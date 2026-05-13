Παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα Γκελεστάθη
Πολιτική
19:38 - 13 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Παραίτηση από κάθε κομματική ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε η Ιωάννα Γκελεστάθη, πρώην Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του κόμματος, με επιστολή της προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.  

Η Ιωάννα Γκελεστάθη ανακοίνωσε την απόφασή της μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, τονίζοντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις την οδήγησαν στην αποχώρηση, ενώ – όπως αναφέρει – η απόφασή της αυτή αποτελεί πράξη διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόληψής της.

Αναλυτικά στην ανάρτησή της αναφέρει:

«Προ ολίγων ωρών υπέβαλλα στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη την παραίτησή μου από κάθε κομματική ιδιότητα συμπεριλαμβανομένης και αυτής του απλού μέλους.

Στην οδυνηρή απόφαση της απομάκρυνσής μου από το κόμμα το οποίο υπήρξε σπίτι μου από την ημέρα που γεννήθηκα μέχρι σήμερα με οδήγησαν εξελίξεις των τελευταίων ημερών οι οποίες δε μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόληψής μου.

Από καιρού όφειλα να έχω αντιληφθεί το πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα το οποίο προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθει μεταξύ της ηγεσίας και εμού πλην όμως ο υπερβάλλον κομματικός πατριωτισμός μου και η μακρά αφοσίωσή μου στο πρόσωπο του σημερινού Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας δε μου το επέτρεψαν.
Αποχωρώ με καθαρή συνείδηση γνωρίζοντας πως έχω δώσει τα πάντα στο μέτρο των ικανοτήτων και των δυνάμεών μου στη Νέα Δημοκρατία χωρίς ουδέποτε να έχω απαιτήσει ή λάβει οιοδήποτε αντάλλαγμα.

Επισημαίνω ότι δε θα ανεχθώ από κανέναν να επιχειρήσει την αποδόμηση της όποιας πολιτικής διαδρομής μου και της προσωπικότητάς μου καθώς κινήθηκα σε όλη την πορεία μου με γνήσιο πατριωτισμό και διάθεση προσφοράς στους συμπολίτες μου, με ιδεολογική καθαρότητα και πολιτικό ήθος και κυρίως με απόλυτη τιμιότητα και πεντακάθαρα χέρια μακριά από φθηνούς καιροσκοπισμούς, κομματικές δολοπλοκίες και πολιτικούς εκβιασμούς.

Επισημαίνω ακόμη πως αφενός η παράταξη συνέχεται με ιδέες, αρχές και αξίες από τις οποίες δε θα αποστώ όσο ζω και είναι έννοια ευρύτερη του κόμματος το οποίο ενίοτε συνέχεται με μηχανισμούς, κονκλάβια και ίντριγκες που αποβάλλουν οιονδήποτε διαπνέεται από πολιτική υγεία.

Επισημαίνω τέλος πως το κόμμα δεν είναι αυτοσκοπός αλλά όχημα υπηρέτησης της Πατρίδας και των πολιτών της τουλάχιστον για όσους δεν εξαρτούν την επιβίωση ή την υπόστασή τους από αυτό αλλά και για όσους δεν έχουν σκελετούς στη ντουλάπα τους.

Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας όσες και όσους πίστεψαν στο πρόσωπό μου και συμπορεύθηκαν μαζί μου στους ατομικούς αγώνες μου με την πεποίθηση πως δεν τους πρόδωσα ποτέ, με την ευχή πως δεν τους απογοήτευσα ποτέ και με την πίστη πως θα έρθει ο καιρός να ξανανταμώσουμε σε κοινές μάχες για τα ιδανικά μας.»

