Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε ένα διαγενεακό συμβόλαιο για τη μείωση του χρέους 

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (9/5) στο βήμα του 6ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας έντονο προεκλογικό τόνο στην ομιλία του και στέλνοντας μήνυμα πολιτικής επανεκκίνησης. τονίζοντας πως από τη Θεσσαλονίκη ξεκινά «η νέα προσπάθεια για την ισχυρή Ελλάδα του 2030».

«Δεν είναι τυχαίος ο χρόνος που επιλέξαμε να γίνει σήμερα 9 Μαΐου, την Ημέρα της Ευρώπης», τόνισε στην αρχή της ομιλίας του, υπογραμμίζοντας ότι η παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής «βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην ήπειρό μας», αναφερόμενος στην άμυνα, τη στρατηγική αυτονομία, τη μεταναστευτική πολιτική και τον ενεργειακό ρόλο της χώρας.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη σημείο εκκίνησης για «τη νέα προσπάθεια για την ισχυρή Ελλάδα του 2030». Παράλληλα, σημείωσε ότι «εδώ στον Βορρά περίσσευαν τα λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις» και υποσχέθηκε «πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην άμυνα, αναφερόμενος στις αγορές Rafale, Belharra, στα F-35 και στην ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία. «Έχει σημασία να παράγουμε εμείς τα δικά μας σύγχρονα οπλικά συστήματα», είπε, προσθέτοντας ότι οι ελληνικές εταιρείες πρέπει να συμμετέχουν «τουλάχιστον στο 25% της παραγωγής των αγορών μας».

Μιλώντας για τις Ένοπλες Δυνάμεις, υπογράμμισε πως «κανένα οπλικό σύστημα δεν αξίζει χωρίς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», κάνοντας αναφορά στις αυξήσεις, το στεγαστικό πρόγραμμα και τις αλλαγές στις μεταθέσεις. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα «εκπέμπει αξιοπιστία στο εξωτερικό» και «δεν είναι πια μαύρο πρόβατο της Ευρώπης».

Αναφερόμενος στην Τουρκία χωρίς να την κατονομάσει, δήλωσε ότι τα «ήρεμα νερά» σημαίνουν «νερά όπου κυριαρχεί το Διεθνές Δίκαιο» και που «θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά».

Στο μεταναστευτικό, υπερασπίστηκε τον φράχτη του Έβρου, λέγοντας ότι αποτελεί «σύμβολο κυριαρχίας και προστασίας των συνόρων», ενώ επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ για τη διαχείριση του 2015. «Η Ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, αλλά τιμωρεί όσους την ξεχνούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση και στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του “όχι σε όλα” και του “ναι στο τίποτα”».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τον πατριωτισμό με την ενίσχυση της άμυνας, λέγοντας: «Πατριωτισμός είναι τα Rafale μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς, τα αναβαθμισμένα F-16 και τα πρώτα F-35 που περιμένουμε σε δύο χρόνια». Ξεχώρισε επίσης τη φρεγάτα «Κίμων», χαρακτηρίζοντάς τη «το πιο σύγχρονο πλοίο αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο».

Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι «δεν έγιναν όλα τέλεια», χαρακτηρίζοντας την ακρίβεια ως τη μεγαλύτερη πρόκληση για τα νοικοκυριά, καθώς «ροκανίζει τις αυξήσεις των εισοδημάτων». Στο οικονομικό πεδίο, μίλησε για «διαγενεακό συμβόλαιο» αναφορικά με τη μείωση του δημόσιου χρέους και επέμεινε στη «δημοσιονομική σοβαρότητα», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα υποσχεθεί «πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν».

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα «προχωρά μπροστά με σχέδιο, σταθερότητα και υπευθυνότητα», με στόχο τη χώρα του 2030.

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