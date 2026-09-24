Άνοιξε η όρεξη των ταξιτζήδων και ζητούν νέες αυξήσεις στα κόμιστρα

Η αύξηση στα κόμιστρα για τις διαδρομές από και προς αεροδρόμιο άνοιξε την όρεξη των οδηγών ταξί που διαπιστώνουν ότι ενόψει εκλογές η κυβέρνηση είναι έτοιμη να κάνει πολλά χατίρια.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες άλλωστε ικανοποιήθηκε το αίτημα των ταξιτζήδων για την σημαντική αύξηση του κομίστρου στις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο, ενώ αναβλήθηκε για μετά τις εκλογές η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας, όπως ζητούσε η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Κοινώς, ισχύει το «βάλτε τώρα που γυρίζει».

Οι ταξιτζήδες λοιπόν αποφάσισαν να διεκδικήσουν κι άλλες αυξήσεις και να μη μείνουν στις διαδρομές του αεροδρομίου.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, κ. Θύμιος Λυμπερόπουλος, μίλησε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1 την Τετάρτη (23/9) και ήταν σαφής:

«Πρέπει να αυξηθεί η μονή και η διπλή ταρίφα καθώς και η ελάχιστη διαδρομή να είναι τουλάχιστον 5€ από 4€ που είναι».

Διπλό λοιπόν το αίτημα που θέτει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, ώστε να τριτώσει το... καλό για τους ταξιτζήδες.

Θεμιτό και φυσικά λογικό από τη στιγμή που βλέπει ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να βάλει πολύ νερό στο κρασί της για να ενισχύσει τα ποσοστά της.