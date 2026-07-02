Αιχμές Κυρανάκη για ανοχή Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου στον αντιεξουσιαστικό χώρο

Ο Γραμματέας της Ν.Δ, Κώστας Κυρανάκης, μίλησε την Πέμπτη στον ΑΝΤ1 για την επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ με αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.

"H οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας πενθεί. Η Αφροδίτη Νέστορα έχασε την μητέρα της από τρομοκράτες, ενώ πριν λίγα χρόνια είχε χάσει και την αδερφή της. Δεν ήταν τυφλό χτύπημα, όπως γράφουν πολλά πρωτοσέλιδα.

Έβλεπαν που χτυπούσαν, επέλεξαν να χτυπήσουν στην πολυκατοικία απλών ανθρώπων και ανέλαβαν την ευθύνη να σκοτώσουν. Τ στελέχη στων οποίων τα σπίτια έγινε η επίθεση δεν έχουν κάποια θέση βουλευτή ή υπουργού, ούτε έχουν τοποθετηθεί δημόσια για όσα συζητιούνται το τελευταίο διάστημα.

Όπως είπε "Στην αγωνία τους να μην καούν ζωντανοί μέσα στην πολυκατοικία, την ώρα που κατέβαιναν, επειδή το γκαζάκι είχε τοποθετηθεί επίτηδες δίπλα σε αυτοκίνητα, προφανώς έγινε μία ακόμη έκρηξη. Και τα εγκαύματα που δέχθηκε η μητέρα της ήταν θανατηφόρα και νοσηλεύεται και ο πατέρας της ενώ και η ίδια Αφροδίτη έχει εγκαύματα".

Απαιτούμε και από τους δικαστές να κάνουν σωστά την δουλειά τους, να σκοτώσουμε το κακό στη ρίζα του, όχι νέα γενιά τρομοκρατίας στη χώρα." επεσήμανε ο γραμματέας της ΝΔ, ενώ όπως τόνισε "πιστεύω πως πρόκειται για αντίποινα της εκκένωσης των καταλήψεων στο ΑΠΘ".

Ακόμη όπως ανέφερε "Όλο το πολιτικό σύστημα έβγαλε ανακοίνωση για τον θάνατο μίας μητέρας εκτός από την Ζωή Κωνσταντοπούλου".

Απαντώντας σε ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα ο κ. Κυρανάκης δήλωσε πως "μας έχουν αφήσει μόνους στην προσπάθεια για αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα ήταν απέναντι, όπως και στη μη αποφυλάκιση τρομοκρατών ήταν απέναντι."

Έκανε τέλος λόγο για ανοχή του Αλέξη Τσίπρα στο χώρο των αντιεξουσιαστών.

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