Τσουκαλάς: O κ. Ντίλιαν θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή 

«Όταν ακόμα και η επίσημη φωνή της κυβέρνησης δεν αρνείται κατηγορηματικά ότι η κυβέρνηση έχει υπογράψει συμφωνητικό αγοράς του Predator από τον κ.Ντίλιαν, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του», σημείωσε σήμερα (29/4) ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τηλεοπτικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά:

«Χθες, στην εκπομπή The Talk , σε ερώτηση των κυριών Τάκη Χατζή και Διονύση Νασόπουλου, αν διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της κυβέρνησης ή άλλης κρατικής υπηρεσίας και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος πέταξε ξανά τη μπάλα στην εξέδρα.

Απέφυγε να πει ένα καθαρό «όχι».

Ψέλλισε ότι ο κ. Ντίλιαν είναι καταδικασμένος αλλά θεώρησε πολύ σημαντικό να του αναγνωρίσει το τεκμήριο της αθωότητας όσο εκκρεμεί η εκδίκαση της έφεσης του. Ισχυρίστηκε, δε, ότι ο κ. Ντίλιαν δε λέει σαφώς ότι πούλησε το Predator στην ελληνική κυβέρνηση αλλά γενικά σε… κυβερνήσεις.

Όταν ακόμα και η επίσημη φωνή της κυβέρνησης δεν αρνείται κατηγορηματικά ότι η κυβέρνηση έχει υπογράψει συμφωνητικό αγοράς του Predator από τον κ.Ντίλιαν, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του.

Το εντυπωσιακό είναι ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν αξιολόγησε ούτε τη δήλωση Ντίλιαν ούτε τη μη διάψευση της από την κυβέρνηση επί εβδομάδες.

Γι' αυτό τον λόγο, παρά τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, ο κ. Ντίλιαν θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή, της οποίας τη σύσταση θα ζητήσει το ΠΑΣΟΚ», κατέληξε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.