Έβλεπα τον Ουμέροφ «ολοζώντανο», υποστηρίζει ο Θ. Ντόκος για τη συνομιλία του με τους Ρώσους φαρσέρ

«Καμία υβριδική επίθεση, ένα απλό email στείλαμε και μας απάντησαν», δήλωσε ο Ρώσος φαρσέρ Βλαντίμιρ Κουζνέτσοφ (Vovan), διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης πως ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος, έπεσε θύμα οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης που βασίστηκε σε προηγμένη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ωστόσο, ο ίδιος ο κ. Ντόκος – σε τηλεοπτική του παρέμβαση στον ΣΚΑΪ – υποστήριξε πως υπήρχαν όλα τα διαπιστευτήρια ότι συνομιλούσε με τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κ. Ουμέροφ.

«Είχαμε όλο το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το λεκτικό ήταν αυτό το οποίο υπάγεται και χρησιμοποιείται. Και βεβαίως τα δικά μου στοιχεία επικοινωνίας δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Χρειάζεται να ψάξει κανείς λίγο παραπάνω. Άρα, όλα αυτά με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για μια πραγματική συνομιλία με τον Ουκρανό ομόλογό μου και όχι για κάτι άλλο», είπε ακόμη.

Σε άλλο σημείο, δε, προσέθεσε ότι αυτή ήταν η πρώτη – δυσάρεστη – επαφή του με deep-fake news, ενώ ανέφερε πως μία εβδομάδα πριν την «τηλεδιάσκεψη» είχε τηλεφωνική επαφή με τον Ουμέροφ, με τον οποίο είχαν αφήσει «ανοιχτά ζητήματα».

Κληθείς να απαντήσει αν είχε παρατηρήσει πιο πριν κάποιες ύποπτες κινήσεις στο κινητό του, ο κ. Ντόκος υπογράμμισε: «Όχι γιατί το κινητό μου είναι προστατευμένο. Έχουν αναβαθμιστεί τα μέτρα ασφαλείας και στα κινητά και πλέον σε λίγο καιρό και στα λεγόμενα τριψήφια τα μαύρα τηλέφωνα. Αλλά αυτό καλύπτει μόνο συνομιλίες μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και όχι με ανθρώπους εκτός συστήματος».

Τον έβλεπα ζωντανά μπροστά μου

Μάλιστα, ο κ. Ντόκος δήλωσε: «Βλέπω τον ομόλογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε» και πρόσθεσε πως «υπήρχε μια κανονική συζήτηση ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγα».

Υποστηρίζοντας πως υπεκλάπη ήχος και εικόνα του Ουκρανού αξιωματούχου, όπως είχαν σημειώσει νωρίτερα και οι διαρροές του Μαξίμου, ο ίδιος είπε πως «αυτό είναι ανησυχητικό» για τα πρωτόκολλα ασφαλείας, σημειώνοντας ότι πολλοί Ευρωπαίου αξιωματούχοι έχουν πέσει θύματα, όπως ο Εμανουέλ Μακρόν και ο πρόεδρος Ντούντα της Πολωνίας.

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Για το drone στη Λευκάδα

Σε ερώτηση αν υπήρξε κάτι που τον προβλημάτισε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του πρωθυπουργού είπε: «Προς το τέλος της συζήτησης; Γιατί επέμενε ο ομόλογός μου στο θέμα του Echelon και μάλιστα με ορισμένες θέσεις οι οποίες ήταν λίγο περίεργες, αλλά όχι τόσο που να με προβληματίσουν ότι συνέβαινε κάτι τόσο περίεργο, αλλά ως το τέλος».

Και προσέθεσε: «Επέμενε ότι παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα για το περιστατικό του τρόμου στη Λευκάδα, ότι κάποιοι στην ουκρανική κυβέρνηση δεν είχαν λάβει το μήνυμα και ότι επρόκειτο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το είπε αρκετές φορές και με τρόπο που στο τέλος άρχισα να προβληματίζομαι για το αν ήταν πρόβλημα γλώσσας. Τα αγγλικά δεν μας βοηθούσαν. Υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την υπόθεση, οπότε μόλις τελείωσε την συνομιλία, επικοινώνησα αμέσως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άρχισαν κι εκείνοι να ψάχνουν το ζήτημα και επικοινώνησα εκ νέου με τηλέφωνο μόνο με τον Ουκρανό ομόλογό μου, με μία πρόφαση ότι κάτι δεν είχα καταλάβει απόλυτα και ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Και εκεί έγινε εμφανές ότι αυτός με τον οποίο συνομιλούσα δεν ήταν Ουκρανός ομόλογός. Ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο».

Όπως η ενημέρωση που είχαν από την ουκρανική πλευρά ότι αυτό που συνέβη στον ίδιο «είχε συμβεί και σε αξιωματούχο Βαλτικής χώρας. Υπήρχε επιβεβαιώνοντας τον νόστο μας».

Πρόθεσή τους «να δημιουργήσουν πρόβλημα»

«Προφανώς δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή, αλλά νομίζω ότι αν δει κανείς όλες τις κινήσεις που γίνονται, άλλοτε επιλέγεται η περίοδος πριν από εκλογικές αναμετρήσεις και είχαμε πολύ έντονη δραστηριότητα. Αυτή τη φορά ρωσικών υπηρεσιών. Το ξέρουμε με σιγουριά. Στις εκλογές στη Μολδαβία, στις εκλογές στην Αρμενία, υπάρχουν ανησυχίες και για ευρωπαϊκές χώρες. Αρα, σε διάφορες χρονικές στιγμές υπάρχει ένας σχεδιασμός που εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο», είπε.

Ακολούθως, τόνισε: »Νομίζω ότι ό, τι είπα είναι το μήνυμα, η εθνική γραμμή και το μήνυμα που έχουμε στείλει στους Ουκρανούς σε διάφορα επίπεδα, τον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς. Δεν νομίζω ότι ειπώθηκε κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα».

«Η πρόθεση θα ήταν προφανώς να δημιουργήσουν πρόβλημα. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο τι λέει κάνεις, είναι και πώς γίνεται μια σχετική κοπτοραπτική με προχωρημένους αλγόριθμους και λογισμικό για να εμφανιστεί να λέει κάτι το οποίο δεν είπε κάποιος ποτέ».

Η αντίδραση του Πρωθυπουργού όταν ενημερώθηκε

Αναφερόμενος στην αντίδραση του πρωθυπουργού όταν ενημερώθηκε, ο κ. Ντόκος σημείωσε: «Προβληματίστηκε. Αλλά το ζήτημα των fake news είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πολύ καλή σχέση με την τεχνολογία. Καταλαβαίνει τα ζητήματα αυτά. Είναι κάτι που τον έχει προβληματίσει και παλαιότερα και αυτό ήρθε ως επιβεβαίωση των ανησυχιών του».