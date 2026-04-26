Τραμπ: Θα είχαν αποφευχθεί οι πυροβολισμοί με τη νέα αίθουσα ασφαλείας στον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το πρόσφατο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εάν είχε ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή της νέας, υψηλής ασφάλειας αίθουσας εκδηλώσεων στον Λευκός Οίκος.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι το συμβάν αναδεικνύει την ανάγκη δημιουργίας μιας μεγάλης, πλήρως προστατευμένης αίθουσας εντός του συγκροτήματος, κάτι που, όπως ανέφερε, αποτελεί διαχρονικό αίτημα τόσο των ενόπλων δυνάμεων όσο και των προέδρων εδώ και περίπου 150 χρόνια.

Όπως τόνισε, η υπό κατασκευή αίθουσα θα ενσωματώνει τα πλέον εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας και δεν θα διαθέτει υπερκείμενους χώρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από μη ελεγχόμενα άτομα. Παράλληλα, επισήμανε ότι θα βρίσκεται εντός της περιμέτρου ενός από τα πιο ασφαλή κτίρια παγκοσμίως, του Λευκού Οίκου.

Κλείνοντας, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η υλοποίηση του έργου προχωρά κανονικά, χωρίς υπέρβαση κόστους και μάλιστα ταχύτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, τονίζοντας πως δεν πρέπει να υπάρξει καμία καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social αναφέρει: «Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ο σπουδαίος μας Στρατός, η Μυστική Υπηρεσία, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου και, για διαφορετικούς λόγους, κάθε Πρόεδρος τα τελευταία 150 χρόνια απαιτούν να κατασκευαστεί μια μεγάλη, ασφαλής και προστατευμένη αίθουσα χορού ΕΝΤΟΣ του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου.

Αυτό το περιστατικό δεν θα είχε συμβεί εάν είχε ήδη ολοκληρωθεί η στρατιωτικού επιπέδου, άκρως απόρρητη αίθουσα χορού που βρίσκεται υπό κατασκευή στον Λευκό Οίκο. Δεν μπορεί να κατασκευαστεί αρκετά γρήγορα!

Παρότι θα είναι εντυπωσιακή, θα διαθέτει κάθε δυνατό χαρακτηριστικό ύψιστης ασφάλειας, ενώ δεν θα υπάρχουν χώροι από πάνω όπου θα μπορούσαν να εισέλθουν ανεξέλεγκτα άτομα. Επιπλέον, θα βρίσκεται εντός της περιμέτρου του πιο ασφαλούς κτιρίου στον κόσμο, του Λευκού Οίκου.

Η παράλογη αγωγή κατά της αίθουσας, που κατατέθηκε από μια γυναίκα που απλώς έβγαζε βόλτα τον σκύλο της και δεν έχει καμία νομική υπόσταση να προσφύγει, πρέπει να αποσυρθεί άμεσα.

Τίποτα δεν πρέπει να επιτραπεί να παρεμποδίσει την κατασκευή της, η οποία παραμένει εντός προϋπολογισμού και προχωρά σημαντικά πιο γρήγορα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα!!!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».