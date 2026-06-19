ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ αφήνει πίσω της μία χώρα ακριβότερη και δημογραφικά αδύναμη
Πολιτική
12:29 - 19 Ιουν 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ αφήνει πίσω της μία χώρα ακριβότερη και δημογραφικά αδύναμη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δημογραφικό σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση της ΝΔ, για την ακρίβεια, τις ανισότητες και το μειωμένο αριθμό γεννήσεων.  

«Τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δημογραφικό αποτελούν καμπανάκι κινδύνου για το μέλλον της χώρας, καταγράφοντας νέο ιστορικό χαμηλό», υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου και προσθέτει:

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αφήνει πίσω της μια χώρα ακριβότερη, με έντονες ανισότητες και δημογραφικά πιο αδύναμη».

«Μόνο με αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερή εργασία, πρόσβαση στη στέγη, ισχυρό κοινωνικό κράτος και ουσιαστική στήριξη των νέων ανθρώπων που θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια, μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η αξιοσημείωτη παρουσία του Βουλγαράκη μπορεί να σημαίνει επιστροφή του;
Ανεμοδείκτης

Η αξιοσημείωτη παρουσία του Βουλγαράκη μπορεί να σημαίνει επιστροφή του;

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 23% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Απρίλιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 23% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Απρίλιο

Χρηστίδης: Πάνω από €300 εκατ. χαμένα στα ΕΛΤΑ από την ανικανότητα της ΝΔ
Πολιτική

Χρηστίδης: Πάνω από €300 εκατ. χαμένα στα ΕΛΤΑ από την ανικανότητα της ΝΔ

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 1,9% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Απρίλιο
Ναυτιλία

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 1,9% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Απρίλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
19/06/2026 - 13:41

Optima bank: Μέρισμα €0,2185 ανά μετοχή - Στις 30 Ιουνίου η έναρξη καταβολής

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
19/06/2026 - 13:40

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξανά στις «ράγες» από το Σάββατο (20/6) – Τι ισχύει για τις κάρτες

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 13:34

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές εν μέσω αβεβαιότητας για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 13:31

Real Consulting: Αλλαγές συμμετοχών μέσω πακέτων αξίας €20 εκατ.

Ειδήσεις
19/06/2026 - 13:15

Πεντάγωνο: Ζητά από το Κογκρέσο επιπλέον 80 δισ. για χρηματοδότηση του πολέμου στο Ιράν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 13:09

Υπ. Μετανάστευσης: Χρηματοδότηση €6 εκατ. στον δήμο Λέρου για έργα υποδομής

Ανεμοδείκτης
19/06/2026 - 13:03

Η αξιοσημείωτη παρουσία του Βουλγαράκη μπορεί να σημαίνει επιστροφή του;

Οικονομία
19/06/2026 - 13:01

ΟΔΔΗΧ: Την Τετάρτη (24/6) θα διενεργηθεί δημοπρασία έντοκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 12:58

Τρεις νέες συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και τσουχτερά πρόστιμα

Αναλύσεις
19/06/2026 - 12:56

BofA για Metlen: Τιμή στόχος τα 52 ευρώ με... καταλύτη το γάλλιο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
19/06/2026 - 12:51

Ο «Μεσικός» Στέφανος Καπίνο στο Allwyn Game Time

Υγεία
19/06/2026 - 12:49

Ο ΣΦΕΕ στη BEYOND 2026 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Innovation Meets Industry»

Ανεμοδείκτης
19/06/2026 - 12:46

Η θεωρία του Γερουλάνου για την… χαμένη Ατλαντίδα του ΠΑΣΟΚ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
19/06/2026 - 12:42

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 23% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Απρίλιο

Πολιτική
19/06/2026 - 12:34

Χρηστίδης: Πάνω από €300 εκατ. χαμένα στα ΕΛΤΑ από την ανικανότητα της ΝΔ

Τεχνολογία
19/06/2026 - 12:33

OQ Technology Hellas: Επιτυχής Εκπομπή Μηνυμάτων Έκτακτης Ανάγκης σε κινητά μέσω δορυφόρου

Πολιτική
19/06/2026 - 12:29

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ αφήνει πίσω της μία χώρα ακριβότερη και δημογραφικά αδύναμη

Ναυτιλία
19/06/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 1,9% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Απρίλιο

Οικονομία
19/06/2026 - 12:16

Ακάθεκτος ο ελληνικός τουρισμός: Αύξηση 10,6% στις αφίξεις και 9,5% στις εισπράξεις τον Απρίλιο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/06/2026 - 12:12

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρηση 0,8% στις αφίξεις και 1,3% στις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα τον Απρίλιο

Πολιτική
19/06/2026 - 12:08

Κεραμέως για συντάξεις: Ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα και μεταρρυθμίσεις για την Επαγγελματική Ασφάλιση

Ειδήσεις
19/06/2026 - 12:04

Βόλος: Απέσπασαν €370.000 από 13χρονο – Ποιοι και γιατί τον εκβίαζαν

Πολιτική
19/06/2026 - 11:58

Παπασταύρου: Επιταχύνουμε αποφασιστικά την ανάπτυξη στον τομέα των υδρογονανθράκων

Ειδήσεις
19/06/2026 - 11:42

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 30 Ιουνίου λόγω ασφαλτικών εργασιών

Πολιτική
19/06/2026 - 11:38

Θεοδωρικάκος: Αξιόπιστος διάλογος για την αναμόρφωση της επιμελητηριακής νομοθεσίας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 11:34

Πειραιάς: Συνελήφθη 53χρονος για πλαστά χαρτονομίσματα και παράνομη οπλοκατοχή

Πολιτική
19/06/2026 - 11:24

Φαραντούρης: Το να γνωρίζoυν οι καταναλωτές εάν ένα προϊόν είναι μεταλλαγμένο είναι αυτονόητο δικαίωμα επιλογής

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 11:05

Επιφυλακτικότητα και μικτές τάσεις στις ευρωαγορές μετά την αναβολή των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Ακίνητα
19/06/2026 - 10:50

Οι Servicers ζητούν διευκρινίσεις για την απόφαση Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 10:44

Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδα - Σλοβακία: Νέες προοπτικές για διμερείς συνεργασίες και επενδύσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ