριακή Δημοκρατία με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα είναι ο Great Sea Interconnector. Επιπλέον, ο ευρωπαϊκός οργανισμός ξεκαθάρισε ότι καμία σχετική πρωτοβουλία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την έγκριση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

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