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Μητσοτάκης: Επαναβεβαίωση της στρατηγικής συμμαχίας Ελλάδας - ΗΑΕ με αιχμή επενδύσεις και οικονομία
Πολιτική
23:10 - 05 Μάι 2026

Μητσοτάκης: Επαναβεβαίωση της στρατηγικής συμμαχίας Ελλάδας - ΗΑΕ με αιχμή επενδύσεις και οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι με τον Πρόεδρο των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan, στο πλαίσιο επίσημης επαφής υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε επισκόπηση των εξαιρετικών διμερών σχέσεων.

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν το ισχυρό επίπεδο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας–ΗΑΕ, υπογραμμίζοντας τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς, με έμφαση στην οικονομία, τις επενδύσεις και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας, καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.

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Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη της Ελλάδας.

Συζητήθηκε ακόμη το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, όπως κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεθνή ειρήνη, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την οικονομική ευημερία.

Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν ακόμη το βάθος της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και τη συνεργασία των δύο χωρών σε μια σειρά από τομείς με αιχμή την οικονομία και τις επενδύσεις.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδος – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και Τεχνολογίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/05/2026 - 23:22
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