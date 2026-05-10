Δημητριάδης: Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση - Έντονη αντίδραση ΠΑΣΟΚ

Μετά από μακρά περίοδο δημόσιας σιωπής, ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο, μιλώντας για την υπόθεση των υποκλοπών, τις πολιτικές επιθέσεις που, όπως υποστηρίζει, δέχθηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά και τη σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία. Μια συνέντευξη που προκάλεσε άμεση αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με αιχμές για τον ρόλο Δημητριάδη στην υπόθεση των υποκλοπών.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Realnews, ο κ. Δημητριάδης ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές, ενώ υποστηρίζει ότι από το 2022 επέλεξε να αναλάβει ο ίδιος το πολιτικό βάρος της υπόθεσης των υποκλοπών, με στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, να προστατευθούν η κυβέρνηση, οι κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας και η παράταξη.

«Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη»

Αναφερόμενος στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, ο πρώην γενικός γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου υποστήριξε ότι η στάση του είχε καθαρά πολιτικό χαρακτήρα.

Όπως δήλωσε, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη προκειμένου να προστατεύσει την κυβέρνηση, τις υπηρεσίες ασφαλείας και τη χώρα, απορρίπτοντας ταυτόχρονα οποιαδήποτε σύνδεση με παράνομες πρακτικές.

Σχολιάζοντας την πρόθεση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ο κ. Δημητριάδης ανέφερε ότι υπάρχουν ήδη αποφάσεις του Αρείου Πάγου που απαντούν στα κρίσιμα ζητήματα της υπόθεσης.

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στον κ. Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι επιλέγει έναν «συγκρουσιακό και τοξικό τρόπο πολιτικής αντιπαράθεσης».

«Δέχθηκα σφοδρές επιθέσεις»

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε και στις επιθέσεις που έχει δεχθεί ο ίδιος και η οικογένειά του τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας ότι συγκρούστηκε με ισχυρά συμφέροντα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη διάρκεια της θητείας του ήρθε σε αντιπαράθεση με κύκλους της διαπλοκής, γεγονός που, όπως εκτιμά, οδήγησε σε συντονισμένες επιθέσεις εις βάρος του.

Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν λειτουργεί με πικρία, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική απαιτεί αντοχές και συλλογική αντίληψη, ενώ επικαλέστηκε και τη γνωστή φράση του παππού του, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ότι «όποιος θέλει να πολιτευτεί πρέπει να έχει γερό στομάχι».

Κριτική σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη για το πολιτικό κλίμα

Ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού χαρακτήρισε το σημερινό πολιτικό κλίμα ιδιαίτερα πολωμένο, εκφράζοντας προβληματισμό για το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη κυβερνητικών συνεργασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, απέδωσε την ένταση και την τοξικότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης στην περίοδο του «μνημόνιο – αντιμνημόνιο», ασκώντας κριτική στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε για πολιτική πόλωσης και «δολοφονία χαρακτήρων».

Όπως είπε, παρόμοια τακτική ακολουθεί σήμερα και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Δεν θα δημιουργήσω ποτέ πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία» - Εκτός εκλογικής μάχης

Απαντώντας σε σενάρια περί εσωκομματικών εντάσεων, ο κ. Δημητριάδης υποστήριξε ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη Νέα Δημοκρατία, την οποία χαρακτήρισε «μεγάλη πολιτική οικογένεια».

Τόνισε ότι από την παραίτησή του και μετά επέλεξε να αναλάβει προσωπικά το πολιτικό κόστος, ακριβώς για να προστατεύσει την κυβέρνηση και την παράταξη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να κινηθεί ποτέ απέναντι στο κόμμα ή στην οικογένειά του.

Ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Όπως ανέφερε, θα συνεχίσει να στηρίζει πολιτικά την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά χωρίς να επιδιώξει θεσμικό ή εκλογικό ρόλο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα συνεχίσει να προσφέρει στη Νέα Δημοκρατία ως εθελοντής, επιμένοντας ότι οι προσωπικές και πολιτικές σχέσεις που έχει αναπτύξει διαχρονικά δεν αλλάζουν.

«Δεν περισσεύει κανείς» ενόψει συνεδρίου

Αναφερόμενος στο επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Γρηγόρης Δημητριάδης δήλωσε ότι θεωρεί σημαντική την παρουσία όλων των ιστορικών στελεχών και πρώην πρωθυπουργών του κόμματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, υπογραμμίζοντας ότι «δεν περισσεύει κανείς» από τη συλλογική προσπάθεια της παράταξης.

Για τον Αντώνη Σαμαρά, μάλιστα, ανέφερε ότι τους συνδέει προσωπική σχέση εκτίμησης και φιλίας, χαρακτηρίζοντάς τον «εξαιρετικό πρωθυπουργό σε δύσκολες εποχές».

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): Ο «επιτελικός ωτακουστής» μας πληροφορεί ότι έγινε θυσία

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην συνέντευξη του πρώην συμβούλου του πρωθυπουργού, με τον εκπρόσωπο του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά να αναφέρει: «Ο κ. Δημητριάδης από θέση αφ' υψηλού στο απυρόβλητο χάρη στις μεθοδεύσεις συγκάλυψης του θείου του και Πρωθυπουργού, δίνει συνέντευξη επιδιώκοντας την πολιτική του νεκρανάσταση».

Στην συνέχεια, ο κ. Τσουκαλάς ανεβάζει τους τόνους αναφέροντας: «Ο «επιτελικός ωτακουστής», (εξουσιοδοτούμενος βάσει της 344 απόφασης, ΦΕΚ 2659/2021, « με εντολή Πρωθυπουργού να υπογράφει έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις που αφορούν στην Ε.Υ.Π»), μας πληροφορεί ότι «έγινε θυσία» για να προστατεύσει την κυβέρνηση, την παράταξη, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα (!).

Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να γνωρίζει ότι πατριωτικό καθήκον δεν είναι η δημιουργία ενός παρακράτους παράνομων παρακολουθήσεων, που έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Είναι σίγουρα, όμως, η λογοδοσία και η τιμωρία όσων το επινόησαν και χειραγωγούν τους θεσμούς για να εξασφαλίσουν την ασυλία τους.

Πάντως, αυτή η επισήμανση του κ. Δημητριάδη, έχει πολύ ενδιαφέρον:

Όχι μόνο ομολογεί ότι έχει πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία προφανώς και ανάγεται στον Πρωθυπουργό αλλά στέλνει μήνυμα σε όλους τους ηθικούς αυτουργούς ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα της πολιτικής αφάνειας για λογαριασμό τους.

Σε ένα κράτος δικαίου, οι μυστικές υπηρεσίες δεν προστατεύονται από τον κ. Δημητρίαδη — προστατεύονται από τη νομιμότητα και τον δημοκρατικό έλεγχο. Η επίκληση της «εθνικής ασφάλειας» για να δικαιολογηθεί η παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων δεν είναι υπευθυνότητα, είναι κανονικοποίηση αυταρχικών πρακτικών. Και η προσπάθεια του κ. Δημητριάδη να εμφανιστούν όσοι ζητούν απαντήσεις, όπως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ως «τοξικοί» ή υποκινούμενα «κέντρα», είναι η κλασικότερη μέθοδος πολιτικής υπεκφυγής: όταν δεν μπορείς να υπερασπιστείς τις πράξεις σου, επιτίθεσαι σε όσους τις αποκαλύπτουν.

Δεδομένου ότι αποφάσισε να σπάσει δημοσίως τη σιωπή του, ας μας απαντήσει σε μερικά ερωτήματα που δεν του τέθηκαν :

-Ως προϊστάμενος της ΕΥΠ σύμφωνα με τα καθήκοντα του: γιατί παρακολουθούνταν ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Μυλωνάκης και στενοί τους συνεργάτες; «Προστατευόταν» η πατρίδα και τότε;

-Γνωρίζει τον κ. Ντίλιαν; Τι έχει να πει για τους ισχυρισμούς του ότι συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και κρατικές αρχές;

-Πώς εξηγεί τους κοινούς στόχους ΕΥΠ-predator;

-Ως νομικός πώς κρίνει το γεγονός ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλας, που άφησε την υπόθεση στο αρχείο είχε άμεση εμπλοκή στην υπόθεση καθώς με την υπογραφή του εκτελούνταν υποκλοπές;

Όσο αποφεύγει να απαντά στα επίμονα ερωτήματα, δεν δείχνει θάρρος αλλά θράσος. Το ότι αντί να λογοδοτεί, επιδιώκει εμφανή πολιτικό ρόλο, είναι το κορυφαίο στιγμιότυπο της παρακμής που βιώνει η χώρα .

Ο κ. Δημητριάδης δεν ήταν ένας απλός κομματικός στρατιώτης που «θυσιάστηκε». Ήταν ο πλέον στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, ο πιο ισχυρός παρασκηνιακός παράγοντας της κυβέρνησης, και το κεντρικό πολιτικό πρόσωπο του Μεγάρου Μαξίμου την περίοδο που εξελισσόταν το σκάνδαλο. Γενικόλογες αναφορές σε «πολιτική ευθύνη» και «διαπλοκή» δεν αρκούν. Οφείλει να σταθεί μπροστά στη Δικαιοσύνη και να δώσει συγκεκριμένες, δημόσιες, καταγεγραμμένες απαντήσεις για τον ρόλο του και όσα υποστηρίζει.

Στη νέα εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, ο Γρηγόρης Δημητριάδης πρέπει να είναι το πρώτο πρόσωπο που θα κληθεί να καταθέσει.

Η μάχη με το σκοτάδι είναι υπαρξιακή για το μέλλον της δημοκρατίας στη χώρα μας. Εκλογές εδώ και τώρα για νικήσει το φως οριστικά».