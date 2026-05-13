Διαμαντοπούλου: «Λωτοφάγοι δεν υπάρχουν πια»

Στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ και στους δημοσιογράφους Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα παραχώρησε συνέντευξη η Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Άννα Διαμαντοπούλου.

Αναφερόμενη στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος, σημείωσε ότι «επιχειρείται ένα rebranding, το οποίο όμως απαιτεί συλλογική αμνησία. Και επειδή ξεκίνησε με τον Όμηρο και με την Ιθάκη, υπάρχουν και Λωτοφάγοι. Εμείς δεν είμαστε Λωτοφάγοι. Έρχεται λοιπόν για rebranding, για ανακοινώσεις και για να νικήσει τον κ. Μητσοτάκη σε μια χώρα που νομίζει ότι είναι Λωτοφάγοι. Δεν είναι Λωτοφάγοι η χώρα και στην πορεία, ο καθείς και τα όπλα του. Το κάθε κόμμα θα δώσει πρόγραμμα, πολιτικές, στελέχη, προοπτική, ηθική, και ο κόσμος θα κρίνει».

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον κ. Τσίπρα, η κα Διαμαντοπούλου ήταν κατηγορηματική, αναφέροντας ότι «όχι, δεν μπορεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένη στρατηγική και πορεία. Ο κ. Τσίπρας έχει τη δική του. Θα δούμε τι θα κάνει και τι θα ανακοινώσει. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν μοιράζει ούτε χαρτιά συνομιλίας, ούτε χαρτιά συνεργασίας. Θα κινηθεί αυτόνομα και θα πάει στις εκλογές με αυτό το χαρακτηριστικό. Και με την πεποίθηση, την προσπάθεια και την ελπίδα ότι θα βγούμε πρώτοι».

Κατόπιν, η κα Διαμαντοπούλου έκανε ειδική αναφορά στις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ απέναντι στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, τονίζοντας ότι «θα βγούμε πρώτοι μόνον εάν επικεντρωθούμε και επαναφέρουμε στην πολιτική τα πραγματικά ζητήματα. Το λεκανοπέδιο αυτή τη στιγμή έχει το νούμερο ένα θέμα την ακρίβεια -πώς δεν βγαίνει η ζωή-, το δεύτερο είναι η στέγη, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα και στο λεκανοπέδιο αλλά και στην επαρχία, και το τρίτο είναι το κυκλοφοριακό. Είχαμε πει στη Βουλή ότι αυτού του είδους οι αποτυχημένες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, όπως το “Σπίτι μου 2” το μόνο που θα κάνουν θα είναι να αυξάνουν τα ενοίκια, δίνοντας μικρό αριθμό στους δικαιούχους. Και αυτό έγινε».

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε ότι «βλέπουμε ένα τεράστιο έργο στο Ελληνικό το οποίο προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, το οποίο θα φέρει 250.000 περισσότερες μετακινήσεις, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την Ποσειδώνος, με τη σήραγγα, με το μετρό. Το ΠΑΣΟΚ έκανε δύο φορές συνέδρια για το στεγαστικό, και ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα για 40.000 κατοικίες, για τα κλειστά σπίτια, για το Airbnb, για την Golden Visa. Παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γι' αυτό που αφορά τους πολίτες, και σε πείθει ότι μπορείς να το υλοποιήσεις».

Αναφορικά με την ταυτότητα και τη στρατηγική του κόμματος, η κα Διαμαντοπούλου υπογράμμισε πως «έχουμε μια ιδεολογική ταυτότητα, δεν αναμετρόμαστε στο ποιος θα είναι πιο αντι-Μητσοτακικός ή πιο αριστερός. Έχουμε την ταυτότητά μας και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να πείσουμε ότι με αυτές τις προτάσεις θα ανατρέψουμε την ερήμωση της χώρας, με αναπτυξιακά προγράμματα σε κάθε περιοχή. Τότε θα βοηθηθεί το Λεκανοπέδιο, η Θεσσαλονίκη, τότε θα αλλάξουμε το δημογραφικό. Δεν χρειάζεται να αναμετρηθούμε με κόμματα τα οποία έρχονται και να σώνει και καλά να αποδείξουμε πόσο "αντί" είμαστε. Εμείς είμαστε ένα κόμμα που έχουμε ιστορία και προοπτική».

Σχετικά με τη συζήτηση για την τετραήμερη εργασία, η Άννα Διαμαντοπούλου τόνισε ότι «δεν ήταν μία δέσμευση στο πρόγραμμα. Είναι μία συζήτηση που ανοίγει. Ως πρώην Επίτροπος, αυτή τη συζήτηση την ξέρω από το 2002, όπου στη Γαλλία έγινε νόμος και ισχύει μέχρι σήμερα. Σήμερα, η συζήτηση γίνεται σε άλλο πλαίσιο και αφορά τις μεγάλες αλλαγές στην τεχνολογία. Πρέπει να δούμε τα οφέλη αυτής της αύξησης της παραγωγικότητας πώς θα πάνε στα κέρδη των επιχειρήσεων, αλλά και στη ζωή και στα κέρδη των εργαζομένων».

Πρόσθεσε, παράλληλα, ότι «οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα που είναι κάτω από 20 άτομα είναι πάρα πολύ μεγάλες σε αριθμό. Το 1/3 των εργαζομένων όμως είναι στις μεγάλες επιχειρήσεις. Σε αυτές τις επιχειρήσεις θα πρέπει να δοκιμαστούν και νέοι τρόποι εργασίας, μαζί με ένα σύνολο παραγόντων που αυξάνουν την παραγωγικότητα, όπως η πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Εκεί πιλοτικά θα μπουν και προγράμματα που αφορούν τους εργαζόμενους. Σε άλλους η τετραήμερη εργασία δίνει διευκόλυνση στη ζωή και σε άλλους περισσότερα χρήματα. Δεν είναι κάτι που το πετάς και λες “ναι ή όχι”, είναι μια συζήτηση λόγω της αλλαγής των τεχνολογικών δεδομένων. Είναι μία συζήτηση που αφορά τους εργαζόμενους, καθώς είμαστε σε μια χώρα που τα κέρδη των επιχειρήσεων αυξάνουν πάρα πολύ σε σχέση με τους μισθούς».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει κυβερνησιμότητα, μπορεί να κυβερνήσει γιατί έχει και ιστορία, και εμπειρία και νέα στελέχη. Μετά το συνέδριο έχουμε μια ανάγκη ανάταξης δυνάμεων, παρουσίασης κυβερνητικού επιτελείου και έντασης των κυβερνητικών μας προτεραιοτήτων. Δεν γίνεται στο βαθμό που μπορεί να γίνει και αυτός είναι ο στόχος για το επόμενο διάστημα. Είχα πει στο τελευταίο Πολιτικό Συμβούλιο ότι πρέπει να αρχίσουμε τα debates υπουργός με υπουργό. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στις εκλογές για να κάνουμε debates για τα πραγματικά προβλήματα» πρόσθεσε ως προς το πολιτικό πλαίσιο ενώ σχετικά με τις δημοσκοπήσεις σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει σε πόλεμο με τις δημοσκοπικές εταιρείες και κακώς συγχέονται ατομικές τοποθετήσεις στελεχών. «Οι δημοσκόποι κάνουν τη δουλειά τους, εμείς κάνουμε τη δικιά μας δουλειά» ανέφερε.

Τέλος, για τα επεισόδια βίας στα πανεπιστήμια, υπογράμμισε ότι «το πρώτο που θέλω να κάνω είναι μια καταγγελία απέναντι σε αυτές τις ορδές των βαρβάρων. Οι αντιεξουσιαστές χτυπούν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Δηλαδή την καρδιά της ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και του πολιτισμού μιας χώρας. Όλο αυτό το αντιεξουσιαστικό “σούργελο”, που τόσα χρόνια ταλαιπωρεί τη χώρα, χτυπά στην καρδιά της χώρας. Αν ο νόμος του 2011 είχε υλοποιηθεί, σας διαβεβαιώ ότι θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τότε διαχωρίσαμε τους ασχολούμενους με την ανάπτυξη και τα ζητήματα ασφάλειας από τον Πρύτανη, ο οποίος ασχολείται με την έρευνα και τη διδασκαλία. Αντί γι' αυτό, ξαναέφεραν έναν νόμο βάζοντας τον Πρύτανη στο κέντρο της σύγκρουσης με αυτές τις ομάδες. Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, από την ώρα που ανακοινώθηκε, είχα βγει και είχα πει ότι δεν έχει καμία περίπτωση και καμία ελπίδα να πετύχει. Χρειάζεται η δομή και το διοικητικό μοντέλο του Πανεπιστημίου, το οποίο δεν έχει αλλάξει. Και εδώ η Νέα Δημοκρατία έχει αποτύχει».