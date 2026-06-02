ΚΚΕ για δηλώσεις Ντίλιαν: Ο κόσμος «το έχει τούμπανο» και η κυβέρνηση ΝΔ «κρυφό καμάρι»

«Για μια ακόμη φορά, αναδεικνύεται αυτό που ‘ο κόσμος έχει τούμπανο' και η κυβέρνηση της ΝΔ ‘κρυφό καμάρι', ότι ιδιωτικές εταιρείες προμηθεύουν, συστηματικά και με βάση το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο, τις κρατικές αρχές με κατασκοπευτικά λογισμικά, οι οποίες τα αξιοποιούν για τους δικούς τους αντιλαϊκούς σκοπούς, βάζοντας στο στόχαστρο, πάνω απ' όλα, τον ‘εχθρό λαό'», αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιο του για τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν.

Προσθέτει ότι «αυτές οι πρακτικές αποτελούν τρόπο λειτουργίας όλων των κυβερνήσεων, με τη βούλα του ‘κράτους δικαίου' της ΕΕ, γι' αυτό και οι εν λόγω ‘ιδιώτες' μπορούν να επικαλούνται αυτό το ‘κράτος δικαίου', μαζί με πρώην πρωθυπουργούς, παλιά και ‘νέα' κόμματα, που έχουν στηρίξει το θεσμικό πλαίσιο των παρακολουθήσεων».

Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει το ΚΚΕ, «οι εξελίξεις και στο σκάνδαλο των υποκλοπών επιβεβαιώνουν ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμιά εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις και τα κόμματα του κεφαλαίου και της ΕΕ». Αντίθετα, σημειώνει πως «μπορεί, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην εξουσία του κεφαλαίου, ενάντια στο σημερινό σύστημα και το κράτος που έχει στο DNA του την καταστολή και το ‘ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων'».