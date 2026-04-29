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Μανιάτης: Δικαιώθηκε ο αγώνας μας στην ΕΕ για τα Ηλιακά Θερμικά
Πολιτική
19:44 - 29 Απρ 2026

Μανιάτης: Δικαιώθηκε ο αγώνας μας στην ΕΕ για τα Ηλιακά Θερμικά

Reporter.gr Newsroom
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Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις στον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jørgensen, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, του Αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρόσφατη Ανακοίνωσή της για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, θέτει μεταξύ των προτεραιοτήτων της τα Ηλιακά Θερμικά.

«Περηφάνια και συγκίνηση αισθανόμαστε όσοι αγωνιστήκαμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ηλιακών Θερμικών (Solar Heat Europe) και την Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ), για να αναγνωριστεί η σημαντικότητα των Ηλιακών Θερμικών ως μιας σπουδαίας πηγής Πράσινης Μετάβασης και στήριξης της ενεργειακής ανεξαρτησίας και στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Της μοναδικής ίσως πηγής με καθαρά ευρωπαϊκή και κυρίως ελληνική τεχνολογία και τεχνογνωσία και με εξαιρετικά αποτελέσματα στην εξοικονόμηση ενέργειας των νοικοκυριών (έως 30% μείωση του λογαριασμού ηλεκτρικού), καθώς και στη λειτουργία θερμοκηπίων και την Τηλεθέρμανση σχολείων, νοσοκομείων και μεγάλων αστικών περιοχών.

Η αναγνώριση αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόσφατη ανακοίνωσή της, μειώνει το κόστος διαβίωσης των συμπολιτών, ενισχύει και αυξάνει τις προοπτικές εργασίας των 5.000 Ελλήνων εργαζομένων και κυρίως δίνει μια ιδανική ευκαιρία παγκόσμιας ανάπτυξης ελληνικής κι ευρωπαϊκής Πράσινης Τεχνολογίας, όπως υποστηρίζει ο Ευρωβουλευτής.

Τώρα πια ξεκινάμε τις επόμενες εβδομάδες τον νέο αγώνα για να διασφαλίσουμε πολλαπλή χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά Ταμεία, ώστε στα επόμενα 7 χρόνια να έχουν εγκατασταθεί ηλιακοί θερμοσίφωνες σε διπλάσιο αριθμό κτιρίων από τα σημερινά 12.000.000 ευρωπαϊκά κτίρια (κατοικίες κι επαγγελματικά), να έχουν τριπλασιαστεί οι εργαζόμενοι του τομέα και μέσα από τη στήριξη της Έρευνας και Καινοτομίας να αποκτήσει η Ελλάδα και η Ευρώπη έναν κορυφαίο τομέα Πράσινης Μετάβασης», δήλωσε ο Γ. Μανιάτης.

Με την έκδοση της Στρατηγικής της ΕΕ για Θέρμανση και Ψύξη αναβαθμίζονται οι στόχοι της Ηλιακής Θερμικής Ενέργειας, που αποτελεί μια εγχώρια, παραγόμενη στην Ελλάδα και την υπόλοιπη ΕΕ, ανθεκτική και αξιόπιστη τεχνολογία και πηγή ενέργειας για τους πολίτες, τους αγρότες και τις βιομηχανίες.

Στις 22 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Ανακοίνωση «AccelerateEU - Affordable and Secure Energy through Accelerated Action» με την οποία επιταχύνεται η μετάβαση της Ευρώπης σε εγχώριες καθαρές πηγές ενέργειας, ως απάντηση στις επιπτώσεις της κρίσης.

Κατά τον κ. Μανιάτη, η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία της αύξησης της Ηλιακής Θερμικής Ενέργειας στα κτίρια και στα συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Τονίζει ότι οι παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν και στη βιομηχανία, ειδικά στον τομέα των τροφίμων και των ποτών, στον τομέα των χημικών (ιδίως για τις θερμοκρασίες επεξεργασίας έως 400 °C) και στη γεωργία, όπως για παράδειγμα στα θερμοκήπια.

Ο Γ. Μανιάτης έχει θέσει τα ζητήματα ισότιμης προώθησης των Ηλιακών Θερμικών στην ΕΕ, μαζί με άλλες τεχνολογίες όπως τα φωτοβολταϊκά, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα μεγάλα οφέλη για τους καταναλωτές (νοικοκυριά και επιχειρήσεις), όσο και το γεγονός ότι στη χώρα μας ανθεί ένας εθνικός κλάδος κατασκευής και εγκατάστασης ηλιοθερμικών. Ήδη από την περίοδο 2010-2014 ο Γ. Μανιάτης, ως Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, είχε εντάξει την εγκατάσταση Ηλιακών Θερμοσιφώνων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον». Οι παρεμβάσεις του στην Ολομέλεια και τις Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και γραπτές ερωτήσεις προς την Επιτροπή, όπως για την καθυστέρηση υλοποίησης του Προγράμματος «Αλλάζω Θερμοσίφωνα» (βλ. Δελτίο Τύπου εδώ) και την εφαρμογή στην ΕΕ του άρθρου 10 της Οδηγίας Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων, περί «ηλιακής ενέργειας στα κτίρια» (βλ. Δελτίο Τύπου εδώ) έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Με σημαντική επιτυχία, στις 20 Νοεμβρίου 2025 είχε συνδιοργανώσει με την SolarHeat Europe εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προώθηση της Ηλιακής Θερμικής Ενέργειας (βλ. Δελτίο Τύπου της SolarHeat Europe εδώ).

Υπενθυμίζεται ότι η εγκατάσταση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα, μειώνει το λογαριασμό ηλεκτρικού σε μια 4μελή οικογένεια, κατά 27-30%, ενώ ο Ηλιακός με ένα κόστος €1000-1200, κατασκευασμένος από ελληνικά χέρια, εξοικονομεί περισσότερες εκπομπές αερίων ρύπων από ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο €25.000 – 30.000, στο οποίο δεν υπάρχει ούτε €1 ελληνική εργασία.

Εξάλλου, σύμφωνα με Μελέτη του ΙΟΒΕ (Ιανουάριος 2025), στην Ελλάδα ο κλάδος περιλαμβάνει 35 παραγωγικές επιχειρήσεις, απασχολεί 5.000 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης, ενώ η συνολική συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ ξεπέρασε το 2023 τα 350 εκατ. ευρώ.

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