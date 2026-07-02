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Κικίλιας: Στόχος μας η ασφάλεια και οι χαμηλότερες τιμές στα ακτοπλοϊκά
Πολιτική
11:08 - 02 Ιουλ 2026

Κικίλιας: Στόχος μας η ασφάλεια και οι χαμηλότερες τιμές στα ακτοπλοϊκά

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε στην πολιτική συγκράτησης των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, στις άγονες γραμμές, καθώς και στον ρόλο του ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση έχει παρέμβει προκειμένου να περιοριστούν οι ανατιμήσεις και να ενισχυθεί η δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στα νησιά.

Ο υπουργός επισήμανε ότι την τελευταία διετία δεν σημειώθηκαν αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, παρά τις πιέσεις που προέκυψαν από την ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος. «Κοιτάξτε, είχαν ανέβει για 5,5 συνεχόμενα χρόνια οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Και εμείς καταφέραμε τα τελευταία 2 χρόνια να μην ανέβουν ούτε πέρσι, που είχαν ανακοινωθεί από την αγορά 15% αυξήσεις και δεν έγιναν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Και ούτε φέτος που έχουμε πόλεμο, διπλό πόλεμο, ενεργειακή κρίση, κρίση στο πετρέλαιο, κρίση στο φυσικό αέριο, στα καύσιμα και λοιπά. Η ελληνική κυβέρνηση στήριξε τους πολίτες».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η πρόσβαση στα νησιά δεν πρέπει να θεωρείται πολυτέλεια. «Δεν είναι πολυτέλεια οι Έλληνες να ταξιδέψουν και να πάνε στον τόπο προορισμού τους, στο νησί τους. Να πάνε μια βδομάδα διακοπές. Αυτό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι λαϊκό μέσο, μέσο μαζικής μεταφοράς το πλοίο».

Όπως σημείωσε, στόχος της κυβέρνησης είναι οι πολίτες να συνεχίσουν να έχουν οικονομικά προσιτές επιλογές μετακίνησης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djnww1ggzaep?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αναφερόμενος στον ανταγωνισμό, τόνισε ότι η ελεύθερη δρομολόγηση συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών και στη διεύρυνση των επιλογών για τους επιβάτες. «Και με βάση τον ανταγωνισμό, γιατί λειτουργεί ο ανταγωνισμός στην ελεύθερη αγορά, χαίρομαι που βλέπω και ανακοινώθηκαν προχτές εδώ ταχύπλοα, εκπτώσεις 24-42%», είπε, προσθέτοντας ότι οι μειώσεις αυτές αφορούν οικογένειες, παρέες και πακέτα ταξιδιών.

«Η επιδότηση των άγονων γραμμών αυξήθηκε στα 168 εκατ. ευρώ»

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση της χρηματοδότησης των άγονων γραμμών, η οποία από τα 150 εκατ. ευρώ ανέρχεται πλέον στα 168 εκατ. ευρώ ετησίως, έπειτα από αιτήματα της αγοράς, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του τουριστικού κλάδου.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι η σταθερότητα στον σχεδιασμό. «Κάνω κλειστό διαγωνισμό για τέσσερα χρόνια για να υπάρχει προβλεψιμότητα και να μπορούν όλοι αυτοί να προγραμματίζουν το τουριστικό προϊόν», ανέφερε, αναφερόμενος στον συντονισμό δρομολογίων πλοίων, αεροπορικών συνδέσεων και τουριστικής δραστηριότητας.

Για το λιμάνι της Ραφήνας, σημείωσε ότι η ελεύθερη δρομολόγηση ενισχύει τον ανταγωνισμό και μειώνει τις τιμές, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι απαιτείται τήρηση κανόνων ασφάλειας και χωρητικότητας.

«Λόγω του ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες θέλουν να εκκινούν από τη Ραφήνα, υπάρχουν και εισιτήρια που στην επιστροφή κοστίζουν 1 ευρώ», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί προς όφελος των επιβατών.

Παράλληλα διευκρίνισε ότι το λιμάνι έχει περιορισμένη χωρητικότητα. «Στο λιμάνι της Ραφήνας χωρούν να ελλιμενιστούν 5 πλοία», γεγονός που καθιστά αναγκαία την εκ περιτροπής εξυπηρέτηση δρομολογίων και τη χρήση άλλων λιμανιών.

Κλείνοντας, ο υπουργός επανέλαβε ότι η κυβερνητική πολιτική επιδιώκει δύο στόχους: την ενίσχυση του ανταγωνισμού για χαμηλότερες τιμές και τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ομαλής λειτουργίας της ακτοπλοΐας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djnwzaej4yqh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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