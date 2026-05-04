ΠΑΣΟΚ κατά Καραμέρου: Βολική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ – Βάζει πλάτη στη ΝΔ

Δριμεία επίθεση κατά του Γιώργου Καραμέρου εξαπέλυσε τη Δευτέρα (4/5) το ΠΑΣΟΚ με αφορμή ανάρτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία η Χαριλάου Τρικούπη διαπραγματεύεται στο παρασκήνιο με την κυβέρνηση την πλήρωση κενών θέσεων σε δύο Ανεξάρτητες Αρχές. Η Χαριλάου Τρικούπη του προσάπτει «βολική» αντιπολίτευση.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Καραμέρος ακολουθώντας τη ρήση του θυμόσοφου λαού, «πιάνει πόρτα για τον χειμώνα». Γι’ αυτό και άρχισε τις προσωπικές επιθέσεις στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.



«Βολική» αντιπολίτευση είναι αυτή που συντρίβεται από μια αποτυχημένη κυβέρνηση. Την ώρα που καταρρέει στα σκάνδαλα και στη διαφθορά ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν να βάλουν πλάτη στη Νέα Δημοκρατία χτυπώντας το ΠΑΣΟΚ.



Άραγε όταν ο κ. Τσίπρας τα βρήκε με τη Νέα Δημοκρατία για να ορίσουν τη σύνθεση του ΕΣΡ, ήταν και αυτός «βολικός»;



Ο δημοκρατικός κόσμος κρίνει. Ή με το ΠΑΣΟΚ ή με τις πατερίτσες του κ. Μητσοτάκη.

Η ανάρτηση του κ. Καραμέρου

Τα ομολογούν τώρα δημόσια που χάλασε το κομπρεμί.

Οι κ.κ Ανδρουλάκης και Δουδωνής διαπραγματεύονταν στο παρασκήνιο με τη ΝΔ και τους κ.κ Μητσοτάκη, Χατζηδακη την πλήρωση των κενών θέσεων προέδρων σε δύο Ανεξάρτητες Αρχές την ώρα που το σύστημα ΝΔ έθαβε το σκάνδαλο των υπολοπών στον Άρειο Πάγο.

Στην ίδια και χειρότερη παγίδα τους έριξε ο Μητσοτάκης και με την εκλογή ΠτΔ. Ο προοδευτικός κόσμος δεν θέλει βολική αντιπολίτευση, συναίνεση με ΝΔ και Μητσοτάκη, πολλώ δε μάλλον συγκυβέρνηση ΝΔ ΠΑΣΟΚ με την δική του ψήφο.