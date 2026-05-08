Βίντεο του Ανδρουλάκη στο TikΤok: 4ήμερη εργασία; Κι όμως γίνεται!

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε μέσω βίντεο στο TikTok την πρόταση του κόμματος για πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας σε επιχειρήσεις με πάνω από 20 εργαζομένους.

Σύμφωνα με την πρόταση, το μέτρο θα αφορά κυρίως θέσεις υψηλής εξειδίκευσης και «έντασης διανοίας», όπως προγραμματιστές, στελέχη HR, λογιστές, marketeers, data analysts και εργαζόμενους σε διοικητικές υπηρεσίες. Η εφαρμογή, όπως αναφέρει, θα γίνει σταδιακά και θα συνοδεύεται από φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι η 4ήμερη εργασία μπορεί να μειώσει το burnout και να αυξήσει την παραγωγικότητα, επισημαίνοντας ότι αποτελεί εργαλείο για τη συγκράτηση των νέων εργαζομένων στην Ελλάδα. Παράλληλα θέτει το ερώτημα «δουλεύουμε για να ζούμε ή ζούμε για να δουλεύουμε;», δίνοντας έμφαση στην ανάγκη αναθεώρησης του μοντέλου εργασίας.

Στο βίντεο επικαλείται διεθνή παραδείγματα, αναφέροντας ότι σε πιλοτικές εφαρμογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 92% των επιχειρήσεων διατήρησαν το σύστημα της 4ήμερης εβδομάδας, ενώ καταγράφηκε αύξηση της παραγωγικότητας κατά 85%.

Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει την πρόταση ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για μια πιο ελκυστική αγορά εργασίας, με στόχο τη μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης και την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων.

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