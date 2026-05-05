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Ανδρουλάκης: Συλλογικό τραύμα που παραμένει ανοιχτό η δολοφονική επίθεση στη Marfin
Πολιτική
14:30 - 05 Μάι 2026

Ανδρουλάκης: Συλλογικό τραύμα που παραμένει ανοιχτό η δολοφονική επίθεση στη Marfin 

Reporter.gr Newsroom
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«16 χρόνια από την ωμή δολοφονική επίθεση στη Marfin, το συλλογικό τραύμα παραμένει ανοιχτό.

Σήμερα τιμούμε τη μνήμη της Αγγελικής και του αγέννητου παιδιού της, της Παρασκευής και του Επαμεινώνδα. Τρεις συνάνθρωποι μας έφυγαν για τη δουλειά τους και δεν επέστρεψαν ποτέ,» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η μνήμη τους δεν αποτελεί απλώς ανάμνηση, είναι ευθύνη. Χρέος απέναντι στη Δημοκρατία. Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό, όπου η ανθρώπινη ζωή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία», συμπληρώνει.

Καταλήγοντας υπογραμμίζει :

«Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απαίτηση· είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας».

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