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Θα μείωνε και τον ΦΠΑ η κυβέρνηση αν οι Βρυξέλλες έλεγαν το «ναι»;
Ανεμοδείκτης
13:56 - 21 Σεπ 2026

Θα μείωνε και τον ΦΠΑ η κυβέρνηση αν οι Βρυξέλλες έλεγαν το «ναι»;

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ότι τελικά μπορεί να υπάρχει ζωή και με μειωμένους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση θα μπορούσε να λάβει έστω και προσωρινά ένα τέτοιο μέτρο, αν έδιναν την σχετική έγκριση οι Βρυξέλλες. Κάτι που σημαίνει ότι η μείωση φόρων μπορεί και να έχει αποτέλεσμα, σε αντίθεση με τα όσα περιλαμβάνει έως τώρα το κυβερνητικό δόγμα.

Με περιττό οποιοδήποτε σχόλιο για τα αντανακλαστικά των Βρυξελλών σε κρίσεις όπως αυτή που είναι σε εξέλιξη σήμερα με τις τιμές των καυσίμων, μοιραία οδηγείται κάποιος σε μία εύλογη απορία. Αν οι Βρυξέλλες έλεγαν το «ναι», η κυβέρνηση θα εξέταζε και την μείωση του ΦΠΑ, την οποία μέχρι τώρα απορρίπτει εμμονικά, ως μέτρο δήθεν ατελέσφορο;

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 14:16
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