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Βολές Πέτσα κατά Μαξίμου με αναφορές για «πρωθυπουργοκεντρικό» σύστημα και ανάγκη μεγάλων αλλαγών
Πολιτική
11:28 - 23 Απρ 2026

Βολές Πέτσα κατά Μαξίμου με αναφορές για «πρωθυπουργοκεντρικό» σύστημα και ανάγκη μεγάλων αλλαγών

Reporter.gr Newsroom
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Αιχμές κατά των κυβερνητικών χειρισμών στην υπόθεση άρσης ασυλίας βουλευτών που ελέγχονται για φερόμενη εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ άφησε την Πέμπτη (23/4) ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Πέτσας.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος απείχε από την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στη Βουλή.

Ο κ. Πέτσας υπογράμμισε, μιλώντας στα Παραπολιτικά ότι έλαβε αυτή την απόφαση ώστε να μην συγκρουστεί με τη γραμμή του κόμματος. Παράλληλα, επανέλαβε την πεποίθησή του ότι οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι «πρόχειρες», ενώ έκανε λόγο και για ένα υπερβολικά «πρωθυπουργοκεντρικό» σύστημα, επισημαίνοντας έτσι τις διαφορές του με την ομάδα γύρω από τον πρωθυπουργό.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

Με αφορμή την αποχή του από την χθεσινή ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των βουλευτών

«Ήταν αναμενόμενο το αποτέλεσμα, δεν ήταν κάποια έκπληξη γιατί ο πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του είχε ταχθεί υπέρ της υπερψήφισης των προτάσεων για άρση ασυλίας επομένως όσοι συνάδελφοι μπορεί να το σκεφτόντουσαν αποφάσισαν να πάνε στην γραμμή που έδωσε ο πρωθυπουργός. Εγώ ο οποίος είχα αντιρρήσεις και ενστάσεις και δεν είχα την ίδια άποψη για όλες τις υποθέσεις που περιλαμβανόντουσαν στην δικογραφία αποφάσισα να απέχω για να μην έρθω σε μια τελείως διαφορετική γραμμή από το κόμμα μου.

Ήταν πάρα πολύ πρόχειρη αυτή η διαβίβαση της δικογραφίας την οποία είδα, δεν είναι δυνατόν να ποινοικοποιείται η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή η οποία προστατεύεται από το άρθρο 62 του συντάγματος».

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι θα πρέπει να μείνουν εκτός των ψηφοδελτίων οι βουλευτές που δεν έχουν διαλευκανθεί οι υποθέσεις τους από τη δικαιοσύνη

«Δεν βρίσκω κανένα λόγο να μείνει κανείς εκτός των ψηφοδελτίων. Θα ήταν μια κατάφορη αδικία σε βάρος τους και μια παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας για θέματα που δεν είναι θέματα διαφορετικά αλλά μόνο θέματα που εμπίπτουν στην πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή».

Κληθείς να σχολιάσει την ανάρτηση του κ. Σκέρτσου για τις πελατειακές σχέσεις ψηφοφόρων -βουλευτών

«Είμαι αναφανδόν υπέρ του σταυρού προτίμησης νομίζω ότι είναι η πιο δημοκρατική διαδικασία. Δεν πιστεύω ότι το θέμα του πελατειακού κράτους ή του ρουσφετολογικού ενδεχομένως προσανατολισμού που έχουν πολλοί οφείλεται στην νομοθετική εξουσία αλλά σε έναν συνδυασμό πραγμάτων στο πολιτικό μας σύστημα στο οποίο πρωτίστως ευθύνεται η εκτελεστική εξουσία. Καλό είναι πριν κάνουμε αφορισμούς να έχουμε σκεφτεί λίγο τι έχουμε πράξει εμείς οι ίδιοι. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσει η κυβέρνηση στην κατεύθυνση απομόνωσης από τις πελατειακές σχέσεις διαφόρων τομέων της δημόσιας ασυλίας, ένα παράδειγμα είναι η περίπτωση των κλήσεων που είναι αυτομαποιημένη, ένα άλλο τα ζητήματα των συντάξεων. Σιγά-σιγά λοιπόν να άρουμε αυτή τη διαμεσολάβηση που ενδεχομένως να υπάρχει ή να βάζει ανθρώπους σε πειρασμό να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους ρουσφετολογικές πρακτικές. Είναι καλύτερο να πράττουμε παρά να μιλάμε για αυτό το θέμα και να αντιμετωπίζουμε τις παθογένειες, το να το φορτώνουμε στην νομοθετική εξουσία και στους βουλευτές είναι λάθος».

«Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι κάτι πρέπει να γίνει στο πολιτικό μας σύστημα το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ πρωθυπουργοκεντρικό και γέρνει πολύ προς την εκτελεστική εξουσία ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των τριών εξουσιών. Έχω προτείνει να αλλάξουν πολλά πράγματα στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση με επιστολή μου στον Πρωθυπουργό από τον Φεβρουάριο και μέσα σε αυτές τις προτάσεις έχω και το ασυμβίβαστο μεταξύ της θέσης του βουλευτή και του υπουργού, αλλά ένα καθολικό ασυμβίβαστο ώστε να ξέρει ο βουλευτής ότι είναι βουλευτής και ο υπουργός που θα είναι εξωκοινοβουλευτικός να ξέρει ότι δεν μπορεί να είναι βουλευτής, τουλάχιστον να περάσουν κάποιες θητείες».

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