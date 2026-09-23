Η φορολογία στα καύσιμα μπορεί να μειωθεί άμεσα, αλλά...

Με τις ανατιμήσεις στα καύσιμα να βάζουν (και πολιτική) φωτιά στην Ευρώπη, η ελληνική ιδιαιτερότητα αναδεικνύεται για μία ακόμη φορά και η κυβέρνηση επιλέγει μία μάλλον παρελκυστική τακτική.

Με σημαία το δόγμα ότι η μείωση των ειδικών φόρων και του ΦΠΑ στα καύσιμα δεν θα γίνει αισθητή στους καταναλωτές, τώρα εμφανίζεται πρόθυμη να μειώσει τον ΕΦΚ, εφόσον όμως πάρει άδεια από την Κομισιόν. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή η άδεια δεν χρειάζεται. Στην πραγματικότητα έχει δοθεί προ πολλού.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2003/96/ΕΚ για τη φορολόγηση της ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει τα ελάχιστα επίπεδα Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) που οφείλουν να επιβάλλουν τα κράτη-μέλη στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης. Κοινώς, τα κράτη-μέλη έχουν την πλήρη ελευθερία να καθορίζουν υψηλότερους εθνικούς συντελεστές, ανάλογα με τις δημοσιονομικές τους ανάγκες, γεγονός που εξηγεί τις μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές των καυσίμων ανά χώρα.

Τα βασικά κατώτατα όρια που προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ ανά 1.000 λίτρα καυσίμου είναι:

Αμόλυβδη βενζίνη: 359 ευρώ (ή 0,359€ ανά λίτρο)

Πετρέλαιο κίνησης (Diesel): 330 ευρώ (ή 0,330€ ανά λίτρο)

Πετρέλαιο θέρμανσης: 21 ευρώ (ή 0,021€ ανά λίτρο)

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσεων, δε, ένα κράτος-μέλος μπορεί να ζητήσει ειδική, προσωρινή παρέκκλιση από το Συμβούλιο της ΕΕ ώστε να πέσει ακόμη και κάτω από αυτά τα κατώτατα όρια.

Η Ελλάδα επιβάλλει σταθερούς φόρους ανά λίτρο, οι οποίοι όμως είναι από τους υψηλότερους στην ΕΕ (ειδικά στην αμόλυβδη βενζίνη, όπου βρισκόμαστε στην πρώτη πεντάδα).

Ενδεικτικά η σύγκριση:

Τύπος Καυσίμου Ελάχιστο Όριο ΕΕ (ανά λίτρο) Ισχύων ΕΦΚ στην Ελλάδα (ανά λίτρο) Πόσο υψηλότερος είναι ο ΕΦΚ στην Ελλάδα; Αμόλυβδη Βενζίνη 0,359 € 0,700 € + 95% (σχεδόν διπλάσιος) Πετρέλαιο Κίνησης (Diesel) 0,330 € 0,410 € + 24% Πετρέλαιο Θέρμανσης 0,021 € 0,280 € + 1.233% (εκτός περιόδων επιδότησης)

Με άλλα λόγια, τα όσα ακούγονται είναι προφάσεις εν αμαρτίαις. Κάποιοι το γνωρίζουν πολύ καλά και εντός ΝΔ και γι' αυτό έχουν αρχίσει να πιέζουν στην κατεύθυνση των μειώσεων…