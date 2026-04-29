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Εθνική Τράπεζα: €1,3 εκατ. για έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας στην Χίο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19:17 - 29 Απρ 2026

Εθνική Τράπεζα: €1,3 εκατ. για έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας στην Χίο

Reporter.gr Newsroom
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Η Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετώπισε η Χίος μετά τις δύο καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το νησί πέρυσι το καλοκαίρι, προχώρησε στη στήριξη έργων αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, με χορηγία ύψους 1,3 εκατ. ευρώ. 

Την πορεία των έργων αυτών, που έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, επιθεώρησε χθες κλιμάκιο, με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, του Δημάρχου Χίου και της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας.

Τα έργα αφορούσαν, ειδικότερα, την άμεση αντιμετώπιση και τον περιορισμό της εδαφικής διάβρωσης για την προστασία της καμένης έκτασης από περαιτέρω υποβάθμιση, με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη καμένη έκταση αντιστοιχεί σε 114 χιλιάδες στρέμματα, δηλαδή στο 15% της συνολικής έκτασης της Χίου. Μέχρι σήμερα, οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή πάνω από 180 χιλιομέτρων και 500 τετραγωνικών μέτρων φραγμάτων προστασίας. Το έργο εκτελούν δασικές συνεταιριστικές οργανώσεις, με τη συμμετοχή 50 δασεργατών, υπό την επίβλεψη ειδικού δασοπόνου και το συντονισμό του Δασαρχείου Χίου.

Με αφορμή τη χθεσινή επίσκεψη και ολοκλήρωση σχεδόν των έργων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Άλλη μια συνεργασία Πολιτείας, τοπικών αρχών και ιδιωτικού τομέα ολοκληρώνεται με ταχείς ρυθμούς και απτά αποτελέσματα. Η Χίος επλήγη σημαντικά από τις πυρκαγιές της 22ας Ιουνίου και της 12ης Αυγούστου 2025. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τα ταχύτατα αντανακλαστικά που επέδειξαν το ΥΠΕΝ, η Διεύθυνση Δασών και τα στελέχη του τοπικού Δασαρχείου. Σύντομα τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα έχουν ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα η Χίος να είναι προστατευμένη. Ευχαριστώ θερμά την Εθνική Τράπεζα για την άμεση ανταπόκρισή της στον θεσμό του ιδιώτη αναδόχου. Ο θεσμός είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της Πολιτείας και μία κοινή πλατφόρμα συνεννόησης ανάμεσα στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και την κρατική αρωγή».

Από την Εθνική Τράπεζα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς τόνισε ότι « Είμαστε διαχρονικά δίπλα στις περιοχές που πλήττονται από φαινόμενα φυσικών καταστροφών, όπως οι εκτεταμένες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν πάνω από το 15% της έκτασης της Χίου το περασμένο καλοκαίρι. Με τη στήριξή μας ως ανάδοχος αποκατάστασης, διαθέτοντας 1,3 εκατ. ευρώ για την πραγματοποίηση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων, στηρίζουμε έμπρακτα την ανθεκτικότητα και ανάπτυξη σε αυτό το αρχοντικό και μοναδικής ποικιλομορφίας νησί - μια προσπάθεια που αφορά όχι μόνο το σήμερα, αλλά και τις επόμενες γενιές».

Σε δηλώσεις που προέβη επίσης ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης, υπογράμμισε σχετικά με τα έργα: «Με γοργό ρυθμό η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις των μεγάλων πυρκαγιών του 2025 στη Χίο. Μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρο και στην Εθνική Τράπεζα για την άμεση κινητοποίηση για την ολοκλήρωση των απαραίτητων αντιδιαβρωτικών έργων για την προστασία της περιοχής. Συνεργαστήκαμε συστηματικά, με σχέδιο προς όφελος των κατοίκων.»

Στην περιοδεία, παρευρέθηκε κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα Δασών, Στάθη Σταθόπουλο και τον Γενικό Διευθυντή Δασών Ευάγγελο Γκουντούφα. Μαζί τους ήταν και ο Δήμαρχος Χίου, Ιωάννης Μαλάφης.

Από τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, παρόντες ήταν στη Χίο και στην επιθεώρηση των έργων, ο Γενικός Διευθυντής Μετασχηματισμού, Στρατηγικής και Διεθνών Δραστηριοτήτων Ερνέστος Παναγιώτου, η Βοηθός Γενική Διευθύντρια Στρατηγικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ντέμη Γκουντούφα, ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής Προμηθειών & Demand Management, Βαγγέλης Χρήστου και η Διευθύντρια Κοινωνικής Στρατηγικής & Αναφορών ESG, Σταυρούλα Αγγελοπούλου. Παρευρέθηκαν επίσης ο Διευθυντής Καταστήματος Χίου, Κήρυκος Σωτηριανός και ο Περιφερειακός Διευθυντής της τράπεζας, Βασίλειος Ζησιμόπουλος.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας Ερνέστος Παναγιώτου, δήλωσε μετά το τέλος της περιοδείας «Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής και του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Εθνικής Τράπεζας. Τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα που στηρίξαμε είναι κατά κοινή παραδοχή μεγάλης έκτασης και σημασίας για τη Χίο. Ο σκοπός και η εξέλιξη των έργων μας δημιουργούν βαθιά ικανοποίηση, ως Εθνική Τράπεζα, για αυτή τη μεγάλη χορηγία. Η συνεργασία με το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και με τους τοπικούς φορείς ήταν άψογη και τα έργα ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος.»

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