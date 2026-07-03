Ρώσοι φαρσέρ «παγίδευσαν» τον... λαλίστατο Θ. Ντόκο - Παραίτηση ζητά το ΠΑΣΟΚ

Τις τελευταίες ώρες έχει δει το φως της δημοσιότητας video από καταγεγραμμένη συνομιλία του Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας κ. Θάνου Ντόκου με Ρώσους υπηκόους που εμφανίζονται ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Πρόκειται για φαρσέρ ρωσικής εκπομπής, που... παγίδευσαν τον κ. Ντόκο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού εμφανίζεται να μοιράζεται εκτιμήσεις σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών στην Ελλάδα -κάνοντας μάλιστα και ανάλυση αντικτύπου του ουκρανικού ζητήματος σε αυτές- ενώ μοιράζεται και πληροφορίες για την αποστολή του Διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτεσης ζητά εξηγήσεις.

«Είναι γνήσιο το δημοσιευμένο οπτικοακουστικό υλικό;

Γιατί η κυβέρνηση δεν ξεκαθαρίζει τι έχει συμβεί;

Η Κυβέρνηση των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας επί ώρες σιωπά για αυτό το πρωτοφανές συμβάν.

Η παραίτηση του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος».

Η φάρσα και όσα είπε ο κ. Ντόκος

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης περιστατικού με drone κοντά σε ελληνικά νησιά, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του γραφείου του Ουκρανού προέδρου και του υπουργείου Άμυνας της χώρας σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων.

Απαντώντας, ο Θάνος Ντόκος τονίζει ότι η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας είναι απαραίτητη, σημειώνοντας πως εκείνη την περίοδο ο διοικητής της ελληνικής υπηρεσίας πληροφοριών βρισκόταν στο Κίεβο για επαφές με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας εμφανίζεται να εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα είχε ένα νέο περιστατικό σε ελληνικά ύδατα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.

«Είναι περίοδος τουρισμού, υπάρχει αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση. Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε ο πόλεμος να μεταφερθεί στην επικράτεια ή στα χωρικά μας ύδατα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, ο κ. Ντόκος συνδέει ένα πιθανό επεισόδιο ακόμη και με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, δηλώνοντας ότι η χώρα οδηγείται σε εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες και ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε «πολύ σημαντικά προβλήματα» για την ελληνική κυβέρνηση.

«Παρακαλώ να προειδοποιήσετε όσους σχεδιάζουν μια τέτοια ενέργεια. Πρόκειται για ιδιαίτερα πολυσύχναστα ύδατα και οποιοδήποτε περιστατικό που θα επηρέαζε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τον τουρισμό θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στις διμερείς μας σχέσεις», φέρεται να λέει.

Ο ίδιος εμφανίζεται επίσης να δηλώνει ότι η ουκρανική ηγεσία θα πρέπει να εξετάσει εάν η βύθιση ενός ρωσικού πλοίου αξίζει το ενδεχόμενο να χαθεί η στήριξη της Ελλάδας.

«Πρέπει να αποφασίσει αν αξίζει να χάσει την υποστήριξη της Ελλάδας για να καταστρέψει ένα ρωσικό πλοίο. Είναι τόσο απλό», αναφέρει, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για τις πληροφορίες περί διαφωνιών μεταξύ του προεδρικού γραφείου και του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας.

Προσθέτει ακόμη ότι μια σοβαρή κρίση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας θα μπορούσε να προκαλέσει ρήγμα στη συνοχή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας ότι το Κίεβο χρειάζεται τη στήριξη όλων των συμμάχων του.

Τι είπε για ΝΑΤΟ και ΕΕ

Ερωτηθείς για την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ο Θάνος Ντόκος εμφανίζεται να εκτιμά ότι η Συμμαχία δεν είναι ακόμη έτοιμη να λάβει απόφαση για πλήρη ένταξη, σημειώνοντας ότι βασική προτεραιότητα της επερχόμενης Συνόδου είναι να σταλεί μήνυμα ενότητας και αμερικανικής στήριξης προς το ΝΑΤΟ.

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμφανίζεται να θεωρεί ότι η πλήρης ένταξη της Ουκρανίας θα συναντούσε αντιδράσεις από ορισμένα μεγάλα κράτη-μέλη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μορφής ειδικής ή υπό όρους συμμετοχής.