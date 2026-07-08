ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Μπλόκο» ΝΔ στην κλήση Δημητριάδη, Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών - Δουδωνής: Ακραία μεθόδευση
Πολιτική
12:45 - 08 Ιουλ 2026

«Μπλόκο» ΝΔ στην κλήση Δημητριάδη, Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών - Δουδωνής: Ακραία μεθόδευση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πλειοψηφία απέρριψε το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για κλήση των Γρηγόρη Δημητριάδη και Ταλ Ντίλιαν προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

«Το αίτημα παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής γιατί δεν ζητά να κληθούν δημόσια πρόσωπα όπως προβλέπεται και τα οποία έχουν κληθεί ξανά. Το να καλούμε τον καθέναν επειδή δίνει μια συνέντευξη είναι ευτελισμός της επιτροπής. Ζητούμε την απόρριψη των αιτημάτων», είπε νωρίτερα ο κ. Βορίδης.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από τη μεριά του τόνισε μέσω Χ πως έχει ήδη καταθέσει.

Στην ανάρτηση στο Χ ο κ. Δημητριάδης αναφέρει: «Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης;»

Ο πρώην στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγόρησε για «ταύτιση με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής», η οποία -όπως είπε- «έχει ήδη οδηγήσει στην εξαΰλωση δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και στη δραματική συρρίκνωση των ποσοστών της αξιωματικής αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ)».

Η στάση της ΝΔ προκάλεσε έντονη αντίδραση των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης στη συνεδρίαση, οι οποίοι κάνουν λόγο για μεθοδεύσεις της κυβέρνησης ώστε να μη φτάσει στη Βουλή το θέμα.

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Παναγιώτης Δουδωνής δήλωσε:

«Η σημερινή ακραία μεθόδευση στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να μην κληθούν τα δύο πρόσωπα για τα οποία υπήρχαν τα απαιτούμενα 2/5, αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός εμμονικός με τις υποκλοπές και το όνομά του είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, για λόγους που έχει εξηγήσει ο κ. Δρυμιώτης σε σχετική του τοποθέτηση.

Αυτό οδηγεί σε έναν αυτοεξευτελισμό παρακολουθούμενων προσώπων που υπερασπίζουν αυτούς που τους παρακολουθούσαν και την ίδια την Βουλή μέσω του Αντιπροέδρου της, του κ. Μπούρα, ο οποίος άλλα έκανε το 2022 και άλλα κάνει σήμερα. Είναι μια λυπηρή εικόνα και όλα εξηγούνται από την εμμονή του κ. Μητσοτάκη να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djt43bh6y8cp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2026 - 14:12
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ κατά Δημητριάδη για τις υποκλοπές: «Τι εννοεί; Απειλεί το ΠΑΣΟΚ;»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Δημητριάδη για τις υποκλοπές: «Τι εννοεί; Απειλεί το ΠΑΣΟΚ;»

Τσουκαλάς: Ανησυχητικές οι εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Περιμένουμε ενημέρωση από τον πρωθυπουργό
Πολιτική

Τσουκαλάς: Ανησυχητικές οι εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Περιμένουμε ενημέρωση από τον πρωθυπουργό

Ανδρουλάκης: Καταθέσαμε 24 φορές τροπολογία για βαρέα και ανθυγιεινά σε ΕΚΑΒ και νοσηλευτές
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Καταθέσαμε 24 φορές τροπολογία για βαρέα και ανθυγιεινά σε ΕΚΑΒ και νοσηλευτές

Κουκουλόπουλος: Η αδιάντροπη κοροϊδία της Κυβέρνησης προς τους Δυτικομακεδόνες ξεπέρασε κάθε όριο
Πολιτική

Κουκουλόπουλος: Η αδιάντροπη κοροϊδία της Κυβέρνησης προς τους Δυτικομακεδόνες ξεπέρασε κάθε όριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
08/07/2026 - 14:35

Sell off με υπογραφή Τραμπ στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάνονται οι 2.500 μονάδες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/07/2026 - 14:33

UniCredit και Alpha Bank ενισχύουν τη συνεργασία τους σε περιφερειακές αγορές

Ειδήσεις
08/07/2026 - 14:28

Χέγκσεθ: Ακύρωσε τη συνάντηση με Νετανιάχου όπου θα συζητούνταν το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Τουρκία

Πολιτική
08/07/2026 - 14:22

ΠΑΣΟΚ κατά Δημητριάδη για τις υποκλοπές: «Τι εννοεί; Απειλεί το ΠΑΣΟΚ;»

Ειδήσεις
08/07/2026 - 14:07

Apple: Ανακοίνωσε πολυετή συμφωνία με τη Broadcom ύψους 30 δισ.

Επιχειρήσεις
08/07/2026 - 14:06

METLEN: Η πρώτη ελληνική εταιρεία με βεβαίωση συμμόρφωσης ISO 37009 για τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων

Φορολογία
08/07/2026 - 13:55

ΟΕΕ: Αναγκαία η ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Επιχειρήσεις
08/07/2026 - 13:54

UniCredit: Στο 47,59% το ποσοστό της στην Commerzbank – Διευρύνονται οι αντιδράσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 13:53

ΕΚΟ: Ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα

Ειδήσεις
08/07/2026 - 13:46

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κιλκίς - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Ειδήσεις
08/07/2026 - 13:40

NATO: Η επόμενη Σύνοδος στην Αλβανία αλλά πότε; - Προς αναβολή λόγω εντάσεων με Τραμπ

Πολιτική
08/07/2026 - 13:38

Τσουκαλάς: Ανησυχητικές οι εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Περιμένουμε ενημέρωση από τον πρωθυπουργό

Πολιτική
08/07/2026 - 13:29

Ανδρουλάκης: Καταθέσαμε 24 φορές τροπολογία για βαρέα και ανθυγιεινά σε ΕΚΑΒ και νοσηλευτές

Πολιτική
08/07/2026 - 13:28

Η Ευρώπη ενδυναμώνει τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας - Στρατηγική συμβολή της ΕΑΚ στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας CSC-EDIC

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/07/2026 - 13:20

Κορκίδης: Το μοίρασμα του τζίρου των €17 δισ. – Οι λίγοι κωδικοί που κάνουν τη μεγάλη διαφορά

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
08/07/2026 - 13:18

Δημόσιος οργανισμός ή προσωπικό γραφείο δημοσίων σχέσεων;

Επιχειρήσεις
08/07/2026 - 13:11

Εξάρχου στον Economist: Εφικτή η μετάβαση της οικονομίας σε μία δυναμική φάση ανάπτυξης

Ειδήσεις
08/07/2026 - 13:00

Ελληνοτουρκική... νότα στο ΝΑΤΟ: Ο Ερντογάν ζητά άρση αποκλεισμών στην ευρωπαϊκή άμυνα

Οικονομία
08/07/2026 - 12:59

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,16% η απόδοση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων

Ειδήσεις
08/07/2026 - 12:57

Κάλας: Οι συγκρούσεις ΗΠΑ-Ιράν περιπλέκουν τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου

Πολιτική
08/07/2026 - 12:47

Άρειος Πάγος: Ο Βελόπουλος κατέθεσε μήνυση για τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί χρηματισμού Τσίπρα

Πολιτική
08/07/2026 - 12:45

«Μπλόκο» ΝΔ στην κλήση Δημητριάδη, Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών - Δουδωνής: Ακραία μεθόδευση

Επιχειρήσεις
08/07/2026 - 12:41

Νέος Πρόεδρος του ΣΕΒΕ ο Θέμης Σαρασίδης – Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/07/2026 - 12:39

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,5% στο κόστος των συντελεστών παραγωγής στη γεωργία

ΜΕΤΑΛΛΑ
08/07/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 671,7 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι εισαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών το 2023

Ειδήσεις
08/07/2026 - 12:28

Αλλάζουν τα δεδομένα για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Εμπορεύματα
08/07/2026 - 12:25

Πετρέλαιο: Εκτίναξη πάνω από 6% μετά τη δήλωση Τραμπ για το τέλος της συμφωνίας με Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 12:17

Λέττα: Η ΕΕ οφείλει να προστατεύσει τη βιομηχανική της βάση

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/07/2026 - 12:16

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 20,9% στις εξαγωγές το Μάιο - Μείωση 15,7% στο εμπορικό έλλειμμα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 12:11

Η Sunlight Group φιλοξενεί το έργο BATTwin για τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας στην Ευρώπη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ