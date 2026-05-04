ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ κατά Καραμέρου: Βολική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ – Βάζει πλάτη στη ΝΔ
Πολιτική
18:24 - 04 Μάι 2026

ΠΑΣΟΚ κατά Καραμέρου: Βολική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ – Βάζει πλάτη στη ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δριμεία επίθεση κατά του Γιώργου Καραμέρου εξαπέλυσε τη Δευτέρα (4/5) το ΠΑΣΟΚ με αφορμή ανάρτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία η Χαριλάου Τρικούπη διαπραγματεύεται στο παρασκήνιο με την κυβέρνηση την πλήρωση κενών θέσεων σε δύο Ανεξάρτητες Αρχές. Η Χαριλάου Τρικούπη του προσάπτει «βολική» αντιπολίτευση.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Καραμέρος ακολουθώντας τη ρήση του θυμόσοφου λαού, «πιάνει πόρτα για τον χειμώνα». Γι’ αυτό και άρχισε τις προσωπικές επιθέσεις στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Βολική» αντιπολίτευση είναι αυτή που συντρίβεται από μια αποτυχημένη κυβέρνηση. Την ώρα που καταρρέει στα σκάνδαλα και στη διαφθορά ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν να βάλουν πλάτη στη Νέα Δημοκρατία χτυπώντας το ΠΑΣΟΚ.

Άραγε όταν ο κ. Τσίπρας τα βρήκε με τη Νέα Δημοκρατία για να ορίσουν τη σύνθεση του ΕΣΡ, ήταν και αυτός «βολικός»;

Ο δημοκρατικός κόσμος κρίνει. Ή με το ΠΑΣΟΚ ή με τις πατερίτσες του κ. Μητσοτάκη.

Η ανάρτηση του κ. Καραμέρου

Τα ομολογούν τώρα δημόσια που χάλασε το κομπρεμί.

Οι κ.κ Ανδρουλάκης και Δουδωνής διαπραγματεύονταν στο παρασκήνιο με τη ΝΔ και τους κ.κ Μητσοτάκη, Χατζηδακη την πλήρωση των κενών θέσεων προέδρων σε δύο Ανεξάρτητες Αρχές την ώρα που το σύστημα ΝΔ έθαβε το σκάνδαλο των υπολοπών στον Άρειο Πάγο.

Στην ίδια και χειρότερη παγίδα τους έριξε ο Μητσοτάκης και με την εκλογή ΠτΔ. Ο προοδευτικός κόσμος δεν θέλει βολική αντιπολίτευση, συναίνεση με ΝΔ και Μητσοτάκη, πολλώ δε μάλλον συγκυβέρνηση ΝΔ ΠΑΣΟΚ με την δική του ψήφο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: Ισχυρή ανάκαμψη στις βιομηχανικές παραγγελίες τον Μάρτιο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ισχυρή ανάκαμψη στις βιομηχανικές παραγγελίες τον Μάρτιο

ΑΑΔΕ: Πλήρης ψηφιοποίηση της έγκρισης του δικαιώματος δασμοφορολογικής ατέλειας για 12.000 επαγγελματίες αλιείς
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Πλήρης ψηφιοποίηση της έγκρισης του δικαιώματος δασμοφορολογικής ατέλειας για 12.000 επαγγελματίες αλιείς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον
Πολιτική

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας
Πολιτική

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:25

Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar όπου πνίγηκε το 4χρονο παιδί

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:00

Reuters/Ipsos: Τρεις στους πέντε Αμερικανούς υπέρ αυστηρότερων ελέγχων στις εταιρείες social media

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:38

Απίστευτο περιστατικό στη Μήλο - Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνει μπάνιο ο ιδιοκτήτης

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:10

Πυρκαγιά στο Μουζάκι Πύργου - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 17:30

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:45

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ