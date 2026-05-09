ΠΑΣΟΚ: Βαρίδι για την πρόοδο της χώρας η κυβέρνηση Μητσοτάκη

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Σκληρή απάντηση στην ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη έδωσε το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αποτυχία στην οικονομία και την κοινωνική πολιτική, ενώ υποστήριξε πως «φιλί της ζωής δεν υπάρχει» για τον πρωθυπουργό. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για ακρίβεια, χαμηλή αγοραστική δύναμη και θεσμικές παρεκκλίσεις, απαντώντας παράλληλα στις αιχμές του κ. Μητσοτάκη περί σύγκλισης ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Η δήλωση του ΠΑΣΟΚ:

Δυστυχώς είμαστε στη δυσάρεστη θέση να επισημάνουμε στον κ. Πρωθυπουργό ότι οι Ευρωπαίοι όντως μένουν άναυδοι με τα αρνητικά επιτεύγματα της κυβέρνησης και αναρωτιούνται:

«Πώς τα καταφέρατε και κάνατε τους Έλληνες πολίτες ουραγούς στην αγοραστική δύναμη;

Πώς τα καταφέρατε και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τα ενοίκια σπάνε το ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ μετά το άλλο;»

Γι’ αυτό ας μην αναζητά σωσίβια στην αποτυχία του επικαλούμενος «χρόνιες παθογένειες» και «βαρίδια».

Βαρίδι για την πρόοδο της χώρας και τη δημιουργία μιας ισχυρής Ελλάδας με κοινωνική δικαιοσύνη είναι ο ίδιος και η κυβέρνηση του.

Εσχάτως ο κ. Μητσοτάκης επιστρατεύει ένα αφήγημα: ότι «το ΠΑΣΟΚ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ».

Τα έχετε μπερδέψει, κ. Πρωθυπουργέ.

Αποδειχτήκατε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου σας στη χειραγώγηση των θεσμών, στις επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, στις συνταγματικές ακροβασίες, στο χάιδεμα των funds και στην αδυναμία να εγγυηθείτε στους πολίτες μια ασφαλή καθημερινή ζωή με αξιοπρέπεια.

Γι' αυτό και αποζητάτε το σκιάχτρο του. Φιλί της ζωής, ομως, δεν υπάρχει στην περίπτωση σας.