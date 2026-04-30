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Φλωρίδης: «Ήπια διατυπωμένες» οι παρεμβάσεις των «5» γαλάζιων – Κανένα εσωτερικό πρόβλημα στη ΝΔ
Πολιτική
11:34 - 30 Απρ 2026

Φλωρίδης: «Ήπια διατυπωμένες» οι παρεμβάσεις των «5» γαλάζιων – Κανένα εσωτερικό πρόβλημα στη ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
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Την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών για υποθέσεις βουλευτών, την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στα δικαστήρια μετά το πρόσφατο περιστατικό με τον 89χρονο, αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό του κομματικού σκηνικού, ανέλυσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90.1» την Πέμπτη (30/4).  

Αναφερόμενος στη ρύθμιση για την επιτάχυνση των υποθέσεων που αφορούν βουλευτές και άρσεις ασυλίας, σημείωσε ότι «η διάταξη έχει οριστικοποιηθεί, τις επόμενες ημέρες θα οδηγηθεί στην Βουλή».

Όπως εξήγησε, για τα πλημμελήματα «από τη στιγμή που θα τελειώσει η προκαταρκτική εξέταση μέσα σε δύο μήνες πρέπει να έχει οριστεί η ημερομηνία για να ξεκινήσει η δίκη», ενώ για τα κακουργήματα «ορίζεται υποχρεωτικά εφέτης ανακριτής» και «οι προθεσμίες περάτωσης που από τον νόμο είναι 8 μήνες, μειώνονται στο μισό».

Παράλληλα, τόνισε ότι μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης «έχουμε αμετάκλητο βούλευμα, εφάπαξ εκδίδεται βούλευμα από το συμβούλιο των Εφετών και ορίζεται η δίκη σε δύο μήνες». Συνοψίζοντας, ανέφερε: «Άρα γίνεται σύντμηση των προθεσμιών μεγάλη και σημαντική».

Στο ερώτημα αν οι διαδικασίες θα ολοκληρώνονται εντός εξαμήνου, απάντησε: «Εφόσον τηρηθούν οι χρόνοι αυτοί ναι», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό εξαρτάται και από τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης.

Σε ό,τι αφορά το περιστατικό με τον 89χρονο στα δικαστήρια και τις σχέσεις του με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ξεκαθάρισε: «Δεν υπήρξε καμία αντιπαράθεση», ενώ υποστήριξε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ανάγκη αυξημένων μέτρων στο Πρωτοδικείο, καθώς «η φύση των υποθέσεων που εκδικάζονται εκεί εκτιμάται ότι δεν δημιουργούν κάποιο πρόβλημα», προσθέτοντας πως «από την ώρα που αυτή η εκτίμηση για το Πρωτοδικείο επί δεκαετίες επιβεβαιωνόταν πήγαινε έτσι».

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι μετά το πρόσφατο περιστατικό «είμαστε υποχρεωμένοι να την ξαναδούμε» και «θα προχωρήσουμε σε ενίσχυση των μέτρων».

Σχολιάζοντας τη συζήτηση για τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και τη λειτουργία της κυβέρνησης, ανέφερε ότι «η κυβέρνηση θα μπει στον 8ο χρόνο της θητείας της» και παραμένει πρώτη στις δημοσκοπήσεις, γεγονός που «σημαίνει ότι κάτι καλό κάνει ή ενδεχομένως ότι οι άλλοι δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν». Όπως τόνισε, «οι συντελεστές δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Είναι ο πρωθυπουργός, τα κυβερνητικά στελέχη, προφανώς οι βουλευτές».

Απαντώντας σε σενάρια περί εσωτερικών προβλημάτων στη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ότι «γίνεται τώρα προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι η ΝΔ έχει πρόβλημα εσωτερικά», προσθέτοντας πως ο διάλογος στο εσωτερικό των κομμάτων είναι φυσιολογικός: «στην δημοκρατία αυτό είναι υγεία». Μάλιστα, για παρεμβάσεις βουλευτών ανέφερε ότι «ήταν διατυπωμένες σε μια ήπια και σοβαρή γλώσσα και έλεγαν τις απόψεις τους».

Τέλος, σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις στην αντιπολίτευση και το ενδεχόμενο ανόδου του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε πως «εκφεύγει από μια λογική εκτίμηση ότι μπορεί να είναι πρώτο», σημειώνοντας ότι δεν διαφαίνεται δυναμική ανατροπής στις δημοσκοπήσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η πιθανή επιστροφή του «έχει οδηγήσει σε έναν φοβερό εκνευρισμό τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη», υποστηρίζοντας ότι «η πίεση που δέχεται ο κ. Ανδρουλάκης από την έλευση του κ. Τσίπρα τον οδηγεί σε πρωτοφανείς ακρότητες».

Καταλήγοντας, τόνισε πως «από ένα κόμμα που είναι αντιπολίτευση και λέει ότι “θα βγω πρώτο κόμμα και θα κυβερνήσω” απαιτείται σοβαρότητα».

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