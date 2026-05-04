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ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόταση προανακριτικής από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά – Το «στοίχημα» του Μαξίμου
Πολιτική
10:13 - 04 Μάι 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόταση προανακριτικής από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά – Το «στοίχημα» του Μαξίμου

Reporter.gr Newsroom
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Ζήτημα χρόνου φαίνεται πως είναι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά να καταθέσουν πρόταση για σύσταση προανακριτικής για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή, σχετικά με τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

Σημειώνεται πως ξεχωριστή πρόταση για προανακριτική κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη και από το ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς αριθμεί περί τις 50 σελίδες (40 σελίδες είναι η αντίστοιχη πρόταση του ΠΑΣΟΚ) και βασίζεται στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di8d4prw1yc9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Και οι δυο προτάσεις αναμένεται να «κολλήσουν», αφού βάσει του κανονισμού της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής απαιτούνται 151 ψήφοι και το Μαξίμου είναι αρνητικό.

Παρ’ όλα αυτά, οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για προανακριτική (σε συνδυασμό και με την αναζωπύρωση του σκανδάλου των υποκλοπών) δημιουργούν πίεση στο κυβερνών κόμμα, αναγκάζοντας τη ΝΔ να διαχειριστεί τους εσωτερικούς της κραδασμούς και την πολιτική φθορά. Σε αυτό το πλαίσιο, το «στοίχημα» για το Μαξίμου είναι διπλό: αφενός να μειώσει τις επικοινωνιακές επιπτώσεις του θέματος κι αφετέρου να περιορίσει τις εντάσεις στο εσωτερικό της γαλάζιας ΚΟ.

Κρίσιμη, με αυτά τα δεδομένα, είναι η συνεδρίαση της ΚΟ του κόμματος την ερχόμενη Πέμπτη (7/5), με το Μαξίμου να προσδοκά πως θα δοθεί η ευκαιρία για μία – έστω προσωρινή – αποσυμπίεση σε μία συγκυρία που οι πολιτικές ισορροπίες είναι εύθραυστες. Υπό το ίδιο πρίσμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εντείνει τις επαφές του με βουλευτές, προσπαθώντας να διασκεδάσει τις ανησυχίες.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/05/2026 - 10:23
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