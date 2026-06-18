ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Καμπανάκι» από την ΕΛΣΤΑΤ: Κάτω από τις 66.000 οι γεννήσεις το 2025 για πρώτη φορά
Ειδήσεις
12:11 - 18 Ιουν 2026

«Καμπανάκι» από την ΕΛΣΤΑΤ: Κάτω από τις 66.000 οι γεννήσεις το 2025 για πρώτη φορά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει προσωρινά στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν τη μηνιαία εξέλιξη των γεννήσεων για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025. Τα στοιχεία αναφέρονται στις γεννήσεις ζώντων που έλαβαν χώρα στην ελληνική επικράτεια κατά την εν λόγω περίοδο.

Η δημοσίευση εντάσσεται στη σειρά στατιστικών υπό ανάπτυξη1 της ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσαρμογής στις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2025/2458 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές πληθυσμού και στέγασης. Αντίστοιχες δημοσιεύσεις προγραμματίζεται να πραγματοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ σε τριμηνιαία βάση, έως την ημερομηνία εφαρμογής του ανωτέρω Κανονισμού, που έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2028, οπότε και θα επανεξεταστεί το πλαίσιο των δημοσιεύσεων. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δημοσίευση αυτή καταρτίζονται στο πλαίσιο της έρευνας Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού (ΦΚΠ) και προέρχονται από στοιχεία που διαβιβάζονται από τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Αρχών σύμφωνα με τα γεγονότα γεννήσεων που έχουν δηλωθεί και καταχωρισθεί μέχρι την ημερομηνία διαβίβασής τους.

Εκπρόθεσμα δελτία γεννήσεων που διαβιβάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ ενσωματώνονται, μετά την υποβολή τους, στην ημερομηνία του συμβάντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι γεννήσεις ζώντων στην Ελλάδα κατά το έτος 2025 ανήλθαν σε 65.594 (33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια), σε σύγκριση με 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια)το 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 2.873 γεννήσεις (-4,2%). Οι γεννήσεις νεκρών κατά το έτος 2025 ανήλθαν σε 420, σημειώνοντας μείωση κατά 7,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπου καταγράφηκαν 454 γεννήσεις νεκρών.

elstat_6bbf7.jpeg

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, κατά το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο, κατά 10,4% και 10,0% αντίστοιχα. Οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο, κατά 3,0% και 2,9% αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αναθεωρούνται μετά την ενσωμάτωση νεότερων στοιχείων ή την επικαιροποίηση προηγούμενων στοιχείων που διαβιβάζονται, κάθε φορά, από τα Ληξιαρχεία.

elstat_1_9bcf8.jpeg

elstat_2_2ea62.jpeg

elstat_3_20e31.jpeg

Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας για το 2025 σε σχέση με το 2015, οι κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 30 έως 34 (12.356 γεννήσεις), 25 έως 29 (7.922 γεννήσεις) και 35 έως 39 (4.597 γεννήσεις), ενώ οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 (1.031 γεννήσεις) και 45 έως 49 (445 γεννήσεις). Αντίστοιχα, σύμφωνα με τη συγκριτική ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας για το 2025 σε σχέση με το 2005, οι κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 25 έως 29 (20.775 γεννήσεις), 30 έως 34 (13.983 γεννήσεις) και 20 έως 24 (10.177 γεννήσεις), ενώ οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 (2.955 γεννήσεις) και 45 έως 49 (852 γεννήσεις).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2, η αναλογία γεννήσεων ζώντων από μητέρες με ελληνική ιθαγένεια προς τις γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες διαμορφώθηκε σε 8,9 προς 1 το 2025, έναντι 6,7 προς 1 το 2015 και 5,1 προς 1 το 2005.

elstat_4_63b0b.jpeg

Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά Περιφέρεια μόνιμης διαμονής της μητέρας για το έτος 2025 σε σχέση με το 2024, παρατηρείται μείωση των γεννήσεων στις δώδεκα (12) από τις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της Χώρας. Οι σημαντικότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, κατά 1.007, 656 και 273 γεννήσεις αντίστοιχα, ενώ αύξηση παρατηρείται μόνο στην Περιφέρεια Κρήτης, κατά 129 γεννήσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στουρνάρας: Οι δημόσιες συντάξεις, από μόνες τους, δεν θα αρκούν στο μέλλον
Εργασιακά

Στουρνάρας: Οι δημόσιες συντάξεις, από μόνες τους, δεν θα αρκούν στο μέλλον

Ξέσπασμα Τραμπ για το Ιράν: «Ανόητοι, ζηλιάρηδες ή χαζοί» όσοι επικρίνουν τη συμφωνία
Ειδήσεις

Ξέσπασμα Τραμπ για το Ιράν: «Ανόητοι, ζηλιάρηδες ή χαζοί» όσοι επικρίνουν τη συμφωνία

Γεωργιάδης: Όπως έχουν τα πράγματα δε θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας - Θα γίνουν δεύτερες εκλογές
Πολιτική

Γεωργιάδης: Όπως έχουν τα πράγματα δε θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας - Θα γίνουν δεύτερες εκλογές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μουσεία και μνημεία γεμίζουν τα ταμεία: Έως και 140,6% άνοδος στις εισπράξεις
Ειδήσεις

Μουσεία και μνημεία γεμίζουν τα ταμεία: Έως και 140,6% άνοδος στις εισπράξεις

Πτώση στους επιβάτες, άνοδος στην εμπορευματική κίνηση στα ελληνικά λιμάνια
Ναυτιλία

Πτώση στους επιβάτες, άνοδος στην εμπορευματική κίνηση στα ελληνικά λιμάνια

ΕΛΣΤΑΤ: 35.604 θάνατοι στις πρώτες 14 εβδομάδες του 2026 – Μείωση 789 θανάτων σε έναν χρόνο
Ειδήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: 35.604 θάνατοι στις πρώτες 14 εβδομάδες του 2026 – Μείωση 789 θανάτων σε έναν χρόνο

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,3% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,3% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:48

Το Ισραήλ διακόπτει επαφές με Κάλας μετά τις δηλώσεις περί απαρτχάιντ

Πολιτική
18/06/2026 - 12:47

Πιερρακάκης: Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης συγκεντρώνουν κεφάλαια που στηρίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:43

ΔΟΑΕ: Ξεκινά η τεχνική εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Ανεμοδείκτης
18/06/2026 - 12:41

Η κόντρα Χάρη - Άννας, η αδράνεια του Ανδρουλάκη και τα νομοτελειακά μπερδέματα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
18/06/2026 - 12:40

Η Nova παρέδωσε στον Δήμο Ρόδου το σύστημα Πολιτικής Προστασίας «Smart Forest Ρόδος»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 12:31

Bank of America: Οδηγός για το πώς σκέφτεται, αποφασίζει και επικοινωνεί η ΕΚΤ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 12:29

Νέο ΔΣ στην Τράπεζα Χανίων – Τα ονόματα

Ναυτιλία
18/06/2026 - 12:17

Νέα πρόταση εξαγοράς της Genco από τη Diana Shipping

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:11

«Καμπανάκι» από την ΕΛΣΤΑΤ: Κάτω από τις 66.000 οι γεννήσεις το 2025 για πρώτη φορά

Εργασιακά
18/06/2026 - 12:08

Στουρνάρας: Οι δημόσιες συντάξεις, από μόνες τους, δεν θα αρκούν στο μέλλον

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:07

Ξέσπασμα Τραμπ για το Ιράν: «Ανόητοι, ζηλιάρηδες ή χαζοί» όσοι επικρίνουν τη συμφωνία

Πολιτική
18/06/2026 - 11:51

Γεωργιάδης: Όπως έχουν τα πράγματα δε θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας - Θα γίνουν δεύτερες εκλογές

Πολιτική
18/06/2026 - 11:50

Βαρδακαστάνης: Άστοχες οι δηλώσεις Δούκα και Διαμαντοπούλου - Αποπροσανατολίζουν την κουβέντα

Γιώργος Ραυτόπουλος
18/06/2026 - 11:47

Τα πεπραγμένα του Τσίπρα στην αντιπολίτευση

Ανεμοδείκτης
18/06/2026 - 11:46

Ποιον δεσμεύει η συμφωνία Τραμπ - Πεζεσκιάν;

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18/06/2026 - 11:36

Νούνης: Ετήσια αύξηση 12,9% στα περιουσιακά στοιχεία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 11:30

Στασινός στη Beyond 2026: Εντός τριμήνου η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας

Πολιτική
18/06/2026 - 11:20

Φαραντούρης: Αλλάζει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τα μεταλλαγμένα – Δε θα ξέρουμε τι τρώμε

Ειδήσεις
18/06/2026 - 11:16

Βρετανία: Κρίσιμη εκλογική δοκιμασία για τον Στάρμερ στη σκιά της ανόδου του Reform UK

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 11:04

Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ) θέτει σε πλήρη λειτουργία τη νέα παραγωγική της μονάδα στη Σερβία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/06/2026 - 11:02

Θετικό το πρώτο πεντάμηνο του 2026 για την επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 10:56

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές στον απόηχο των αποφάσεων της Fed

Πολιτική
18/06/2026 - 10:51

Το κόμμα Καρυστιανού δεν υιοθετεί τον όρο «γυναικοκτονία» γιατί «εισάγει διακρίσεις»

Ειδήσεις
18/06/2026 - 10:51

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Μόσχα – Η μεγαλύτερη των τελευταίων δύο ετών

Αναλύσεις
18/06/2026 - 10:42

ΔΑΑ: Αξιολογήθηκε με επενδυτική βαθμίδα από Moody's και S&P - Επιτυχής η έκδοση ομολόγου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 10:36

Εθνική Τράπεζα και SAP ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εταιρικής Τραπεζικής

Πολιτική
18/06/2026 - 10:32

Όλοι εναντίον όλων στον ΣΥΡΙΖΑ – Η «σαπουνόπερα» συνεχίζεται

Πολιτική
18/06/2026 - 10:32

Θεοδωρικάκος: Η διαφάνεια είναι όπλο στα χέρια των καταναλωτών σε όλους τους τομείς

Πολιτική
18/06/2026 - 10:31

Ανδρουλάκης: Με τους δανειολήπτες ή με τα funds; Εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά

Ειδήσεις
18/06/2026 - 10:22

Axios: Ο Νετανιάχου «βγάζει καπνούς» για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ