ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βρετανία: Δεν παραιτείται ο Στάρμερ παρά τις χαμηλές πτήσεις στις τοπικές εκλογές
Ειδήσεις
18:00 - 09 Μάι 2026

Βρετανία: Δεν παραιτείται ο Στάρμερ παρά τις χαμηλές πτήσεις στις τοπικές εκλογές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε το Σάββατο (9/5) ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από την εξουσία, παρά τις βαριές απώλειες που υπέστη το κυβερνών Εργατικό Κόμμα στις τοπικές εκλογές — από τις χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών.

«Δεν πρόκειται να αποχωρήσω και να βυθίσω τη χώρα στο χάος», είπε ο Στάρμερ στο BBC. «Το σωστό είναι να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη και να δείξουμε έναν δρόμο προς τα εμπρός».

Το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK κατέγραψε σημαντικά κέρδη στα τοπικά συμβούλια της Αγγλίας, κυρίως εις βάρος των Εργατικών, ενώ στην Ουαλία το φιλοανεξαρτησιακό Plaid Cymru αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο τοπικό κοινοβούλιο, ανατρέποντας δεκαετίες κυριαρχίας των Εργατικών. Στη Σκωτία, το Scottish National Party εξασφάλισε τις περισσότερες έδρες στο αποκεντρωμένο κοινοβούλιο.

Η βρετανική οικονομία παραμένει στάσιμη τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο να κινούνται υποτονικά, ενώ η κυβέρνηση Στάρμερ δέχεται αυξανόμενη πίεση για τον αργό ρυθμό των μεταρρυθμίσεων.

Μέσα στο Εργατικό Κόμμα πληθαίνουν πλέον οι φωνές που ζητούν την αποχώρησή του. Η πρώην υπουργός Catherine West έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι «μιλά εκ μέρους πολλών μελών των Εργατικών που θέλουν τον Στάρμερ να παραιτηθεί από την ηγεσία».

Την ίδια ώρα, οι αγορές παρακολουθούν στενά τις πολιτικές εξελίξεις στο Λονδίνο. Οι αποδόσεις των 10ετών βρετανικών ομολόγων (gilts) υποχώρησαν ελαφρώς την Παρασκευή, μετά τις δηλώσεις Στάρμερ ότι θα παραμείνει στη θέση του, ένδειξη ότι οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας.

Παρότι οι τοπικές εκλογές δεν αλλάζουν τη σύνθεση του βρετανικού κοινοβουλίου ούτε την κυβέρνηση στο Γουεστμίνστερ, θεωρούνται σαφής ένδειξη της φθοράς που αντιμετωπίζει ο Στάρμερ στην κοινή γνώμη.

Παράλληλα, ο Στάρμερ ανακοίνωσε τον διορισμό του πρώην πρωθυπουργού Gordon Brown ως Ειδικού Απεσταλμένου για τη Διεθνή Χρηματοδότηση και Συνεργασία.

Ο Μπράουν, που διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2007 έως το 2010 και υπουργός Οικονομικών από το 1997 έως το 2007, θεωρείται από πολλούς καθοριστικός παράγοντας στη σταθεροποίηση του διεθνούς τραπεζικού συστήματος κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Στον νέο του ρόλο θα αναλάβει την προώθηση διεθνών χρηματοδοτικών συνεργασιών που θα στηρίξουν επενδύσεις στην άμυνα και την ασφάλεια, καθώς και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λευκάδα: Εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά στο θαλάσσιο drone
Ειδήσεις

Λευκάδα: Εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά στο θαλάσσιο drone

Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε ένα διαγενεακό συμβόλαιο για τη μείωση του χρέους
Πολιτική

Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε ένα διαγενεακό συμβόλαιο για τη μείωση του χρέους 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»
Ειδήσεις

«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Βρετανία: Επανεξελέγη στο Κοινοβούλιο ο Φάρατζ εν μέσω ερευνών για τα οικονομικά του
Ειδήσεις

Βρετανία: Επανεξελέγη στο Κοινοβούλιο ο Φάρατζ εν μέσω ερευνών για τα οικονομικά του

Βρετανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στο Μπράιτον - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
Ειδήσεις

Βρετανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στο Μπράιτον - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

CNBC: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να «φρενάρει» τη βρετανική οικονομία
Ειδήσεις

CNBC: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να «φρενάρει» τη βρετανική οικονομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:30

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:22

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 17:11

Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 16:52

«Καταλύτης» για το Κυπριακό η περίκλειστη Αμμόχωστος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/08/2026 - 16:42

Πώς βλέπουν στην Κύπρο τις εξελίξεις με τον GSI: Η Τουρκία παραμένει ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Οικονομία
14/08/2026 - 15:34

ΑΑΔΕ: 48ωρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, mini market και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 15:09

Η εξαφάνιση των μετρητών και η δημοκρατία

Πολιτική
14/08/2026 - 14:24

Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα ανοιχτός προορισμός για όλους – Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:18

Ανοίγει ξανά ο Λόφος Λυκαβηττού τα μεσάνυχτα - Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:10

Αίρεται το απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο: Μπαίνουν έξτρα πλοία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:55

«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:51

«Πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς

Εμπορεύματα
14/08/2026 - 12:55

Πετρέλαιο: Ανεβαίνει ξανά μετά από επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ - Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν νέες κυρώσεις

Πολιτική
14/08/2026 - 12:34

Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:30

Το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης ανήλθε σε €8,6 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/08/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 6,9% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:13

Ευρωζώνη: Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το β' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:59

Πώς ο Τραμπ και ο Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε τελειωμένη

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:56

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 11:42

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:30

Βρετανία: Επανεξελέγη στο Κοινοβούλιο ο Φάρατζ εν μέσω ερευνών για τα οικονομικά του

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/08/2026 - 11:12

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Τι ισχύει για το μετρό

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 10:49

Μικτά τα πρόσημα στις αγορές Ασίας και Ευρώπης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 10:18

ifo: Το πλαφόν στα ενοίκια και η συζήτηση για απαλλοτριώσεις επιδεινώνουν τη στεγαστική κρίση στο Βερολίνο

Πολιτική
14/08/2026 - 10:08

Συνομιλία Γεραπετρίτη - Αραγτσί για το Ορμούζ και «τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας»

Αναλύσεις
14/08/2026 - 09:54

ΧΑ: Η υποτονικότητα των συναλλαγών δεν επέτρεψε την απόπειρα αναμέτρησης του ΓΔ με υψηλό 17 ετών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ