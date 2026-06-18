«Καμπανάκι» από την ΕΛΣΤΑΤ: Κάτω από τις 66.000 οι γεννήσεις το 2025 για πρώτη φορά

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει προσωρινά στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν τη μηνιαία εξέλιξη των γεννήσεων για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025. Τα στοιχεία αναφέρονται στις γεννήσεις ζώντων που έλαβαν χώρα στην ελληνική επικράτεια κατά την εν λόγω περίοδο.

Η δημοσίευση εντάσσεται στη σειρά στατιστικών υπό ανάπτυξη1 της ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσαρμογής στις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2025/2458 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές πληθυσμού και στέγασης. Αντίστοιχες δημοσιεύσεις προγραμματίζεται να πραγματοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ σε τριμηνιαία βάση, έως την ημερομηνία εφαρμογής του ανωτέρω Κανονισμού, που έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2028, οπότε και θα επανεξεταστεί το πλαίσιο των δημοσιεύσεων. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δημοσίευση αυτή καταρτίζονται στο πλαίσιο της έρευνας Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού (ΦΚΠ) και προέρχονται από στοιχεία που διαβιβάζονται από τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Αρχών σύμφωνα με τα γεγονότα γεννήσεων που έχουν δηλωθεί και καταχωρισθεί μέχρι την ημερομηνία διαβίβασής τους.

Εκπρόθεσμα δελτία γεννήσεων που διαβιβάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ ενσωματώνονται, μετά την υποβολή τους, στην ημερομηνία του συμβάντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι γεννήσεις ζώντων στην Ελλάδα κατά το έτος 2025 ανήλθαν σε 65.594 (33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια), σε σύγκριση με 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια)το 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 2.873 γεννήσεις (-4,2%). Οι γεννήσεις νεκρών κατά το έτος 2025 ανήλθαν σε 420, σημειώνοντας μείωση κατά 7,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπου καταγράφηκαν 454 γεννήσεις νεκρών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, κατά το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο, κατά 10,4% και 10,0% αντίστοιχα. Οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο, κατά 3,0% και 2,9% αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αναθεωρούνται μετά την ενσωμάτωση νεότερων στοιχείων ή την επικαιροποίηση προηγούμενων στοιχείων που διαβιβάζονται, κάθε φορά, από τα Ληξιαρχεία.

Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας για το 2025 σε σχέση με το 2015, οι κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 30 έως 34 (12.356 γεννήσεις), 25 έως 29 (7.922 γεννήσεις) και 35 έως 39 (4.597 γεννήσεις), ενώ οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 (1.031 γεννήσεις) και 45 έως 49 (445 γεννήσεις). Αντίστοιχα, σύμφωνα με τη συγκριτική ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας για το 2025 σε σχέση με το 2005, οι κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 25 έως 29 (20.775 γεννήσεις), 30 έως 34 (13.983 γεννήσεις) και 20 έως 24 (10.177 γεννήσεις), ενώ οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 (2.955 γεννήσεις) και 45 έως 49 (852 γεννήσεις).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2, η αναλογία γεννήσεων ζώντων από μητέρες με ελληνική ιθαγένεια προς τις γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες διαμορφώθηκε σε 8,9 προς 1 το 2025, έναντι 6,7 προς 1 το 2015 και 5,1 προς 1 το 2005.

Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά Περιφέρεια μόνιμης διαμονής της μητέρας για το έτος 2025 σε σχέση με το 2024, παρατηρείται μείωση των γεννήσεων στις δώδεκα (12) από τις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της Χώρας. Οι σημαντικότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, κατά 1.007, 656 και 273 γεννήσεις αντίστοιχα, ενώ αύξηση παρατηρείται μόνο στην Περιφέρεια Κρήτης, κατά 129 γεννήσεις.