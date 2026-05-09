Βρετανία: Δεν παραιτείται ο Στάρμερ παρά τις χαμηλές πτήσεις στις τοπικές εκλογές

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε το Σάββατο (9/5) ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από την εξουσία, παρά τις βαριές απώλειες που υπέστη το κυβερνών Εργατικό Κόμμα στις τοπικές εκλογές — από τις χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών.

«Δεν πρόκειται να αποχωρήσω και να βυθίσω τη χώρα στο χάος», είπε ο Στάρμερ στο BBC. «Το σωστό είναι να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη και να δείξουμε έναν δρόμο προς τα εμπρός».

Το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK κατέγραψε σημαντικά κέρδη στα τοπικά συμβούλια της Αγγλίας, κυρίως εις βάρος των Εργατικών, ενώ στην Ουαλία το φιλοανεξαρτησιακό Plaid Cymru αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο τοπικό κοινοβούλιο, ανατρέποντας δεκαετίες κυριαρχίας των Εργατικών. Στη Σκωτία, το Scottish National Party εξασφάλισε τις περισσότερες έδρες στο αποκεντρωμένο κοινοβούλιο.

Η βρετανική οικονομία παραμένει στάσιμη τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο να κινούνται υποτονικά, ενώ η κυβέρνηση Στάρμερ δέχεται αυξανόμενη πίεση για τον αργό ρυθμό των μεταρρυθμίσεων.

Μέσα στο Εργατικό Κόμμα πληθαίνουν πλέον οι φωνές που ζητούν την αποχώρησή του. Η πρώην υπουργός Catherine West έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι «μιλά εκ μέρους πολλών μελών των Εργατικών που θέλουν τον Στάρμερ να παραιτηθεί από την ηγεσία».

Την ίδια ώρα, οι αγορές παρακολουθούν στενά τις πολιτικές εξελίξεις στο Λονδίνο. Οι αποδόσεις των 10ετών βρετανικών ομολόγων (gilts) υποχώρησαν ελαφρώς την Παρασκευή, μετά τις δηλώσεις Στάρμερ ότι θα παραμείνει στη θέση του, ένδειξη ότι οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας.

Παρότι οι τοπικές εκλογές δεν αλλάζουν τη σύνθεση του βρετανικού κοινοβουλίου ούτε την κυβέρνηση στο Γουεστμίνστερ, θεωρούνται σαφής ένδειξη της φθοράς που αντιμετωπίζει ο Στάρμερ στην κοινή γνώμη.

Παράλληλα, ο Στάρμερ ανακοίνωσε τον διορισμό του πρώην πρωθυπουργού Gordon Brown ως Ειδικού Απεσταλμένου για τη Διεθνή Χρηματοδότηση και Συνεργασία.

Ο Μπράουν, που διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2007 έως το 2010 και υπουργός Οικονομικών από το 1997 έως το 2007, θεωρείται από πολλούς καθοριστικός παράγοντας στη σταθεροποίηση του διεθνούς τραπεζικού συστήματος κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Στον νέο του ρόλο θα αναλάβει την προώθηση διεθνών χρηματοδοτικών συνεργασιών που θα στηρίξουν επενδύσεις στην άμυνα και την ασφάλεια, καθώς και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη.