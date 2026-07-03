Ο Ντόκος στο «στόχαστρο» της αντιπολίτευσης – Ζητούν την αποπομπή του

Πολιτική θύελλα έχει ξεσπάσει από το πρωί της Παρασκευής (3/7), οπότε κυκλοφόρησε η είδηση πως ο Θάνος Ντόκος έπεσε θύμα δύο γνωστών Ρώσων φαρσέρ, νομίζοντας πως συνομιλούσε με τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Οι δύο φαρσέρ – Vovan & Lexus – προσποιήθηκαν Ουκρανούς αξιωματούχους και δημοσίευσαν βίντεο στα social media με την τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον κ. Ντόκο.

Μεταξύ άλλων, συζήτησαν για το ουκρανικό drone που βρέθηκε στη Λευκάδα και το ενδεχόμενο να επαναληφθεί κάποιο παρόμοιο περιστατικό, ενώ ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Έλληνα πρωθυπουργού εξέφρασε τις έντονες ανησυχίες του για τις επιπτώσεις που θα είχε ένα νέο περιστατικό και – αναφερόμενος στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις – είπε πως αυτό θα δημιουργούσε «πολύ σημαντικά προβλήματα» στην ελληνική κυβέρνηση.

Μάλιστα, ενημέρωσε τους συνομιλητές του ότι την χρονική στιγμή που είχε βρεθεί το ουκρανικό drone στη Λευκάδα, ο διοικητής της ελληνικής υπηρεσίας πληροφοριών βρισκόταν στο Κίεβο για επαφές με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Μετά την αμηχανία που προκάλεσε η σχετική είδηση στο Μαξίμου, οι κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για υβριδική επίθεση, με χρήση εξαιρετικά προηγμένης Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ σημείωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, «σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων».

Ωστόσο, ο ένας εκ των δύο Ρώσων φαρσέρ απέρριψε τους ισχυρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης, δηλώνοντας: «Καμία υβριδική επίθεση, ένα απλό email στείλαμε και μας απάντησαν», δήλωση που εάν ευσταθεί προκαλεί ακόμη περισσότερα ερωτήματα σχετικά με το πώς πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία τους με τον κ. Ντόκο, με τον ίδιο βέβαια να υποστηρίζει ότι υπήρχαν όλα τα διαπιστευτήρια πως συνομιλούσε με τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κ. Ουμέροφ.

ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η αποπομπή Ντόκου

Ανεπαρκείς και ελλιπείς βρήκε η Χαριλάου Τρικούπη τις εξηγήσεις που έδωσε η κυβέρνηση μέσω του σχετικού non paper, σημειώνοντας πως επιχειρεί να «χαμηλώσει» το θέμα με τον ισχυρισμό ότι δεν «έφυγαν» απόρρητες πληροφορίες, προκειμένου να καλύψει «τον βαριά εκτεθειμένο στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού».

Ωστόσο, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, προκύπτουν πολύ περισσότερα ερωτήματα, όπως εάν υπήρξε διαρροή και άλλου υλικού, εάν ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας χρησιμοποιούσε ειδική πλατφόρμα για συζητήσεις υψηλού ενδιαφέροντος, αλλά και το πώς αποσπάστηκε το βίντεο που δημοσιεύθηκε.

«Η αποπομπή του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος», σχολιάζει καταληκτικά η αξιωματική αντιπολίτευση, σημειώνοντας πως η πληροφορία που έδωσε ο κ. Ντόκος στους συνομιλητές του σχετικά με την επίσκεψη του διοικητή της ΕΥΠ στην Ουκρανία αποτελεί εμπιστευτική πληροφορία.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, σημείωσε στο Χ πως «δεν είναι μόνο στα όρια της φαρσοκωμωδίας ότι ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας της Ελλάδας πέφτει θύμα φαρσέρ», αλλά «το πλέον σοβαρό είναι ότι αποκαλύπτει αβίαστα τις κινήσεις και τις επισκέψεις του επικεφαλής της ΕΥΠ σε άλλες χώρες».

«Το ΠΑΣΟΚ ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση και θέτει ευθέως ζήτημα παραίτησης του Θάνου Ντόκου», υπογραμμίζει ο ίδιος, κατηγορώντας την κυβέρνηση «των αρίστων της ΝΔ» για σιωπή.

{https://x.com/michaelkatrinis/status/2073108870936084535}

Μετά τη συνέντευξη του κ. Ντόκου στον ΣΚΑΪ, δε, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, έστρεψε εκ νέου τα «βέλη» του κατά του πρωθυπουργού, τον οποίο κατηγόρησε πως αφήνει τη χώρα να διασύρεται.

Στην ίδια ανακοίνωσή κατέληξε σημειώνοντας: «Κύριε Πρωθυπουργέ όταν θα χρειαστεί να σηκώσετε το τηλέφωνο στις τρεις η ώρα τα ξημερώματα, τον κ. Ντόκο θα συμβουλευτείτε;», ενώ ζήτησε ξανά την αποπομπή του συμβούλου εθνικής ασφαλείας.

ΣΥΡΙΖΑ: Πλήττεται η αξιοπιστία της χώρας

Η Κουμουνδούρου, από τη μεριά της, τόνισε πως το συμβάν αποτελεί σαφές πλήγμα για την αξιοπιστία της χώρας, ενώ παράλληλα ενισχύεται και το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών.

«Η εθνική ασφάλεια δεν είναι προεκλογικό σύνθημα, ούτε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία. Ακριβώς όσα λείπουν από το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της», σημειώνει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση αδυνατεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των θεσμών και της χώρας.

Σαμαράς: Ο Ντόκος γιατί είναι ακόμα στη θέση του;

Αιχμηρός ήταν και ο Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας με τη σειρά του την αποπομπή του Θάνου Ντόκου, καθώς διερωτήθηκε: «Ο κ. Ντόκος γιατί είναι ακόμα στη θέση του;»

ΚΚΕ: Μόνο ανατριχίλα…

«Μόνο ανατριχίλα προκαλεί να ακούει κανείς τον Έλληνα αξιωματούχο να λέει ότι “καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του πολέμου”, όταν έχει μόλις ενημερωθεί ότι επίκειται νέο χτύπημα με ουκρανικά θαλάσσια drones κατά ρωσικών στόχων κοντά σε ελληνικά νησιά και απλώς να ζητά να μην υλοποιηθεί αυτό επειδή “βρισκόμαστε σε τουριστική και προεκλογική περίοδο”…», σχολιάζει στη δική του ανακοίνωση ο Περισσός, περιγράφοντας ως το «μεγαλύτερο κενό ασφαλείας» τους «ανυπολόγιστους κινδύνους» που προκύπτουν από την «η εγκληματική πολιτική της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο», την οποία «υλοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ».

«Ενδεικτικό του κυνισμού της πολεμικής εμπλοκής είναι ότι ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, μετά τα παραπάνω και σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, θέτει ο ίδιος το ζήτημα της υπογραφής συμφωνίας συμπαραγωγής θαλάσσιων drones με την Ουκρανία», προσθέτει.

«Επιπλέον, από τη συνομιλία προκύπτει ξεκάθαρα ότι είναι σε γνώση της ελληνικής κυβέρνησης πως το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα στόχευε ρωσικό πολεμικό πλοίο, όπως έχει αποκαλύψει ο “Ριζοσπάστης”. Εδώ και τώρα να βγει η Ελλάδα από το μακελειό του πολέμου πριν να είναι αργά, να μην υπάρξει καμία νέα συμφωνία με το καθεστώς Ζελένσκι, να κλείσουν οι βάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και να αποσυρθεί η χώρα από τις κυρώσεις στη Ρωσία. Ο λαός να τιμωρήσει αυστηρά την κυβέρνηση και τα κόμματα της πολεμικής εμπλοκής», καταλήγει το ΚΚΕ.

Ελληνική Λύση: Βάζουν το συμφέρον της κυβέρνησης πάνω από το συμφέρον της πατρίδας

Η Ελληνική Λύση σχολίασε πως – «πέρα από την κωμικοτραγική εικόνα της συνομιλίας του με τους Ρώσους φαρσέρ» – ο κ. Ντόκος «βάζει το συμφέρον της κυβέρνησης πάνω από το συμφέρον της πατρίδας», γεγονός που «αποδεικνύει το πόσο επικίνδυνη για τα εθνικά μας θέματα είναι η ΝΔ».

«Η Ελληνική Λύση από την πρώτη στιγμή είχε καταδικάσει την τοποθέτηση του Θ.Ντόκου στη συγκεκριμένη, εθνικής σημασίας θέση, ελέω των αντεθνικών τοποθετήσεων και φυσικά της “θητείας” του στο ΕΛΙΑΜΕΠ», σημειώνεται ακόμη στην ίδια ανακοίνωση.

Νίκη: Μία καλή αρχή, η άμεση απομάκρυνση Ντόκου

Την αποπομπή του Θάνου Ντόκου ζήτησε και η Νίκη, σημειώνοντας πως θα ήταν «μία καλή αρχή», από τη στιγμή που το παρόν συμβάν καταδεικνύει ότι «ουδείς μπορεί να εμπιστευθεί πλέον την ασφάλεια της πατρίδας και των συνόρων μας στα χέρια των επικινδύνων που μας κυβερνούν».

«Μια καλή αρχή, η άμεση απομάκρυνση του κ. Ντόκου από τη νευραλγική θέση πριν δώσει και τις συντεταγμένες για τις συστοιχίες Patriot και τα υποβρύχια μας», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ίδια ανακοίνωση, ενώ η Νίκη εξίσου αιχμηρά σχολιάζει:

«Με περίσσεια “διαπερατότητα”, σπεύδουσα επεξηγηματικότητα και αβάσταχτη ελαφρότητα για τα θέματα της εθνικής ασφάλειας της Ελλάδας εμφανίστηκε ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Θ. Ντόκος, μιλώντας σε Ρώσους φαρσέρ που υποδύονταν τους ομολόγους του Ουκρανούς.

Ο κ. Ντόκος δεν φάνηκε να δυσκολεύεται ιδιαιτέρως να δώσει ευαίσθητες εθνικές πληροφορίες σε κάποιους, που όπως αποδείχθηκε, δεν γνώριζε ούτε εξ όψεως.

Μεταξύ των θέσεων της Ελλάδας ως προς τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που αποκαλύφθηκαν αναλυτικά, και την σχέση με το ΝΑΤΟ, ο κ. Ντόκος δεν παρέλειψε δια του βερμπαλισμού του να αποκαλύψει ακόμα και τις κινήσεις του επικεφαλής της ΕΥΠ σε άλλες χώρες.»