ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ αφήνει πίσω της μία χώρα ακριβότερη και δημογραφικά αδύναμη

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δημογραφικό σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση της ΝΔ, για την ακρίβεια, τις ανισότητες και το μειωμένο αριθμό γεννήσεων.

«Τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δημογραφικό αποτελούν καμπανάκι κινδύνου για το μέλλον της χώρας, καταγράφοντας νέο ιστορικό χαμηλό», υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου και προσθέτει:

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αφήνει πίσω της μια χώρα ακριβότερη, με έντονες ανισότητες και δημογραφικά πιο αδύναμη».

«Μόνο με αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερή εργασία, πρόσβαση στη στέγη, ισχυρό κοινωνικό κράτος και ουσιαστική στήριξη των νέων ανθρώπων που θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια, μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.