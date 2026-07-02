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Κεραμέως: Δεν μπορεί το φύλο να παίζει οποιοδήποτε ρόλο στην αμοιβή
Πολιτική
11:17 - 02 Ιουλ 2026

Κεραμέως: Δεν μπορεί το φύλο να παίζει οποιοδήποτε ρόλο στην αμοιβή 

Reporter.gr Newsroom
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Η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε σήμερα (2/7) σε σειρά θεμάτων που αφορούν το χαρτοφυλάκιό της, όπως η τετραήμερη εργασία, η ισότητα στις αμοιβές, τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και η κατάσταση στην αγορά εργασίας.      

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη καταδίκη της για την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για μια «άνανδρη τρομοκρατική επίθεση» που προκαλεί αποτροπιασμό και οργή. Όπως υποστήριξε, τέτοιου είδους ενέργειες θεωρούνταν ότι είχαν πλέον περάσει στο παρελθόν, ενώ υπενθύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από την εγχώρια τρομοκρατία. Αναφέρθηκε επίσης στις έντονες αντιδράσεις που είχαν εκδηλωθεί στη Θεσσαλονίκη κατά την εφαρμογή του νόμου για το πανεπιστημιακό άσυλο, χαρακτηρίζοντας την περιοχή μία από τις δυσκολότερες ως προς την υλοποίηση της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης.

Τετραήμερη εργασία

Η Υπουργός σημείωσε ότι η δυνατότητα εφαρμογής τετραήμερης εργασίας σε ετήσια βάση έχει ήδη θεσπιστεί με τον νόμο 5239, ο οποίος ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με την ίδια, η σχετική πρόταση που είχε παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ είχε ήδη υλοποιηθεί από την κυβέρνηση, καθώς η νομοθεσία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συμφωνούν με τους εργαζομένους είτε μέσω ατομικών είτε μέσω συλλογικών συμβάσεων για την εφαρμογή τετραήμερου εβδομαδιαίου προγράμματος εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ως παράδειγμα ανέφερε ότι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας, η Cosmote, έχει ήδη αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα. Διευκρίνισε επίσης ότι ζητήματα όπως οι αποδοχές και η κατανομή των ωρών εργασίας αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στο πλαίσιο των συμβάσεων εργασίας.

Νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές

Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο για τη διαφάνεια και την ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, η Νίκη Κεραμέως εξέφρασε την απορία της για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας ότι, μετά από πολυήμερη επεξεργασία στη Βουλή, κανένα κόμμα πλην της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε δηλώσει ότι θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο επί της αρχής.

Όπως εξήγησε, το μεγαλύτερο μέρος του νομοσχεδίου αποτελεί ενσωμάτωση σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας, ενώ οι βασικές αρχές του ισχύουν ήδη εδώ και δεκαετίες στο ελληνικό δίκαιο και κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα. Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι δεν επιτρέπεται η δημοσίευση αγγελιών εργασίας που απευθύνονται αποκλειστικά σε συγκεκριμένο φύλο, ούτε είναι επιτρεπτό το φύλο να επηρεάζει το ύψος της αμοιβής όταν πρόκειται για όμοια εργασία.

Η Υπουργός ανέφερε ακόμη ότι το νέο πλαίσιο ενισχύει τη διαφάνεια στις αποδοχές, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε μια εργαζόμενη που θεωρεί ότι αμείβεται χαμηλότερα από έναν άνδρα για την ίδια θέση να ζητήσει ενημέρωση σχετικά με τη μισθολογική δομή της επιχείρησης και τις απολαβές ανά κατηγορία θέσης. Παράλληλα, επισήμανε ότι υπάρχουν ήδη θεσμικές διαδικασίες προστασίας μέσω του Συνηγόρου του Πολίτη.

Κατά την άποψή της, το βασικό μήνυμα του νομοσχεδίου είναι ότι το φύλο δεν μπορεί να αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης των αμοιβών, εκφράζοντας την απορία της για το γεγονός ότι, όπως είπε, μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ του συγκεκριμένου νομοθετήματος.

Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Η Νίκη Κεραμέως παρουσίασε επίσης τις βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Όπως ανέφερε, το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα βασίζεται σε τρεις πυλώνες, με τον πρώτο να είναι η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση μέσω του ΕΦΚΑ και τον δεύτερο να αφορά την προαιρετική επαγγελματική ασφάλιση, η οποία επιτρέπει στους εργαζομένους να δημιουργούν συμπληρωματικό συνταξιοδοτικό εισόδημα.

Σύμφωνα με την Υπουργό, η κυβέρνηση σχεδιάζει την παροχή φορολογικών κινήτρων για όσους επιλέγουν να αποταμιεύουν μέσω των συγκεκριμένων ταμείων, ώστε να ενισχυθεί το μελλοντικό τους εισόδημα μετά τη συνταξιοδότηση. Όπως εξήγησε, όσοι διατηρούν τις αποταμιεύσεις τους έως τη συνταξιοδότηση θα επωφελούνται από ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι μέχρι σήμερα η δημιουργία επαγγελματικών ταμείων αποτελούσε μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία για τις επιχειρήσεις. Με το νέο νομοσχέδιο, όμως, προβλέπεται η λειτουργία των λεγόμενων «ανοικτών» ταμείων, στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν ευκολότερα περισσότερες επιχειρήσεις μέσω των κοινωνικών εταίρων. Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει τόσο τις μελλοντικές συντάξεις των εργαζομένων όσο και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην προσέλκυση προσωπικού, ακολουθώντας πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε πολλές χώρες του εξωτερικού.

Ανεργία και ανάγκες της αγοράς εργασίας

Αναφερόμενη στις ελλείψεις προσωπικού που αντιμετωπίζουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Υπουργός υποστήριξε ότι το φαινόμενο αποτελεί συνέπεια της σημαντικής υποχώρησης της ανεργίας, η οποία, όπως ανέφερε, μειώθηκε από το 18% στο 8,1%, το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων δεκαεπτά ετών.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, τόνισε ότι το Υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, επενδύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Επισήμανε ότι οι σχολές μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης παρουσιάζουν ήδη υψηλή ζήτηση σε αρκετές ειδικότητες, γεγονός που καταδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για επαγγέλματα με σημαντικές προοπτικές απασχόλησης.

Επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Η Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε ακόμη ότι περίπου 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι εντάσσονται σταδιακά στο σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, ανεβάζοντας το σύνολο των εργαζομένων που καλύπτονται από το μέτρο στα περίπου 2,5 εκατομμύρια.

Η πιλοτική εφαρμογή επεκτείνεται σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η ιδιωτική υγεία, οι τηλεπικοινωνίες, η διαφήμιση, οι συμβουλευτικές εταιρείες, καθώς και μικρότερες επιχειρήσεις όπως καθαριστήρια, κομμωτήρια και γραφεία τελετών.

Η Υπουργός χαρακτήρισε την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση τόσο της αδήλωτης όσο και της υποδηλωμένης εργασίας. Ως ένδειξη της αποτελεσματικότητάς της ανέφερε ότι κατά το προηγούμενο έτος δηλώθηκαν περίπου 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σύγκριση με το έτος που προηγήθηκε. Όπως υποστήριξε, το μέτρο προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

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