Άρση ασυλίας Βελόπουλου από τη Βουλή: Οριακή απόφαση με 97 υπέρ και έντονη πολιτική αντιπαράθεση
14:40 - 13 Μάι 2026

Άρση ασυλίας Βελόπουλου από τη Βουλή: Οριακή απόφαση με 97 υπέρ και έντονη πολιτική αντιπαράθεση

Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, σε υπόθεση που σχετίζεται με μήνυση για εξύβριση και κατ’ εξακολούθηση συκοφαντική δυσφήμιση. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 194 βουλευτές, εκ των οποίων 97 τάχθηκαν υπέρ της άρσης, 79 κατά, ενώ 18 δήλωσαν «παρών».

Η διαδικασία αφορούσε αίτημα άρσης ασυλίας που είχε κατατεθεί μετά από μήνυση πολιτευτή άλλου κόμματος. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της δικογραφίας, ο μηνυτής υποστήριξε ότι υπήρξαν δημόσιες αναφορές που συνιστούν προσβολή και δυσφήμιση. Η αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής είχε εισηγηθεί ομόφωνα την άρση της ασυλίας.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια καταγράφηκαν διαφορετικές τοποθετήσεις. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, ανακοίνωσε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος θα καταψηφίσει το αίτημα, κάνοντας λόγο για συστηματικές επιθέσεις σε βάρος του κόμματος και των στελεχών του από τον μηνυτή, ο οποίος, όπως ανέφερε, έχει προβεί σε επαναλαμβανόμενες δημόσιες αναφορές και χαρακτηρισμούς.

Ο κ. Χήτας υποστήριξε ότι η υπόθεση εγείρει ζητήματα σχετικά με τα όρια της δημόσιας κριτικής και της προστασίας της πολιτικής έκφρασης, ενώ σημείωσε ότι το κόμμα του θεωρεί τη διαδικασία άδικη. Παράλληλα κάλεσε τους βουλευτές να τοποθετηθούν κατά συνείδηση.

Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μαρκόπουλος ανέφερε ότι οι βουλευτές του κόμματος θα ψηφίσουν με βάση τη συνείδησή τους, επισημαίνοντας ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, τα οποία δεν είχαν τεθεί υπόψη της Επιτροπής Δεοντολογίας κατά την αρχική της εισήγηση.

Η απόφαση της Ολομέλειας σηματοδοτεί την αποδοχή του αιτήματος για άρση ασυλίας, ώστε η υπόθεση να προχωρήσει στη Δικαιοσύνη, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

