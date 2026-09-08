TikTok: Επένδυση $12 δισ. για νέο data center 150 MW στη Φινλανδία

Χωρητικότητα συνολικής ισχύος 150 μεγαβάτ σε νέο κέντρο δεδομένων στη Φινλανδία αναμένεται να εξασφαλίσει η TikTok, σύμφωνα με νέα οικονομική ανάλυση. Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφεται έντονη κινητικότητα στην αγορά ψηφιακών υποδομών της χώρας, με μεγάλους παρόχους υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, hyperscalers και εταιρείες «neocloud» να ανταγωνίζονται για διαθέσιμη γη και ηλεκτρική ενέργεια.

Η νέα εγκατάσταση βρίσκεται στην Κούβολα και εντάσσεται στο Project Clover, την επενδυτική πρωτοβουλία της TikTok ύψους 12 δισ. ευρώ, η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των δεδομένων των χρηστών της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα στοιχεία για τη δυναμικότητα του κέντρου δεδομένων περιλαμβάνονται σε έκθεση οικονομικών επιπτώσεων που αφορά το νέο έργο στην Κούβολα. Η μελέτη εκπονήθηκε κατόπιν ανάθεσης της TikTok και της Hyperco, της εταιρείας που έχει αναλάβει την κατασκευή της εγκατάστασης, και δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Η πρώτη φάση του έργου, η οποία θα προσθέσει δυναμικότητα 50 μεγαβάτ, ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Σεπτέμβριο του 2025 και, σύμφωνα με την έκθεση, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Στη συνέχεια, η δεύτερη φάση προβλέπει την προσθήκη ακόμη 100 μεγαβάτ, ανεβάζοντας τη συνολική χωρητικότητα του κέντρου στα 150 μεγαβάτ.

Η TikTok, η οποία ανήκει στον κινεζικό τεχνολογικό όμιλο ByteDance με έδρα το Πεκίνο, έχει εντάξει την εγκατάσταση στην ευρύτερη στρατηγική του Project Clover για την προστασία των δεδομένων των Ευρωπαίων χρηστών της.

Εκπρόσωπος της TikTok δήλωσε στο CNBC ότι η εταιρεία θα μισθώσει την εγκατάσταση όταν αυτή ολοκληρωθεί και καταστεί διαθέσιμη προς λειτουργία. Όπως ανέφερε, «Μόλις τεθεί σε λειτουργία, το κέντρο δεδομένων προορίζεται να αποτελέσει μέρος του Project Clover».

Επένδυση 1 δισ. ευρώ στην Κούβολα

Η TikTok είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι προγραμματίζει επένδυση 1 δισ. ευρώ για το κέντρο δεδομένων στην Κούβολα, χωρίς ωστόσο τότε να δώσει λεπτομέρειες για τη συνολική δυναμικότητα της εγκατάστασης.

Τον Απρίλιο, η εταιρεία γνωστοποίησε επίσης ότι θα διαθέσει ακόμη 1 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη ενός δεύτερου κέντρου δεδομένων στη Λάχτι της Φινλανδίας, επίσης στο πλαίσιο του Project Clover.

Η επέκταση της TikTok στη Φινλανδία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα εξελίσσεται σε σημαντικό κόμβο για τις υποδομές κέντρων δεδομένων, καθώς η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει κατακόρυφα τη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ.

Μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και κατασκευαστές κέντρων δεδομένων στρέφονται στη Φινλανδία, αξιοποιώντας την αφθονία διαθέσιμης γης και ηλεκτρικής ενέργειας, δύο πόρους που παρουσιάζουν μεγαλύτερη στενότητα σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Μόνο τους τελευταίους μήνες έχουν ανακοινωθεί στη χώρα αρκετά μεγάλα projects κέντρων δεδομένων, με τη δυνητική συνολική τους δυναμικότητα να ανέρχεται σε αρκετές εκατοντάδες μεγαβάτ.

Η Pure DC ανακοίνωσε τον Ιούλιο επένδυση ύψους 1,5 δισ. ευρώ για την κατασκευή συγκροτήματος κέντρων δεδομένων ισχύος 110 μεγαβάτ, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης σε περισσότερα από 550 μεγαβάτ.

Παράλληλα, η Arcem σχεδιάζει εγκατάσταση με δυναμικότητα έως και 500 μεγαβάτ, ενώ τον Μάρτιο η Nebius παρουσίασε τα σχέδιά της για την ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, στη Φινλανδία.

Στον ανταγωνισμό για την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στη σκανδιναβική περιοχή συμμετέχει και η Nvidia. Ο αμερικανικός κολοσσός των μικροτσίπ επιδιώκει να προωθήσει συμφωνίες στις σκανδιναβικές χώρες, επιχειρώντας να συνδέσει εταιρείες που χρησιμοποιούν τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) της με διαχειριστές κέντρων δεδομένων οι οποίοι διαθέτουν τη δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών των υποδομών στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η αυξανόμενη δραστηριότητα αντανακλά τον αγώνα των hyperscalers, των neoclouds και των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ψηφιακή υποδομή για τα ολοένα και μεγαλύτερα φορτία εργασίας AI. Η Φινλανδία αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία στον ευρωπαϊκό χάρτη των data centers, χάρη στους διαθέσιμους ενεργειακούς και χωροταξικούς πόρους της.