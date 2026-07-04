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ΠΑΣΟΚ: «Αδύναμος κρίκος» της Εθνικής Ασφάλειας ο Ντόκος – Να αποπεμφθεί άμεσα
Πολιτική
10:56 - 04 Ιουλ 2026

ΠΑΣΟΚ: «Αδύναμος κρίκος» της Εθνικής Ασφάλειας ο Ντόκος – Να αποπεμφθεί άμεσα

Reporter.gr Newsroom
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Την αποπομπή του Θάνου Ντόκου επιμένει να ζητά το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως είναι ο «αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας» και σημειώνοντας ότι «σε άλλες χώρες με σοβαρή κυβέρνηση για ένα τόσο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας, θα δινόταν αμέσως εντολή για έρευνα,  που θα οδηγούσε σε πόρισμα».  

«Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας. Είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Έρευνα και πόρισμα άμεσα», σημειώνει μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσουκαλάς σε σημερινή (4/7) του ανακοίνωση, για να συμπληρώσει:

«Σε άλλες χώρες με σοβαρή κυβέρνηση για ένα τόσο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας, θα δινόταν αμέσως εντολή για έρευνα, που θα οδηγούσε σε πόρισμα.

Αντίθετα, το Πρωθυπουργικό Γραφείο εξέδωσε μια “άτυπη ενημέρωση”, στην οποία μάλιστα η “επιτελική” κυβέρνηση αναφέρει μετά βεβαιότητας πως δεν υπήρξε καμία διαρροή εμπιστευτικών ή απόρρητων πληροφοριών. Πώς το γνωρίζουν αφού δεν έγινε έρευνα και δεν συντάχθηκε πόρισμα;», αναρωτιέται ο κ. Τσουκαλάς.

Στη συνέχεια, δε, θέτει ένα ακόμη ερώτημα:

«Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που επικαλέστηκε “υψηλό απόρρητο εθνικής ασφάλειας” για να συγκαλύψει το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, να κρύψει τη δυσωδία της αυλής του Μαξίμου και να εμποδίσει τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής, είναι θεμιτό ο στενός σύμβουλος του Πρωθυπουργού να αποκαλύπτει σε Ρώσους φαρσέρ σε ποια χώρα ταξιδεύει και με ποιους συνομιλεί ο διοικητής της ΕΥΠ ή πότε προγραμματίζει τις εκλογές ο Πρωθυπουργός ενός κράτους ή πώς θα χειριστεί διπλωματικά η χώρα μας το ζήτημα του ουκρανικού drone και σε τι επίπεδο συνομιλιών είναι με την Ουκρανία;»

«Στις σοβαρές κυβερνήσεις και στους διεθνείς οργανισμούς, εφαρμόζονται διαδικασίες αυστηρής επαλήθευσης ταυτότητας πριν από συνομιλίες υψηλού επιπέδου», τονίζει το ΠΑΟΣΚ, υπογραμμίζοντας πως «εγείρονται πολύ σοβαρά ερωτήματα για το Μέγαρο Μαξίμου, όταν οι φαρσέρ σε νέα τους ανάρτηση ανέφεραν ότι επικοινώνησαν με το γραφείο του Γ. Γ. Εθνικής Ασφάλειας μέσω ενός απλού email, το οποίο απαντήθηκε αμέσως!»

«Άραγε, ο κ. Ντόκος ενημέρωσε κατόπιν τον Πρωθυπουργό και εσωτερικά το Μέγαρο Μαξίμου, για τις συνομιλίες που είχε με δήθεν Ουκρανούς αξιωματούχους, που στην πραγματικότητα ήταν Ρώσοι φαρσέρ;», συνεχίζει να ρωτά ο κ. Τσουκαλάς και καταλήγει, τονίζοντας:

«Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας. Είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα και για να μην ξαναγίνει ο ίδιος στόχος πιο σύνθετων επιχειρήσεων απόσπασης πληροφοριών.»

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